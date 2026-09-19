Asociación Rosarina de Fútbol: Ludueña se paraliza con el clásico entre Social Lux y Defensores Unidos

Este sábado a las 16, en la cancha del Mercadito se jugará unos de los clásicos importante de la Rosarina por la Primera B. También se jugará la Primera A y C

Social Lux: El equipo de Gastón Martínez quiere repetir ante Defensores Unidos, en la ida ganó con el tanto de Jesús Garnica.

Asociación Rosarina de Fútbol: Defensores Unidos, dirigido por Chulo Arrieta visita a Social Lux, en el clásico de barrio Ludueña.

Con varios encuentros importantes, esta tarde se disputará la 9ª fecha en los torneos de Primera A y B, también la 25ª en la Primera C, en los certámenes organizado por la Asociación Rosarina de Fútbol . El destacado de la jornada se disputará en Ludueña con el clásico entre Social Lux y Defensores Unidos por la Zona Campeonato de la B.

Barrio Ludueña palpita una nueva edición entre verdolagas y rojos en el marco de la 9ª fecha de la Zona Campeonato de la Primera B. El derbi se disputará en la cancha de Mercadito.

En la ida, Social Lux se alzó con el triunfo por 1 a 0 en la cancha del Rojo con el tanto de Jesús Garnica. El cotejo es muy importante para las aspiraciones de ambos equipos que luchan por lograr uno de los ascensos a la Primera A.

Social Lux: El equipo de Gastón Martínez quiere repetir ante Defensores Unidos, en la ida ganó con el tanto de Jesús Garnica.

Luchan por el ascenso

El local, dirigido por Gastón Martínez se ubica en la cuarta posición con 11 unidades y su rival comandado por el Chulo Arrieta está segundo con 15 puntos a cuatro del Club del Gran Rosario.

El resto de la Zona Campeonato tendrá tres cotejos importantes: Club del Gran Rosario 19 vs Río Negro (7), Defensores de Funes (4) vs. Leones (9) y Bancario (13) vs. Tiro Suizo (9).

En la Zona Permanencia: General Paz (12) vs. Botafogo (4), Arijón (16) vs. Alianza Sport (14) y 7 de Setiembre (9) vs. 1º de Mayo (7) y Renato Cesarini (7) vs. Fisherton (18).

Torneo de Primera A

En el círculo superior, Rosario Central líder de la Zona Campeonato con 19 puntos enfrentará en el Viaducto a Adiur, último con 4 unidades. El resto de los partidos: Provincial (14) vs. Newell's (13), Unión de Álvarez (7) vs Pablo VI (16) y Coronel Aguirre (7) vs. Morning Star (7).

Por la Zona Permanencia, jugarán: Tiro Federal (9) vs. Central Córdoba (5), El Torito (16) vs. V. G. Gálvez (6), Mitre de Pérez (10) vs. Banco (19) y San Telmo (12)

Torneo de Primera C

La tercera categoría tendrá cinco partido, en el marco de la 25ª fecha y lo mejor lo jugarán, Juan XXIII (33) ante 14 de Junio (42). El resto de la fecha: Sportivo Silva (21 vs. Unión Americana (20), Estrella Azul (24 ) vs. Argentino (20), Sparta (24) vs 27 de Febrero (33) y Sarmiento (13) vs. María Reina (25) .