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Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

El chofer de la línea 107 fue hospitalizado después del siniestro vial registrado este sábado a la mañana, a pocas cuadras del bulevar Avellaneda

19 de septiembre 2026 · 13:04hs
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El colectivo quedó destrozado en San Lorenzo al 3900.

Foto: X/@BuseswebRosario.

El colectivo quedó destrozado en San Lorenzo al 3900.

Al menos ocho personas requirieron asistencia médica este sábado por el choque de un colectivo en la zona oeste de Rosario. Si bien la colisión provocó daños muy importantes, fuentes oficiales remarcaron que todos los pasajeros se encontraban fuera de peligro tras el operativo.

De acuerdo al primer reporte policial, el conductor del ómnibus se estrelló contra un árbol en San Lorenzo al 3900. El impacto destrozó por completo la parte delantera del vehículo y la rotura de varios cristales.

El chofer fue hospitalizado después del impacto entre las calles Lavalle y Alsina. Por otra parte, el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) se encargó de evaluar al resto de las personas que estaban adentro del coche.

¿Cómo fue el choque en el barrio Agote?

Fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales detallaron que el colectivero perdió el control a las 8.45 de la mañana en el barrio Luis Agote. En ese momento, el coche se desplazó hacia la izquierda mientras iba hacia el este y chocó de frente contra un árbol.

Después del golpe, los médicos atendieron a siete personas por lesiones leves. Todas pudieron retirarse por sus propios medios luego de la intervención del equipo del Sies.

>> Leer más: Crimen en la zona sur de Rosario: asesinaron a balazos a un chico de 14 años

Por otro lado, la policía constató que el conductor de la empresa Rosario Bus había perdido el conocimiento. Ante esta situación, se dispuso su traslado hasta el Sanatorio Güemes para continuar con el tratamiento correspondiente.

El choque del ómnibus de la línea 107 provocó la caída de varias ramas de árboles sobre la calzada. Hasta el mediodía no había otros vehículos afectados por el siniestro vial en el barrio Agote.

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