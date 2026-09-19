Cómo es el megaoperativo de salud para cuidar a los atletas en los Juegos Suramericanos

Qué lesiones se atendieron. Cómo funciona la articulación del sistema público y privado para proteger a los deportistas y a la concurrencia

Unos 180 médicos, kinesiólogos y enfermeros del sector privado participan en el cuidado de los deportistas de los Juegos Suramericanos, con la supervisión del Ministerio de Salud.

Para cuidar la salud de los más de 4 mil deportistas que participan de los XIII Juegos Suramericanos en Santa Fe se puso en marcha un megaoperativo que incluye la participación de cientos de profesionales de la salud, acciones preventivas y la disposición de 30 ambulancias, bajo un modelo que combina lo público y lo privado, con la supervisión constante del Ministerio de Salud de Santa Fe y el Comité Olímpico. La provincia dispuso, además, equipamiento específico e insumos en cada una de las sedes, en las tres Villas Olímpicas y en todos los sectores en lo que se mueven los atletas, que quedarán luego para los santafesinos.

El operativo de salud en los Suramericanos cuenta con una flota de 30 ambulancias distribuidas en las tres sedes, que permiten dar cobertura frente a emergencias a deportistas, delegaciones, trabajadores, voluntarios y público en general. Se dispone, además de los profesionales, de un plantel de 300 voluntarios que forman parte del operativo sanitario realizando tareas de apoyo, orientación y contención al público, en coordinación con los equipos del SIES 107. Para capacitarlos se utilizó de "equipamiento de última generación" para la enseñanza de reanimación cardiopulmonar (RCP) y atención inicial de emergencias.

El Hospital Italiano de Rosario tiene a su cargo el acompañamiento y asistencia en salud en la mayor competencia multideportiva de la historia de la provincia. Para ello, dispuso de 180 profesionales entre médicos, kinesiólogos y enfermeros que se ocupan de los deportistas de cada disciplina, tanto para la asistencia ambulatoria por problemas no relacionados con la actividad, como pueden ser gastroenteritirs o resfríos, y aquellos directamente producidos por la práctica y la competencia: lesiones musculares, esqueléticas, contracturas, heridas en la piel por roces.

Esteban San Dámaso, jefe de cardiología del Italiano, y médico especializado en cardiología deportiva, dio detalles sobre lo que está ocurriendo en la primera semana de los Juegos en cuanto a la atención de los atletas y la logística previa. "Nos ocupamos de la salud de los deportistas y para eso hemos participado desde nuestro lugar en la organización de los Juegos lo que nos enorgullece. Es un gran desafío porque tenemos que cubrir a cada disciplina con un médico, siguiendo las directivas de Odesur (Organización Deportiva Suramericana)".

Además de la atención de los atletas, tanto el sector privado como público cubren a trabajadores, voluntarios y el público que los acompaña a las diferentes disciplinas y otras actividades de los Juegos, en cada jornada.

Estornudos y hasta un neumotórax

Con tanta cantidad de personas participando activamente de las competencias es lógico que se presenten diferentes problemáticas vinculadas a la salud. En la primera semana no hubo eventos graves, "afortunadamente", señaló el médico.

Dolores de garganta, resfríos, algún malestar general vinculado a los cambios de temperatura (fueron días de mañanas y noches frías y tardes primaverales, además de una apertura de lo Juegos en la que el clima fue particularmente adverso por el viento helado) se atendieron con cierta frecuencia "aunque no fue un número significante", destacó el profesional. En cuanto a las lesiones estrictamente deportivas, la mayoría de los médicos que más actúan en terreno son los traumatólogos.

Los terapistas y los emergentólogos también tienen un rol destacado en los Suramericanos. "Obviamente las disciplinas con más riesgo de generar lesiones musculares o esqueléticas son las tienen asignados traumatólogos, y en la Villa Olímpica hay más clínicos, cardiólogos y terapistas para asistir en las cuestiones ambulatorias", comentó el profesional.

En ese sentido el médico del Hospital Italiano dijo que las lesiones deportivas más comunes "que han requerido atención" son el rugby, el boxeo y las artes marciales. "Hemos vimos, por ejemplo, esgrimistas con lesiones en el pie y en diversas disciplinas atetas con esguinces, distensión y rotura de ligamentos pero no fueron muchos. También algunas escoriaciones por el roce en diversos deportes, y tocó atender un neumotórax (acumulación de aire en el espacio que se encuentra entre el pulmón y la pared torácica, que provoca dolor) y que fue controlado, pero todo por ahora marcha según lo previsto", expresó San Dámaso.

Cada deporte, tanto en el marco de los entrenamientos como durante las competencias, cuentan con un médico del Italiano que "acompaña y supervisa, además de los coordinadores que van acompañando" todas las disciplinas. Las ambulancias de Ecco y el Sies cumplen, además, un rol clave, detalló el cardiólogo.

"Estamos dando atención a todas las disciplinas: tenemos una guardia en la Villa Olímpica, las 24 horas, para la atención de todos los deportistas y las delegaciones, y una guardia en La Rural para el público en general y el resto de las disciplinas", señaló el médico.

En las Villas y los FanFest

El modelo que se "diseñó" y se puso en marcha para cubrir la salud de todos los participantes de los Suramericanos "fue concebido desde una lógica de integración entre los subsistemas público y privado de salud, contemplando las necesidades de deportistas y delegaciones, trabajadores, voluntarios, espectadores y público general; y evitando trasladar sobre la red pública habitual una demanda extraordinaria a partir del evento", señalaron desde el Ministerio de Salud de Santa Fe.

El esquema se organizó principalmente a través de efectores privados especialmente definidos para los Juegos. En cuanto a la atención de espectadores y público general se integró a la red pública de la Provincia, mediante dispositivos específicos dentro de los escenarios y una red organizada de emergencias, traslados y derivaciones.

El comienzo de los Juegos Suramericanos en el Monumento a la Bandera dio inicio a más de dos semanas de deportes en Rosario. Virginia Benedetto / La Capital

Ambulancias y desfibriladores

Los dispositivos de salud se reparten entre los Centros de Atención en las Villas Suramericanas, puestos sanitarios en zonas FanFest, médicos en campos de juego, ambulancias de alta complejidad, dispositivos de atención al público y una red coordinada de traslados y derivaciones y efectores de referencia de mayor complejidad. "Todo el sistema funciona de manera articulada, con protocolos comunes y una coordinación central para ordenar los recursos y definir las derivaciones", destacaron desde el Ministerio.

La secretaría de Logística Integrada y Articulación de Redes se ocupa de la respuesta sanitaria, las comunicaciones, la coordinación de móviles, los traslados y la articulación con la red de salud pública. Unas 30 ambulancias, además de 300 voluntarios forman parte del operativo sanitario. Las camillas son 136 de la cuales 96 corresponden a modelos kinesiológicos que sirven para la recuperación de los deportistas.

Hay además un sistema de cardioprotección que cuenta con 33 desfibriladores externos automáticos, 6 cardiodesfibriladores básicos de traslado y soporte vital, 60 tablas espinales, 58 collares cervicales regulables, 13 silla de ruedas y 80 mochilas y bolsos equipados para la intervención rápida en terreno.

En guardia

Cada deporte, tanto en el marco de los entrenamientos como durante las competencias, cuentan con un médico del Italiano que "acompaña y supervisa, además de los coordinadores que van acompañando" todas las disciplinas. Las ambulancias de Ecco y el Sies cumplen, además, un rol clave, detalló el cardiólogo del Hospital Italiano.

"Estamos dando atención a todas las disciplinas: tenemos una guardia en la Villa Olímpica de Rosario, las 24 horas, para la atención de todos los deportistas y las delegaciones, y una guardia en La Rural para el público en general y el resto de las disciplinas", señaló el médico.

Repelentes y preservativos

La prevención también forma parte de los Juegos Suramericanos. La provincia dispuso la entrega de repelentes, teniendo en cuenta la época del año en la que se llevan adelante las competencias, en las tres sedes (Rosario, Rafaela y Santa Fe capital) y el origen de muchos de los deportistas que llegan desde zonas donde las enfermedades transmitidas por mosquitos son endémicas.

En el marco del operativo sanitario el repelente producido por el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), que depende de Salud de Santa Fe, se incorporó a los kits destinados a voluntarios, deportistas, integrantes de las delegaciones y periodistas que llegan a la provincia.

El objetivo es reforzar el cuidado y la prevención frente a enfermedades transmitidas por mosquitos. Esta medida forma parte de las acciones de medicina del viajero y de la estrategia de prevención provincial, teniendo en cuenta que dengue, zika y chikungunya son endémicos en algunos de los países que participan de la competencia.

Además de entregar el repelente se brindan recomendaciones durante toda la estadía. Ya en diciembre de 2025 se enviaron recomendaciones a las delegaciones sobre los cuidados previos al viaje, especialmente la importancia de contar con el calendario de vacunación al día.

Los preservativos, para evitar enfermedades de transmisión sexual y cuidar la salud integral, también forman parte de las estrategias preventivas en salud. Por eso se dispuso de la entrega de más de 10 mil unidades, a la vez que se brinda información sobre esta temática.