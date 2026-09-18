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La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

El mismo día se cerrarán los Juegos Suramericanos. En caso de que el Canalla se quede con el título, aumentará la movilización en las calles de la ciudad

18 de septiembre 2026 · 16:15hs
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Central y Estudiantes definirán al ganador de la Supecopa Internacional el mismo día que se cerrarán los Juegos Suramericanos.

Sebastián Suárez Meccia

Central y Estudiantes definirán al ganador de la Supecopa Internacional el mismo día que se cerrarán los Juegos Suramericanos.

Los Juegos Suramericanos son un éxito, tanto a nivel deportivo como de la organización, y están poniendo a Rosario y las otras dos sedes (Santa Fe y Rafaela) en boca de todos. Este sábado se cumplirá la primera semana de su apertura, y todavía quedará otra.

El cierre de los juegos está programado para el sábado 26 a las 20, en el mismo lugar donde se desarrolló la espectacular fiesta de apertura: el Monumento a la Bandera. Será el broche de dos semanas donde el deporte movilizó a toda la ciudad, como nunca antes había sucedido.

Ese día, 26 de septiembre, también habrá otro acontecimiento deportivo que captará la atención de decenas de miles de rosarinos: Central estará en la definición de la Supercopa Internacional, en el que enfrentará a Estudiantes. El partido se jugará a las 16 en el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

La programación de ese partido para el mismo día del cierre de los Juegos Suramericanos plantea un dilema a las autoridades en materia de seguridad de la ciudad y la provincia. Es que, como se sabe, el Monumento suele ser el lugar donde los hinchas de Central y de Newell's suelen reunirse para celebrar los éxitos deportivos de sus equipos.

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Si Central gana, los hinchas querrán ir al Monumento

Significa que, en caso de que Central venciera a Estudiantes y agregara una nueva estrella a su rico historial en títulos, muy probablemente los hinchas salgan a las calles de la ciudad a celebrarlo. Y, en ese marco, no sería extraño que quieran concentrarse en el Monumento.

Claramente, ni la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ni la Liga Profesional de Fútbol (LPF) tuvieron en cuenta la coincidencia con el cierre de los Juegos Suramericanos al fijar la fecha para este partido.

El partido entre Central y Estudiantes podría haberse programado para el domingo 27. De ese modo, la coincidencia con el cierre de los exitosos Juegos Suramericanos no se hubiese producido. Si Central ganara el título ese día en Santiago del Estero, la movilización de gente en las calles de Rosario sería mayor, con todo lo que eso significa a nivel de seguridad, tránsito y otras cuestiones.

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