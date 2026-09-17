Al sol del Fan Fest, Pullaro recibió al club de gobernadores

Tres mandatarios provinciales se sumaron a conocer la fiesta del deporte provincial. Foto política con el santafesino como anfitrión

El calor ya picaba al mediodía cuando el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , invitó a sentarse en uno de los living del Fan Fest emplazado en el corazón del Parque Independencia, donde se disputan los Juegos Suramericanos 2026, al cordobés Martín Llaryora , al chubutense Ignacio Torres y al correntino Juan Pablo Valdés .

Alrededor de la mesa, además de los gobernadores, estuvieron presentes el intendente de Rosario, Pablo Javkin ; el secretario de Vinculación Estratégica del Gobierno provincial y encargado del comité de los Juegos, Julián Galdeano ; el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini , y el diputado socialista Joaquín Blanco , ambos voceros de la competición. También fue de la partida la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia .

La visita para ver el dispositivo en pleno movimiento surtió efecto en los mandatarios, que destacaron la fiesta deportiva. Rosario está viviendo los Juegos Suramericanos con todo.

Este miércoles volvió a mostrar una imagen que se repitió: estadios llenos, tribunas colmadas, familias alentando y una multitud acompañando a los atletas. Eso es lo que le quiere mostrar Pullaro a sus pares.

Además de lucir como anfitrión de la competencia y de una organización que marcha ordenada, la presencia del club de gobernadores es una foto con un contenido político ineludible.

Gobernadores y Juegos Suramericanos

Es que hay una intención de generar una comunión de gobernadores del interior productivo sobre un tablero nacional en el que el papel de los mandatarios provinciales cada vez toma más peso como garantes de estabilidad y gestión.

De hecho, en este momento de definiciones de las reglas de juego electorales, donde la Casa Rosada quiere eliminar o suspender las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso), los gobernadores mencionados buscarán seguramente su reelección.

En una lectura más profunda, también el encuentro puede ir en consonancia de la por ahora imaginaria construcción política de una tercera opción electoral presidencial para 2027, en caso de que las condiciones le den chances a una alternativa no peronista ni mileísta.

Este jueves, Pullaro desmintió ser una opción electoral en ese sentido, pero sostuvo: “Espero que nos escuchen a las provincias y que podamos ser un polo de poder también, de decisión y de determinación hacia dónde va la Argentina”.

A su turno, los mandatarios de Córdoba, Chubut y Corrientes destacaron la infraestructura deportiva y la organización del evento.

Llaryora señaló que los Juegos son una realidad por el “combate que se hizo contra la delincuencia” y pueden ser “un antes y un después para la provincia”. Por último, felicitó “lo hecho y la organización”.