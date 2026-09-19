Primera C: Golpeado por el presente, Argentino juega las últimas fichas ante Berazategui

El equipo de barrio Sarmiento complicado con el descenso recibe este sábado a las 15, al Naranja con la obligación de conseguir un triunfo en Primera C

Primera C. Argentino se presenta en el Olaeta ante Berazategui, este sábado a las 15, en busca de los tres puntos necesitados.

Golpeado por los malos resultados y un presente futbolístico para el olvido, Argentino se presenta en barrio Sarmiento ante Berazategui , después de sufrir una dura derrota en el clásico ante Central Córdoba. El encuentro corresponde a la 29 ª fecha de la Primera C .

El equipo salaíto tendrá cambios para recibir al Naranja, al escolta de la Zona A con 44 unidades con respecto al partido que perdió ante los Azules de Tablada . Elías Vignone será el árbitro del cotejo.

"Vamos a luchar hasta el final, nos quedan cuatros partidos muy difíciles y todo depende de Argentino para salir de esta incómoda situación que estaba pasado. Con trabajo, dedicación y tranquilidad saldremos a afrontar los próximos encuentros", confió el técnico Leonardo Acoglanis a Ovación tras la derrota ante el Charrúa.

El entrenador Salaíto no se guardó nada y fue muy autocrítico sobre el momento que está atravesando el Albo en la presente temporada. Su equipo se encuentra en la última colocación en la Zona A con 23 unidades a cuatro puntos del penúltimo Deportivo Paraguayo (27).

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Argentino debe jugar cuatro partidos complicados

Con ese panorama, los salaítos tienen que afrontar 4 cotejos con equipos que están en los primeros puestos. Este sábado recibe a Berazategui, luego tendrá dos encuentros de visitante, el sábado 26 a Estrella del Sur y 3 de octubre visitará a Lugano y en el última fecha cerrará en el Olaeta ante Sacachispas, actual puntero de la Zona A con 46.

El once Albo tendrá una baja obligada en el mediocampo tras la expulsión de Manuel Correa en le partido clásico, en su lugar hay varios candidatos y recién minutos antes del encuentro, Leo Acoglanis dará a conocer la formación salaíta.

Formaciones

El posible once de Argentino iría con: Francisco Olivera; Joaquín Galimberti, Bruno Cabrera, Ignacio Canteros y Luciano Fernández; Juan Cisnero, Facundo Velazco, Theo Guiñazu y Thiago Bartalini; Octavio Rubarth y Juan Bautista Cantiani.

Berazategui: Facundo Collazo; Giovanni Centurión, Juan Pablo Serrizuela, Braian Robles, Ariel Vera; Facundo Quiroga, Sebastián Villalba, Luciano Cuella, Brian Duarte; Emiliano Caballero y Bruno Miño. DT: Nicolás Martínez.

Arbitro: Elías Vignone