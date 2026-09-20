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Newell's y su misión en Vicente López: agregarle más puntos al buen momento para la meta posible

El equipo de Kudelka, que visita a Platense, viene de cinco fechas invicto pero tres empates al hilo que lo tienen al borde en el G8.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

20 de septiembre 2026 · 06:10hs
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Matías Cóccaro es el goleador de Newell’s y viene con continuidad. Ahora en Vicente López Newell’s precisa sumar fuerte.

Sebastián Suárez Meccia

Matías Cóccaro es el goleador de Newell’s y viene con continuidad. Ahora en Vicente López Newell’s precisa sumar fuerte.

Newell’s está bien. Encontró un camino. No se da por vencido, encuentra argumentos para levantarse cuando la cosa viene mal y suma. Cinco partidos al hilo sumando. El tema es que los últimos tres fueron de a uno y eso lo tiene al borde del objetivo al que se abrazó como para redondear el salto de calidad que hace rato anda precisando: clasificar por primera vez a un play-off de este tipo de torneos. Por eso no puede conformarse, no debe aflojar si pretende consumar ese objetivo. La prueba de esta tarde en Vicente López ante Platense será una de las siete que le quedan.

Enfrente, un Platense que priorizó por supuesto su histórica participación en Copa Libertadores pero que ahora, afuera de ella, pondrá todos los cañones en el Clausura. Y sabe que Newell’s es una gran oportunidad, quizás la última de prenderse en la pelea. Tiene 4 puntos menos que el Rojinegro, el último que clasifica. Debe descontar. Es ahora para el Calamar.

Pero claro, habrá que ver cómo quedó de la noche del miércoles ante Fluminense, donde estuvo tan cerca de dar vuelta la serie y quedó eliminado por un pelín de llegar a la chance de semifinales. El enojo final por ese desenlace llevó a una sanción de jugar sin público local, por lo que ahí Newell’s ya contará de movida con una buena ventaja.

>>Leer más: Código rojo en Newell's y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Lo que debe este Newell's de Kudelka

Este Newell’s de Kudelka debe la materia de empezar despierto, punzante, seguro de sus fuerzas. Parece cosa e’Mandinga, pero no marcó ni un solo gol en los primeros tiempos. Concretar ese objetivo de mínima sería dar otro pasito adelante.

Claro que, como contrapartida, sí Newell’s pasó con honores el examen de la reacción. Por eso aún jugando mal como ante Central, creyó en su oportunidad final y la concretó. Más aún cuando a la fecha siguiente se sintió superior a un rival asentado como Vélez, también encontrando premio en el adicional.

Este Newell’s aún no es ninguna maravilla, pero teniendo en cuenta de dónde venía, en qué circunstancia Kudelka empezó su trabajo y todo lo que pasó mucho antes de llegar a ese punto, hay una mejoría ostensible. Apoyada además en jóvenes de la casa, que es lo mejor que a un club como el rojinegro puede pasarle.

Varios puntos para basarse en un sueño al alcance

Hay una continuidad además de muchos nombres respecto al equipo del Apertura pasado, se fue gestando algo que bien puede conformarse como equipo, y hay contexto entonces para pensar que se puede ir mejorando, se puede ir en cuesta ascendente.

>>Leer más: El Rojo le dio una mano y Newell's se metió en zona de playoffs antes de enfrentar a Platense

Todo necesita de resultados, claro. De mayor protagonismo en los partidos, que es cuando más posibilidades se tiene de llegar a ellos. Y acaso el complemento ante Vélez pueda servir de guía, algunos momentos ante Estudiantes, quizás menos ante Central, como los dos triunfos anteriores ante Riestra y Banfield. Pero sobre estos últimos 45 minutos.

Platense puede ser entonces una estación de paso hacia sueños más grandes. Hay destellos que de Newell’s depende se transformen en luz que alumbren los tiempos por venir.

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