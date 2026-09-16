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La Libertad Avanza activa en Santa Fe y amaga con un candidato

Marcos Peyrano estrenó sus redes con la mirada en 2027, pero le bajó el tono a una candidatura prematura.

16 de septiembre 2026 · 13:59hs
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Romina Diez

Romina Diez, Luis Caputo y Marcos Peyrano de La Libertad Avanza

La Libertad Avanza se activó con una movida de baja intensidad en Santa Fe. El apoderado del partido en Santa Fe, Marcos Peyrano, lanzó sus cuentas oficiales con un mensaje enfocado en la agenda provincial, lo que reavivó las lecturas electorales sobre una eventual carrera hacia la Casa Gris en 2027.

“Empezamos”, inició el mensaje que luego completó con los tópicos seguridad, gasto público y producción. “Los que nos decían que era imposible eran siempre los mismos políticos de siempre. Yo creo exactamente lo contrario: SE PUEDE CAMBIAR”.

“A nivel nacional ya se ven los frutos de un cambio de raíz que nos está sacando de la oscuridad, gracias al Presidente Milei. Es hora de alinear a la provincia de Santa Fe con ese rumbo siguiendo el camino iniciado por Romina Diez”.

La libertad avanza

Sin embargo, el propio abogado libertario buscó poner paños fríos a la movida y aclaró que una candidatura no está decidida y constituye solo una posibilidad hoy en día, advirtiendo que aún falta mucho tiempo y restan resolver definiciones clave a nivel nacional.

Según explicaron, la iniciativa sirvió para activar el casillero de La Libertad Avanza en Santa Fe, potenciar las redes digitales y afianzar la vocería del espacio en la provincia, permitiendo diferenciar su actividad política de sus perfiles personales.

Aunque negó estar formalmente lanzado, la presentación le permitió sentar postura sobre temas centrales de la agenda santafesina y que le sirva también como vocería libertaria.

Entre sus principales ejes de discusión se destacan el combate contra la inseguridad, el cuestionamiento al gasto público y el reclamo de aliviar la carga fiscal sobre los sectores productivos.

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