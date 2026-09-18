La Libertad Avanza quiere borrar al Che Guevara de los espacios públicos de Rosario

El bloque libertario en el Concejo presentó una serie de proyectos para modificar los nombres de una plaza y el viaducto, además de la imagen de un mural

El mural del Che Guevara en la plaza de la Cooperación, uno de los homenajes que La Libertad Avanza quiere borrar de Rosario.

Los concejales de La Libertad Avanza en Rosario presentaron una serie de proyectos para borrar los homenajes que se le hicieron al Che Guevara a través de nombramientos de espacios públicos de la ciudad . Entre ellos, una plaza y el viaducto que se extiende desde la finalización de avenida Pellegrini, a la altura de Provincias Unidas, hasta la avenida Circunvalación, además de reemplazar el mural de la Plaza de la Cooperación.

Estas iniciativas fueron celebradas por la diputada nacional Romina Diez (La Libertad Avanza, LLA) . En primer lugar, destacó el proyecto del concejal Lautaro Enriquez para reemplazar el nombre de la plaza del Che Guevara (bulevar 27 de Febrero y Buenos Aires) por plaza "Jorge Mario Bergoglio (Papa Francisco)" .

"No se trata solamente de cambiar el nombre de una plaza. Parte de la batalla cultural es también revisar qué valores elegimos reconocer y transmitir desde nuestros espacios públicos. Queremos una ciudad que homenajee a personas que hayan dejado un legado que nos una y nos represente en la ciencia, la cultura, el deporte, la medicina, la solidaridad y nuestra historia", sostuvo la legisladora por Santa Fe.

Y agregó: "Los espacios públicos son de todos. Sus nombres también cuentan qué valores elegimos destacar como sociedad".

Esto recién empieza. A partir de este logro en Santa Fe, vamos a impulsar una propuesta para despolitizar los espacios públicos. Menos nombres de dirigentes políticos. Más nombres de argentinos que hicieron historia y nos llenan de orgullo. Los espacios de todos tienen que… https://t.co/wVGrzAGDCy

En el mismo sentido, el también concejal Franco Volpe (LLA) propuso que el viaducto que hoy lleva el nombre de Ernesto “Che” Guevara pase a llamarse "René Favaloro". "Rosario tiene enormes argentinos para homenajear. Con certeza, René Favaloro es uno de ellos", dijo Diez.

Por último, la presidenta de LLA en Santa Fe resaltó la iniciativa de la concejala libertaria Anabel Lencina para reemplazar la imagen del Che Guevara por la de Jorge Luis Borges en el mural de la Plaza de la Cooperación.

"La batalla cultural no es solamente cambiar nombres o imágenes. Es discutir qué valores elegimos reconocer y qué legado queremos transmitir a las próximas generaciones desde nuestros espacios publicos", cerró.