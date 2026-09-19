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El último fin de semana de invierno arrancó con un alerta por tormentas en Rosario

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo con tiempo inestable y probabilidad de lluvias

19 de septiembre 2026 · 08:58hs
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El alerta oficial se emitió este sábado a la mañana.

Celina Mutti Lovera / La Capital

El alerta oficial se emitió este sábado a la mañana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla que ratifica el pronóstico de tiempo inestable durante este fin de semana. Así se confirmó el anuncio de tormentas durante el próximo domingo en Rosario, entre otros fenómenos que complican las actividades al aire libre.

El aviso oficial marcó un fuerte contraste con las condiciones del inicio del sábado. La ciudad amaneció con el cielo prácticamente despejado y un aumento de temperatura que permitió dejar de lado el abrigo grueso a la hora de salir de la calle.

De acuerdo al reporte del SMN, el último fin de semana del invierno tendrá un cierre gris y con altas chances de lluvias en Rosario. De momento, esto no provocó cambios en cuanto al cronograma de los Juegos Suramericanos 2026, así como los espectáculos y las actividades recreativas de los Fan Fest.

¿Qué dice el alerta meteorológica para Rosario?

El alerta amarilla anticipa tormentas de variada intensidad durante la tarde de este domingo y algunas pueden ser fuertes a nivel local. El área de cobertura se extiende a los departamentos San Lorenzo, Iriondo y Constitución.

El SMN advierte que después del mediodía pueden producirse lluvias abundantes en poco tiempo y ocasional caída de granizo. De acuerdo a este cáculo, se espera que se acumulen entre 30 y 50 milímetros de agua como consecuencia de las precipitaciones. A su vez, es posible que el nivel sea superior en algunos sectores del sudeste santafesino.

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A contramano de lo que se esperaba para el día siguiente, el sábado comenzó con un marco casi ideal para actividades al aire libre. El pronóstico en Rosario incluía una máxima de 28 grados durante una tarde con el cielo mayormente nublado.

Los reportes en cuanto a lo que puede ocurrir este domingo son muy diferentes. A la tarde se anunciaban tormentas fuertes en la ciudad y ráfagas de viento desde el sur con picos de 59 kilómetros por hora.

¿Qué hay que hacer ante un alerta por tormentas?

La Municipalidad de Rosario recomienda evitar la circulación en la calle mientras rige un alerta por tormentas. En ese contexto, conviene tener máxima precaución frente a vehículos estacionados cerca de árboles. En tercer lugar, es importante llevar a los animales domésticos a lugares protegidos.

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Ante un aviso sobre el riesgo de eventos meteorólogicos, hay que evitar el contacto con columnas de la red de alumbrado, cajas de luz o cualquier cable en la vía pública. Ante cualquier problema, se pueden hacer reclamos a través de la línea telefónica gratuita 103 de Protección Civil o mediante MuniBot, el chatbot de Whatsapp que funciona en el 341-5-440147.

Por último, las autoridades locales promueven las siguientes medidas de prevención en vísperas de un alerta por tormentas:

  • Sacar la basura solamente en los horarios de recolección
  • No dejar residuos afuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos
  • Colaborar con el barrido de veredas, retirar cualquier elemento que pueda ser desplazado por el viento en balcones y terrazas
  • Mantener la limpieza de las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios

¿Cuándo empieza la primavera 2026 en Argentina?

El alerta meteorológica se lanzó durante los últimos días previos al cambio de estación. Cabe aclarar que, desde el punto vista astronómico, la primavera comienza este martes en Argentina y no coincide en el calendario con los festejos tradicionales por el Día del Estudiante, que se celebra el 21 de septiembre.

El Servicio de Hidrografía Naval (SHN) señaló que el próximo equinoccio en el hemisferio sur ocurrirá a las 21.05 del 22 de septiembre. Así concluirá el invierno 2026 en la región.

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Tanto sábado como domingo presentarán condiciones agradables, aunque el tiempo tendrá un cambio en el epílogo del fin de semana.

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