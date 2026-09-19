Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes Central recibe este domingo, a las 17, a Argentinos en el Gigante de Arroyito, por la décima fecha del Clausura 19 de septiembre 2026 · 22:08hs

Celina Mutti Lovera / La Capital Marco Ruben, delantero de Rosario Central.

Central enfrentará este domingo, a las 17, a Argentinos Juniors, por la décima fecha del Clausura. Contra el Bicho de la Paternal no estará disponible Emanuel Coronel, que fue expulsado en el último triunfo con Tigre. Vuelve a concentrar el delantero Marco Ruben y es baja por lesión Pol Fernández.

Se trata de un choque vital tanto en la tabla de la zona B, donde el Canalla está tres puntos por detrás del encumbrado Bicho y de ganar podría darle alcance; como en la tabla anual, donde los auriazules están a cuatro puntos del equipo de La Paternal, que marcha segundo, una unidad por detrás del puntero Independiente Rivadavia de Mendoza.

Para el partido ante el Bicho vuelve a concentrar el delantero Marco Ruben, que se repuso de un cuadro respiratorio y no estuvo ante Tigre.

El informe de una lesión Mientras que no estará disponible Guillermo Pol Fernández, ya que el club de Arroyito informó que "presenta una lesión muscular, grado II, del bíceps femoral".