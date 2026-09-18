Emotivo reclamo de justicia por Camila, la rosarina víctima de femicidio en San Juan

La imagen de la joven gendarme invadió la plaza 25 de Mayo con un pedido unánime. Elio, su hermano, aseguró: "Vi cómo el femicida quiso cubrir todo"

La familia de la rosarina víctima de femicidio en San Juan encabezó el reclamo de justicia en la ciudad

La plaza 25 de Mayo comienza a ver la llegada de familiares, amigas y militantes sociales que se unen en un sólo pedido: justicia . Una calma feroz acompaña al grupo que forma una ronda alrededor de la imagen de Camila Vecchiarello , la joven rosarina y aspirante a gendarme que fue asesinada en San Juan . Esta semana, el principal sospechoso es su esposo, Carlos Riveros, quien fue imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Se acerca de a una, de a dos. La plaza 25 de mayo va recibiendo personas y toma forma un nuevo reclamo de justicia por un femicidio. Se abrazan, algunas retienen la lágrima que llegó más tarde, cuando el tiempo en la plaza se hace eterno y, por donde se mire, se vea la imagen de la joven víctima.

Camila Vecchiarello tenía 26 años y estaba a punto de convertirse en gendarme en la escuela de cadetes de San Juan. Vivía en Barreal, a 200 kilómetros de la capital sanjuanina, junto con Carlos Riveros, de 25 años, oriundo de Salta y también proyecto de gendarme, aunque lejos de recibirse. A principios de 2026 formalizaron la pareja y en pleno invierno decidieron casarse. El domingo 13 de septiembre, Vecchiarello fue encontrada muerta en su casa y Riveros estaba junto al cuerpo. La investigación no tardó en encontrar pruebas que lleven a la imputación del hombre por femicidio, una figura para la que el Código Penal argentino prevé una única sanción: prisión perpetua, implicando un mínimo de 35 años de cárcel efectiva en caso de ser hallado culpable.

Al momento de ser imputado, Riveros ofreció una versión difícil de creer. Según su relato, Camila se habría autolesionado ante una inminente separación de la pareja. La familia descree todo lo que dice el hombre nacido en Tartagal. "Nos produce un odio terrible", asegura el hermano de la víctima, Elio, a La Capital sobre las declaraciones ante la Justicia de Riveros. El hermano planteó que un testimonio como el del imputado es indignante desde el comienzo: "Estuve en la escena del crimen y, si bien no tengo conocimientos, me doy cuenta de que arrastró el cuerpo y vi cómo quiso cubrir todo ".

Foto: Héctor Rio / La Capital

"Nunca me hubiese visto en una instancia así", dice Elio Vecchiarello sosteniendo la bandera que pide justicia por su hermana, firmada por cada uno de los miembros de la familia. Junto a él están sus hermanos, un padre que frunce la cara y retiene las lágrimas, y una madre destruida por la pérdida de su hija menor. Elio acompañó a su papá, Emilio, hasta San Juan tras enterarse de la tragedia. "Uno ve estas cosas por la tele, no lo podés creer, pero parece que nunca te llega y hoy golpeó la puerta de mi casa", agrega.

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Un centenar de personas reafirmaron el reclamo de justicia por Camila. "Pedimos ni una menos, pero seguimos contando una más", una bandera resume la palabra de todos los presentes. Los Vecchiarello encontraron un poco de fuerzas en un momento en el que es difícil seguir. Antes de una pequeña marcha por la plaza, Matías, otro de los hermanos de la joven aspirante a gendarme, se para frente a los manifestantes y le dedica unas palabras a Camila.

Un reclamo que nunca termina

En los últimos 45 días, Rosario estuvo atravesados por femicidios e intentos de asesinatos a mujeres por cuestiones de género. A los crímenes de Carina Candelas, Gabriela Banach, Débora Bordón y el feroz ataque que sufrió Alison en la ciudad, se sumó el femicidio de Vecchiarello, que ocurrió en San Juan pero repercutió en Rosario.

Los carteles con la imagen de Camilia se replican, las velas en las manos esperan por encenderse en recuerdo de la joven. Familiares, amigos y allegados de los Vecchirello se hacen presentes y acompañan a una familia partida por una tragedia. Cada abrazo son segundos eternos y sólo algunos más resistentes pueden aguantar las lágrimas. Otros eligen seguir el duelo desde un costado, pero todos apoyando un reclamo que se resume en un cartel: "Perpetua, perpetua, perpetua".

Foto: Héctor Rio / La Capital

Una plaza sin sonrisas vuelve a llenarse de un reclamo que nunca terminará. El pedido de justicia por Camila es idéntico al de resto de las víctimas de la violencia machista. "No estamos todos, nos falta Camilia", agrega la masa y a medida que la convocatoria se extiende, la gente va rompiendo en llanto.

La familia aún está en tratativas para sumar a un abogado, mientras que el fiscal Adolfo Díaz, de San Juan, continúa con la investigación.

Justicia por Camila

Quienes encabezaron el reclamo fueron los familiares, con Elio, hermano de Camila, como principal orador. "El cuerpo estaba en condiciones pésimas", dice a La Capital.

Desde el domingo, los Vecchiarello viven en un infierno. Partidos entre San Juan y Rosario, cada vez que se pronuncian piden justicia, el freno a la violencia hacia las mujeres y cambios estructurales en la formación de las fuerzas de seguridad, que relegan a las mujeres a una condición de sumisión. "La gente que a nosotros nos interesaba que hablen, hablaron", afirma.

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Los testigos del caso, revela Elio, vieron a Carlos tomando mate el domingo por la mañana ocho horas después del crimen, según la autopsia. Además, contó que Riveros tomó el celular de Vecchiarello y respondía mensajes a sus hermanos haciéndose pasar por ella.

Para Elio, Riveros "ideó fríamente" el femicidio después de reprobar el examen que lo excluyó de las fuerzas: "No pudo ver que mi hermana sea brillante".

El fiscal desmiente al imputado y la familia suma una duda

En diálogo con LT8, Adolfo Diaz, el fiscal de la causa por el femicidio de Camila, contó que el miércoles Riveros ya fue imputado de acuerdo con los plazos del sistema judicial de San Juan y aseguró que tienen pruebas para que el hombre de 25 años sea condenado.

Foto: Hector Rio / La Capital

"Tenemos muchísimas pruebas y el testimonio de Riveros, donde dice que ella se había autoprovocado las lesiones, que es algo imposible por la cantidad y cómo están marcadas las heridas", aseguró el fiscal. Y agregó: "El cuerpo en la autopsia habla y las lesiones son imposibles de ser autoproducidas".

Diaz planteó que en los registros de San Juan no existían denuncias previas por violencia de género, pero dejó la puerta abierta a una posible denuncia realizada en Salta: "Es todavía confuso y le pedimos información a la fiscalía de allá". La denuncia, en este caso, no sería hacia Riveros, sino de Camila contra un amigo de la joven. Por su parte, la familia se anima a pensar que la denuncia fue pergeñada por el propio Riveros para sustentar su coartada. "Pensamos que hizo todo ese circo para incriminarlo a este amigo", afirma Elio.

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Sobre la declaración de Riveros, el fiscal aseguró que fue "parte del andamiaje para desligarse de la responsabilidad". Según el testimonio del imputado, Camila se autolesionó hasta provocar su muerte y luego de esa escena, él intentó suicidarse. Este relato fue descartado por el fiscal: "Las heridas que tiene Riveros son leves y casi imposibles que provoquen la muerte".

Por otro lado, detalló que había un cable colgado del techo de la casa donde vivían Camila y Carlos, pero que las marcas que el hombre tiene en el cuello no corresponden a un intento de ahorcamiento para quitarse la vida.