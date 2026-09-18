La Capital | La Ciudad | Zona oeste

Una familia de zona oeste perdió todo por un incendio y apelan a la solidaridad para reconstruir su casa

La vivienda ubicada en Calasanz al 9300 sufrió las llamas y quedó con peligro de derrumbe, por lo que Nicolás y su familia tiene que empezar de cero.

18 de septiembre 2026 · 16:02hs
Google Seguir a La Capital en Google
La casa destruida tras el incendio en la zona oeste de Rosario

La casa destruida tras el incendio en la zona oeste de Rosario

Un voraz incendio consumió este jueves la casa de la zona oeste de Rosario. En cuestión de minutos el fuego destruyó todos los objetos materiales, dejó a la vivienda con peligro de derrumbe y a una familia que se tiene que rearmar como pueda. Con algunas donaciones de los vecinos ya comenzaron a planear un nuevo hogar, pero aún resta conseguir materiales para la construcción y ropa. "Quedamos con lo puesto", le contó Nicolás a La Capital.

Sin nada. Así quedó Nicolás Gómez luego de que una estufa recaliente el plástico que la cubría comience a incendiarse cerca de las 10.20 del jueves. Ese fuego tomó una cortina y en cuestión de segundos la casa estaba ardiendo. Los vecinos llamaron a Gómez y a su hermano Lucas, ambos trabajadores de una empresa ubicada camino a Funes, que cuando llegaron a su casa de Calasanz al 9300 vieron el banco de humo salir por el fondo del terreno.

Nada pudieron hacer, sólo rescatar a los dos perros que son las mascotas de la familia. Intentaron apagar las llamas por sus propios medios, pero fue inútil. Cuando los bomberos acudieron al lugar ya era tarde y el trabajo de los oficiales sirvió para que el fuego no se propague a la vivienda del frente del terreno, donde vive Lucas con su madre. Nicolás, de 22 años y que vive con su pareja, perdió todo: ropa, calzado: electrodomésticos y la cama. Quedaron con lo puesto.

Una casa destruida y el pedido de ayuda

Pero la peor parte para Nicolás y su familia es que la casa quedó destrozada desde los cimientos. Las autoridades señalaron que lo que quedaba de la casa tenía peligro de derrumbe y que no podía ser habitada por la pareja. En tanto, la pieza de Lucas, en la casa del frente del terreno, también se incendió.

En diálogo con La Capital, Nicolás lamentó los hechos y detalló que "las paredes de la casa son de material y se rajaron toda y el fuego agarró todo el techo que era de machimbre y chapas". Frente a este panorama, Nicolás y su familia comenzaron a derribar lo que quedaron de las paredes.

El relato de Nicolás expone lo devastador del incendio. "El fuego reventó todo", dijo y contó que pasaron la noche con colchones que los vecinos fueron donando. Para reconstruir su casa apeló a la solidaridad de la población que puede comunicarse al 3415318804 o mediante el alias nico.bairon.loki a nombre de Nicolás Jonatan Gómez.

Noticias relacionadas
La Fiscalía quiere recuperar los autos entregados en San Martín al 2600.

La debacle de Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados

La librería Longo abrió sus puertas en 1908

Librerías independientes de Rosario tendrán su propio día para celebrar

Los padres de Facundo Gorga exigiendo justicia en la puerta del Jockey Club. 

Tragedia en el Jockey: cuestionan al MPA por la exclusión de directivos

El nuevo estudio de la radio de la UNR fue montado en el segundo piso del histórico edificio de rectorado.

La radio de la UNR se muda y comenzará a transmitir desde el histórico edificio de rectorado

Ver comentarios

Las más leídas

Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario

Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

Tragedia en el Jockey: cuestionan al MPA por la exclusión de directivos

Tragedia en el Jockey: cuestionan al MPA por la exclusión de directivos

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son

Lo último

Julio Lamas sobre los Juegos Suramericanos en Rosario: Esto va a ser un antes y un después

Julio Lamas sobre los Juegos Suramericanos en Rosario: "Esto va a ser un antes y un después"

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

Una familia de zona oeste perdió todo por un incendio y apelan a la solidaridad para reconstruir su casa

Una familia de zona oeste perdió todo por un incendio y apelan a la solidaridad para reconstruir su casa

Rosario adhiere a la ley provincial que prohíbe a los cuidacoches

El municipio enviará el mensaje de adhesión al Concejo para que la norma aprobada por el Senado se pueda aplicar en la ciudad
Rosario adhiere a la ley provincial que prohíbe a los cuidacoches
Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación
Policiales

Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación

Imputan a partera por supresión de identidad de una mujer nacida en 1970
Policiales

Imputan a partera por supresión de identidad de una mujer nacida en 1970

La debacle de Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados
La Ciudad

La debacle de Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados

Noche de terror en Ybarlucea: entraron mientras dormía, le pegaron y lo encerraron
Policiales

Noche de terror en Ybarlucea: entraron mientras dormía, le pegaron y lo encerraron

Interna en el gobierno: Bullrich publicó un video con una canción de Lali 
Política

Interna en el gobierno: Bullrich publicó un video con una canción de Lali 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario

Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

Tragedia en el Jockey: cuestionan al MPA por la exclusión de directivos

Tragedia en el Jockey: cuestionan al MPA por la exclusión de directivos

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son

La debacle de Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados

La debacle de Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados

Ovación
La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes
Ovación

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

La medalla especial que se llevó Agustina De Lucía ante su gente en los Juegos Suramericanos

La medalla especial que se llevó Agustina De Lucía ante su gente en los Juegos Suramericanos

El técnico de Inglaterra recordó la derrota ante Argentina: Era como esperar la muerte

El técnico de Inglaterra recordó la derrota ante Argentina: "Era como esperar la muerte"

Policiales
Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación
Policiales

Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación

Noche de terror en Ybarlucea: entraron mientras dormía, le pegaron y lo encerraron

Noche de terror en Ybarlucea: entraron mientras dormía, le pegaron y lo encerraron

Imputan a partera por supresión de identidad de una mujer nacida en 1970

Imputan a partera por supresión de identidad de una mujer nacida en 1970

Liberan al único sospechoso por el brutal crimen de una mujer de 86 años 

Liberan al único sospechoso por el brutal crimen de una mujer de 86 años 

La Ciudad
Una familia de zona oeste perdió todo por un incendio y apelan a la solidaridad para reconstruir su casa
La Ciudad

Una familia de zona oeste perdió todo por un incendio y apelan a la solidaridad para reconstruir su casa

Rosario adhiere a la ley provincial que prohíbe a los cuidacoches

Rosario adhiere a la ley provincial que prohíbe a los cuidacoches

Las mejores imágenes de una nueva jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2012

Las mejores imágenes de una nueva jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2012

Puerto Emprende: Rosario inaugura un nuevo espacio para emprendedores junto al río

Puerto Emprende: Rosario inaugura un nuevo espacio para emprendedores junto al río

Pésima noticia en Central: citado en Colombia, Campaz no jugaría la final con Estudiantes

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Pésima noticia en Central: citado en Colombia, Campaz no jugaría la final con Estudiantes

Puerto Emprende: Rosario inaugura un nuevo espacio para emprendedores junto al río
La Ciudad

Puerto Emprende: Rosario inaugura un nuevo espacio para emprendedores junto al río

Timbúes celebrará la llegada de la primavera con un Sunset en el Cristo
La Región

Timbúes celebrará la llegada de la primavera con un "Sunset en el Cristo"

El trigo entra en zona de riesgo: 160.000 hectáreas ya están regulares por falta de agua
Agro

El trigo entra en zona de riesgo: 160.000 hectáreas ya están regulares por falta de agua

La radio de la UNR se muda y comenzará a transmitir desde el histórico edificio de rectorado
La Ciudad

La radio de la UNR se muda y comenzará a transmitir desde el histórico edificio de rectorado

El gobierno dispuso que Casa Militar centralice el control de la Quinta de Olivos
Política

El gobierno dispuso que Casa Militar centralice el control de la Quinta de Olivos

El gaucho narco: avionetas y cocaína entre Rosario, Puerto Gaboto y Diamante
Policiales

El "gaucho narco": avionetas y cocaína entre Rosario, Puerto Gaboto y Diamante

El desempleo se disparó en Rosario y ya es el más alto del país: llegó al 11,5 %
Economía

El desempleo se disparó en Rosario y ya es el más alto del país: llegó al 11,5 %

Fingió su propio secuestro y le pidió a su esposa dos millones de pesos
Policiales

Fingió su propio secuestro y le pidió a su esposa dos millones de pesos

Paro docente en la UNR: no habrá clases este viernes ni el próximo martes
La Ciudad

Paro docente en la UNR: no habrá clases este viernes ni el próximo martes

El tiempo en Rosario: viernes con muchas nubes pero cada vez más caluroso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con muchas nubes pero cada vez más caluroso

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son
La Ciudad

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son

La deuda asfixia a 128 mil rosarinos: la mora llega al 44 % entre los jóvenes
Economía

La deuda asfixia a 128 mil rosarinos: la mora llega al 44 % entre los jóvenes

Más gas de Vaca Muerta para Santa Fe: TGN lanzó un proyecto de inversión
Economía

Más gas de Vaca Muerta para Santa Fe: TGN lanzó un proyecto de inversión

El gobernador Pullaro respaldó la suspensión de las Paso nacionales
Política

El gobernador Pullaro respaldó la suspensión de las Paso nacionales

Johannesburgo: matan a otra mujer y crecen las sospechas sobre un asesino en serie
Información General

Johannesburgo: matan a otra mujer y crecen las sospechas sobre un asesino en serie

Afirman que la confianza de los consumidores creció más en el interior de la Argentina
Economía

Afirman que la confianza de los consumidores creció más en el interior de la Argentina

Dos imputados por el robo a un vendedor de camisetas en el día del Clásico
Policiales

Dos imputados por el robo a un vendedor de camisetas en el día del Clásico

Récord total: 1,8 millones de personas ya pasaron por los Fan Fest y las competencias
Juegos Suramericanos

Récord total: 1,8 millones de personas ya pasaron por los Fan Fest y las competencias

Incendios en las islas: San Lorenzo presentó una nueva denuncia penal
La región

Incendios en las islas: San Lorenzo presentó una nueva denuncia penal