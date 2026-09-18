Ofrecen una importante recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación

El caso sucedió en diciembre de 2021. La víctima fue ultimada por dos sicarios en motos mientras conducía su auto

Maximiliano Gómez fue ultimado cuando manejaba su auto a poco de salir de su trabajo. El ataque fue sobre Circunvalación antes de llegar a Baigorria.

El Gobierno provincial y la Fiscalía Regional de Rosario ofrecen una recompensa de 25 millones de pesos para los ciudadanos que brinden información concreta sobre el homicidio de Maximiliano Gómez , ocurrido el 23 de diciembre de 2021, en Circunvalación y Baigorria.

Gómez fue ultimado ese día cuando se circulaba por el carril Sur-Norte de Circunvalación en un auto Chevrolet Aveo de color gris y fue abordado en plena avenida por dos hombres que iban en moto de alta cilindrada.

De acuerdo con la reconstrucción que logró Fiscalía, Gómez conducía el auto y llevaba a su novia como acompañante. Los hombres que iban en moto se pusieron a la par y acribillaron a balazos a Gómez en plena marcha.

Con relación a las personas que puedan aportar información para dar con los autores del homicidio, desde Fiscalía señalaron que la identidad de esos testigos será preservada durante y después de finalizada la investigación.

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Las personas que puedan aportar información deben comunicarse al 911, por correo electrónico a la casilla [email protected], o a través de las redes sociales de Fiscalía Regional 2.

Otra opción es presentarse en el Centro de Justicia Penal de Rosario, en Sarmiento 2850, o en cualquiera de las sedes de las fiscalías regionales de Santa Fe, Venado Tuerto, Reconquista o Rafaela.