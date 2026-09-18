El tiempo en Rosario: la temperatura sigue subiendo pero las tormentas ya se asoman El fin de semana estará marcado por registros que se acercarán a 30 grados y una chance concreta de inestabilidad 18 de septiembre 2026 · 22:50hs

Virginia Benedetto / La Capital Tanto sábado como domingo presentarán condiciones agradables, aunque el tiempo tendrá un cambio en el epílogo del fin de semana.

La semana de Rosario fue una montaña rusa si de meteorología se trata. Tras arrancar con temperaturas cercanas a 0º, los termómetros fueron subiendo y el tiempo se volvió primaveral, acorde a esta época del año. Esa tendencia se va a mantener al menos hasta el domingo, momento en el que se desarrollarán tormentas en la ciudad.

En su pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un sábado con algunas nubes en el cielo y temperaturas de primavera: la mínima será de 16º y la máxima llegará a los 27º.

Hacia el domingo, los registros térmicos se mantendrán en esa línea, con una leve variación en la mínima, que bajará a los 15º, y también en la máxima, que llegará a los 28º.

La nota la dará la inestabilidad que, por el momento, tiene más chances de desarrollarse hacia la tarde. Una mañana mayormente nublada dará paso a tormentas entre el mediodía y las primeras horas del lunes, con vientos con ráfagas que llegarán hasta los 59 kilómetros por hora y persistirán hasta el final de la jornada.