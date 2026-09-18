Una familia de zona oeste perdió todo por un incendio y apelan a la solidaridad para reconstruir su casa La vivienda ubicada en Calasanz al 9300 sufrió las llamas y quedó con peligro de derrumbe, por lo que Nicolás y su familia tiene que empezar de cero. 18 de septiembre 2026 · 16:02hs

La casa destruida tras el incendio en la zona oeste de Rosario

Un voraz incendio consumió este jueves la casa de la zona oeste de Rosario. En cuestión de minutos el fuego destruyó todos los objetos materiales, dejó a la vivienda con peligro de derrumbe y a una familia que se tiene que rearmar como pueda. Con algunas donaciones de los vecinos ya comenzaron a planear un nuevo hogar, pero aún resta conseguir materiales para la construcción y ropa. "Quedamos con lo puesto", le contó Nicolás a La Capital.

Sin nada. Así quedó Nicolás Gómez luego de que una estufa recaliente el plástico que la cubría comience a incendiarse cerca de las 10.20 del jueves. Ese fuego tomó una cortina y en cuestión de segundos la casa estaba ardiendo. Los vecinos llamaron a Gómez y a su hermano Lucas, ambos trabajadores de una empresa ubicada camino a Funes, que cuando llegaron a su casa de Calasanz al 9300 vieron el banco de humo salir por el fondo del terreno.

Nada pudieron hacer, sólo rescatar a los dos perros que son las mascotas de la familia. Intentaron apagar las llamas por sus propios medios, pero fue inútil. Cuando los bomberos acudieron al lugar ya era tarde y el trabajo de los oficiales sirvió para que el fuego no se propague a la vivienda del frente del terreno, donde vive Lucas con su madre. Nicolás, de 22 años y que vive con su pareja, perdió todo: ropa, calzado: electrodomésticos y la cama. Quedaron con lo puesto.

Una casa destruida y el pedido de ayuda Pero la peor parte para Nicolás y su familia es que la casa quedó destrozada desde los cimientos. Las autoridades señalaron que lo que quedaba de la casa tenía peligro de derrumbe y que no podía ser habitada por la pareja. En tanto, la pieza de Lucas, en la casa del frente del terreno, también se incendió.

En diálogo con La Capital, Nicolás lamentó los hechos y detalló que "las paredes de la casa son de material y se rajaron toda y el fuego agarró todo el techo que era de machimbre y chapas". Frente a este panorama, Nicolás y su familia comenzaron a derribar lo que quedaron de las paredes. El relato de Nicolás expone lo devastador del incendio. "El fuego reventó todo", dijo y contó que pasaron la noche con colchones que los vecinos fueron donando. Para reconstruir su casa apeló a la solidaridad de la población que puede comunicarse al 3415318804 o mediante el alias nico.bairon.loki a nombre de Nicolás Jonatan Gómez.