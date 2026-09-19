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La producción industrial de la provincia acumula una caída de 3,5% en 2026

Según el último reporte de Fisfe, la actividad manufacturera bajó 2,9% interanual en julio. El 66% de las ramas fabriles experimentó bajas. Alertan sobre la irregularidad del crédito en el sector.

19 de septiembre 2026 · 06:15hs
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La fabricación de maquinaria de uso agropecuario registró una fuerte baja.

Francisco Guillén

La fabricación de maquinaria de uso agropecuario registró una fuerte baja.

La producción fabril disminuyó 2,9% interanual en julio y 3,5% en siete meses de 2026, según informó la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe). La entidad señaló que el 66% de las ramas de actividad opera por debajo del nivel del año pasado y describió un escenario crítico por la baja demanda interna, el incremento de costos y comercio desleal. Por otra parte, advirtió que las industrias enfrentan un virtual estancamiento del crédito en pesos y altas tasas reales de interés, persistiendo un elevado ratio de irregularidad del crédito de las empresas.

Según el reporte de Fisfe, el índice de producción industrial registró una baja de 2,2% en relación al mes anterior. En el cotejo histórico, el índice se ubicó 1% por debajo del registro de julio de 2023 y 13,4% respecto de julio de 2022.

Subas y bajas

Las ramas de actividad que se desempeñaron por encima del mismo mes de 2025 fueron la industria siderúrgica (27,2%), papel y productos papel (12,7%), molienda de oleaginosas (9,7%), maquinaria de uso general (4,8%), edición e impresión (3,3%), productos lácteos (2,4%), fiambres y embutidos (1,9%) y autopartes (0,3%).

La producción disminuyó, en cambio, en manufacturas de plástico (-2,8%), productos metálicos para uso estructural (-3,9%), carrocerías -remolques (-4%), carne vacuna (-6,5%), molienda de cereales (-6,8%), maquinaria de uso especial (-7%), productos de metal y servicios de trabajo de metales (-11,9%), muebles y colchones (-12,2%), prendas de vestir (-14,4%), vehículos automotores (-38%) y maquinaria agropecuaria (-46,5%).

El procesamiento de soja registró una suba de 9,7%, mientras que la elaboración de aceite creció 12,5% interanual. En la medición acumulada de 2026 la actividad sectorial muestra un nivel semejante al año anterior.

La faena de bovinos cayó 6,5%, prolongando a trece meses las variaciones interanuales negativas y, en siete meses de 2026, mostró una disminución de 5,2%. La de porcinos presentó un alza de 4,5% interanual, acumulando una suba de 10,8% en el año. La industria curtidora argentina se derrumbó 8,5% en lo que va de 2026.

Maquinaria agropecuaria

El nivel de producción de maquinaria agropecuaria registró en siete meses de 2026 una caída de 30,5% acumulado anual. En el primer semestre, el patentamiento de maquinaria agrícola, vial e industrial de origen nacional se redujo un 7,4% interanual, mientras que las de origen importado crecieron un 11,5% frente a 2025.

La producción de acero registró una mejora de 27,2% interanual, en un contexto de bajo punto de referencia. En siete meses de 2026 la producción de acero subió 11,9% pero cayó 6,5% la laminación. El nivel de actividad de la industria siderúrgica santafesina correspondiente al período enero-julio de 2026 se ubicó un 28,2% por debajo del registro del año 2023.

La industria metalúrgica sumó otro traspié en julio y bajó 25,1% interanual. El 73% de los sectores metalúrgicos analizados mostró un menor nivel de actividad en relación al mismo mes del año pasado. Al interior del complejo, bajaron fundición (-15%), productos metálicos para uso estructural (-3,9%), otros productos de metal y servicios de trabajo (-11,9%), maquinaria de uso general (+4,8%), maquinaria agropecuaria (-46,5%), maquinaria de uso especial (-7%), aparatos de uso doméstico (-20,9%), equipo y aparatos eléctricos (-25%) y carrocerías y remolques (-4%).

En cambio, subieron autopartes (0,3%) y motocicletas (11,7%). En el período enero-julio de 2026 la producción metalúrgica acumuló una baja de 17%, situación agravada al considerar el bajo punto de comparación anual.

El nivel de actividad de la industria metalúrgica de julio se ubicó un 32,7% por debajo del registro de julio de 2023. En 33 de los 46 últimos meses las variaciones anuales de producción resultaron negativas.

En el período enero-julio de 2026 las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario mostraron un crecimiento de 33,4% en valor y 23% en volumen. Respecto del año anterior, las exportaciones con origen Santa Fe se expandieron 2,8 millones de toneladas y 2.200 millones de dólares. Alentadas por sus mayores precios internacionales se destacaron los despachos de carnes (51,2%), aceites (46,8%) y harinas (23%).

Las exportaciones

Las colocaciones externas de manufacturas de origen industrial, con resultados heterogéneos a su interior y en un contexto de bajo punto de comparación, registraron en siete meses de 2026 una mejora de 6,4% en valor y 0,6% en volumen. Se destacaron los productos químicos (biodiésel y lecitinas) con una suba de 42 millones de dólares, mientras que metales y sus manufacturas y máquinas retrocedieron u$s 5 millones.

En el orden nacional el total de personas con empleo asalariado registrado en la industria manufacturera enfrentó en junio de 2026 una reiterada y marcada caída de 4,5% interanual, equivalente a 52.600 personas. En relación a diciembre de 2023 la industria manufacturera argentina perdió algo más de 86 mil trabajadores (-7,3%).

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, se dieron de baja 484 empleadores y 11.496 trabajadores asegurados en la industria manufacturera en la provincia.

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