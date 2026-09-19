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El padre de Paula Perassi hizo una dura crítica en San Lorenzo: "15 años sin tener nada"

Alberto Perassi y su esposa Alicia Ostri encabezaron la marcha por el aniversario de la desaparición de su hija

19 de septiembre 2026 · 10:01hs
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Los padres de Paula Perassi encabezaron una marcha en San Lorenzo el viernes 18 de septiembre de 2026

Foto: Instagram/@martincerdera.

Los padres de Paula Perassi encabezaron una marcha en San Lorenzo el viernes 18 de septiembre de 2026, cuando se cumplieron 15 años desde la desaparición de su hija.

La búsqueda de Paula Perassi es una pregunta sin respuesta desde el 18 de septiembre de 2011 en San Lorenzo. Cerrada la etapa del juicio y las condenas por su desaparición, su padre insistió este viernes en el reclamo para saber qué le pasó y dijo que ya pasaron "15 años que sin tener nada, sin haber logrado nada".

Alberto Perassi y su esposa Alicia Ostri estuvieron en la primera fila de una marcha con fotos y banderas en conmemoración de su hija. El papá de la víctima sostuvo aún no se quebró el "pacto de silencio" en la principal ciudad del cordón industrial para evitar que se sepa la verdad sobre lo sucedido a principios de la década pasada.

"Han apostado a que yo me muera, que pare, que nosotros nos olvidemos y todo se enfríe", afirmó el mecánico en el marco de la manifestación. Así reiteró que las condenas a Gabriel Strumia —amante de Paula— y a su esposa Roxana Michl son insuficientes para resolver la situación.

¿Qué dijo el padre de Paula Perassi a 15 años de la desaparición?

Perassi consideró que lo sucedido con su hija no es un tema menor. El fallo ratificado en marzo de 2022 determinó una pena de 17 años de prisión para el principal acusado por privación ilegítima de la libertad, un delito agravado porque la víctima estaba embarazada. "Hay una desaparecida en democracia en la ciudad de San Lorenzo ¿Por qué nadie más se hizo problema por por esto?", se preguntaron sus familiares.

El padre de Paula aseveró que libraron una "lucha tremenda para no tener nada". En diálogo con El Tres TV, acotó: "Es una cosa de locos mirar para atrás ¿Cómo se pasa semejante cantidad de tiempo?".

>> Leer más: Emotivo reclamo de justicia por Camila, la rosarina víctima de femicidio en San Juan

"Seguimos seguimos la lucha. Queremos saber qué es lo que pasó", manifestó Alberto Perassi durante la movilización desde la plaza San Martín hasta la Esquina de los Bancos de San Lorenzo. Allí contó con el apoyo de organizaciones políticas, gremiales y sociales en busca de la respuesta sobre el paradero de su hija.

Durante la manifestación se exhibieron carteles con distintos reclamos en torno a la búsqueda. Una de las pancartas que podía verse en la primera fila de la columna decía: "Queremos vivir en una ciudad donde no nos desaparezcan". A unos metros de allí, otra joven mostraba una pancarta que recordaba a Sofía Delgado, víctima de femicidio a fines de 2024.

Recompensa para la búsqueda de Paula Perassi

Pasados 15 años desde la desaparición, el gobierno de Santa Fe mantiene vigente una recompensa de 40 millones de pesos a cambio de datos para resolver la búsqueda de Paula Perassi en San Lorenzo. El monto se actualizo por última vez en octubre de 2025.

Quienes quieran colaborar con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para determinar el paradero de la víctima, pueden enviar un correo electrónico a [email protected] para colaborar con la investigación. Otra opción consiste en presentarse las siguientes oficinas judiciales:

  • Fiscalía Regional 2: Sarmiento 2850, Rosario
  • Fiscalía Regional 1: avenida General Estanislao López 3302, Santa Fe
  • Fiscalía Regional 3: Alvear 675, Venado Tuerto
  • Fiscalía Regional 4: Iriondo 553, Reconquista
  • Fiscalía Regional 5: Necochea 44, Rafaela

La recompensa se paga en base a un informe de la Fiscalía Regional de Rosario y la Dirección Provincial de Protección de Testigos para confirmar la utilidad de la declaración. La identidad de los testigos mantiene bajo estricta reserva y el dinero puede repartirse entre dos o más personas. En tal caso, el monto se divide según la relevancia de su testimonio.

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