Los Juegos Suramericanos traerán a Rosario a la mejor jugadora del mundo en un deporte poco conocido

María José Vargas competirá con Argentina desde el 21 de septiembre en el escenario especialmente armado en el ISEF N° 11. La delegación albiceleste tiene serias chances de sumar medalla en ráquetbol

La delegación argentina de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tiene entre sus deportistas a María José Vargas , la mejor jugadora de ráquetbol del mundo en la actualidad, que desde el 21 de septiembre estará disputando en el Isef Nº11 la competencia, que sólo por su presencia, pone al combinado albiceleste como firme candidato.

Los Juegos Suramericanos traen historias y acercan el espíritu deportivo a la provincia. Además de las disciplinas reconocidas como fútbol, natación o tenis, llegan otras que aún están en crecimiento en el país como el ráquetbol, que crece a paso firme.

En Rosario se disputará la disciplina en sus tres modalidades: i ndividual, dobles y por equipos . Además de tener una cancha especial para su desarrollo, el racquetbol pone en cancha a mucho de los mejores atletas del mundo en esta disciplina.

Entre ellos está María José Vargas, Nº1 del mundo en individuales, es defensora de tres medallas de oro conseguidas en Cochabamba 2018, ya que en Asunción 2022 el ráquetbol no formó parte del programa. En esta misma línea, Vargas es la deportista que más preseas a nivel panamericano aportó al país consiguiendo 9 de las 11 medallas que Argentina ostenta en la historia de este deporte.

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La selección argentina también se completa con Natalia Méndez (cinco veces medallista panamericana, cuatro de ellas junto a Vargas), Valeria Centellas, Diego García, Fernando Kurzbard y Lautaro Cufré, de tan solo 16 años, que representa el futuro del equipo nacional.

Por el Isef 11 también pasará Conrado Moscoso, Nº2 del mundo en singles. Junto a Vargas, son los serios candidatos para quedarse con las modalidades individuales y dobles. En total, serán 26 atletas en 7 pruebas, individuales, dobles mixtos y competencia por equipos.

Argentina acumula 11 medallas en Juegos Panamericanos en un deporte que aún está en crecimiento en el país. Muchos de los podios celebrados fueron superando a potencias de este continente como Estados Unidos, México y Bolivia.

Qué es el ráquetbol y cómo se juega

El ráquetbol es un deporte de raqueta que se juega individuales o dobles en una "caja cerrada" que mide 12,19 metros de largo, 6,10 metros de ancho y 6,10 metros de alto en el frontón de juego.

El objetivo del juego es que la pelota de goma golpee en el frontón y que pique dos veces en la jaula antes de que el rival pueda devolver el tiro. Para contabilizar los piques se usan todas las paredes, incluso el techo, pero no así el piso.

Los partidos son al mejor de 5 games y cada juego se obtienen al anotar 11 tantos. En caso de llegar igualados en 10, se disputa hasta conseguir una ventaja de dos puntos.

Es un deporte muy popular en México, tanto que la mejor jugadora de la historia, Paola Longoria, llegó a ser legisladora en el Congreso mexicano gracias a la fama que le dio el ráquetbol. También es un deporte muy jugado en la costa oeste de Estados Unidos. En Sudamérica, Bolivia es la potencia máxima.

El cantante y actor Elvis Presley tenía una cancha de ráquetbol en su mansión de Memphis. En Argentina, Daniel Scioli fue la figura mediática que jugó por bastante tiempo al ráquetbol. Lo hizo tras el accidente donde perdió una de sus extremidades y como terapia para mejorar su coordinación en su brazo izquierdo.