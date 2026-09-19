Juegos Suramericanos, día 7: los Giorgis volaron sobre el agua y se colgaron las preseas de plata y bronce

En el Lago Sur de la capital provincial Tobías y Francisco mostraron su nivel frente a los mejores exponentes de la región. Plata del voley con la rosarina Martina Bednarek

Juegos suramericanos 2026. Con sello rosarino, Tobías se colgó la medalla de plata y Francisco la de bronce.

Justo el día que los Juegos Saramericanos de Santa Fe 2026 cumplían una semana desde su apertura desde la capital provincial, más precisamente del Lago Sur llegó una doble medalla para la Argentina en esquí náutico de la mano de los hermanos Tobías y Francisco Giorgis , quienes se colgaron la de plata y bronce respectivamente, la prueba overall masculino.

Ambos dieron batalla hasta el final de la competencia y se subieron al podio detrás del chileno Martín Labra (quien se quedó con el oro) mostrando un alto nivel competitivo frente a los mejores exponentes de suramérica y dejando un balance altamente positivo.

En el estadio cubierto Claudio Newell, Argentina superó Colombia 3-0 con parciales de 25-17, 25-20 y 25-20 y se quedó con la medalla de plata. La rosarina Martina Bednarek aportó 7 puntos. El oro fue para el seleccionado de Chile, que ganó en sus cuatro presentaciones.

En la cancha ubicada en el Óvalo del hipódromo Independencia, en tanto, Los Pumas Sevens y Las Yaguaretés volvieron a argumentar que son serios candidatos a las medallas. Con la participación del rosarino Pedro De Haro, el seleccionado masculino venció sucesivamente en la segunda jornada de competencia a Colombia por 29-7, a Chile por 26-12 y a Uruguay por 38-7 para cerrar una nueva jornada mostrando una gran diferencia con el resto de los participantes.

Las Yaguaretés imparables

Las Yaguaretés no se quedaron atrás. Despacharon en primer turno a Paraguay por un categórico 48-0 y luego a Colombia por 24-5.

En el Invencible Centro Acuático Provincial se llevaron a cabo finales en natación artística. En dueto, rutina libre, la rosarina María Carasatorre junto a Tiziana Bonucci, finalizaron en el cuarto lugar, tras los duetos de Colombia Chile y Brasil, quienes se quedaron respectivamente con el oro, la plata y el bronce. En equipos mixtos, rutina libre, Milva Aimetta, Clara Rivero, Mercedes Romero Acuña y María Carasatorre finalizaron en el quinto lugar.

En el Invencible Arena, Ivo Chiapponi cosechó una medalla de bronce en barras asimétricas en gimnasia artística, al totalizar un puntaje de 12.950.

Agustín Destribats se llevó el oro

En la Nave B de La Rural, por la mañana se disputó la ronda clasificación en lucha libre, mientras que por la tarde fueron las finales donde el argentino Agustín Destribats venció 10-0 al ecuatoriano Joshua Kramer y se quedó con la medalla de oro en la categoría libre hasta 65kg. Iván Llano, en tanto, obtuvo la medalla de bronce en libre hasta 86kg tras vencer 4-2 al colombiano Néstor Tafur.

En Santa Fe, en el estadio ASH, la selección femenina de hóckey de Uruguay goleó a Paraguay 13-0, mientras que la masculina de Chile venció a la de Brasil 4-1.

Centro Internacional de Tiro

En recreo, en el Centro Internacional de Tiro, la del sábado también fue una jornada de definiciones. Joaquín Cisneros en la competencia de Trap, con 19 aciertos en la final se quedó con la medalla de bronce, al igual que Amelia Fournel en rifle 50m 3 posiciones, quien tuvo un puntaje de 332.3.

Rafaela tuvo una de las principales definiciones con las finales de skateboarding. Mauro Iglesias en la prueba masculina de skate, se subió al último escalón del podio con un puntaje total de 248,68.

El sóftbol en Paraná

En Paraná, una de las subsedes, el sóftbol femenino entregó medallas en el Estadio Mundialista de la capital entrerriana. Argentina derrotó 4-3 a Perú y se quedó con la medalla de bronce.

En bowling, Argentina cosechó la medalla dorada con Alexis Plakoudakis quien ganó la prueba masculina con un puntaje de 1317.