La Capital | Ovación | Central

Central juega con el Bicho de La Paternal, pero mira más allá del horizonte

Central recibe a Argentinos en un partido clave por las tablas de la Liga Profesional. Es la previa de la final con Estudiantes

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

20 de septiembre 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
Jaminton Campaz jugará ante Argentinos con Central y luego partirá a su selección. 

Jaminton Campaz jugará ante Argentinos con Central y luego partirá a su selección. 

Central juega esta tarde de domingo ante Argentinos, pero mira más allá del horizonte. Es cierto que los partidos se juegan de a uno, pero es imposible sacar de la mente que en menos de una semana habrá en disputa nada menos que un título. Los jugadores, el entrenador y los hinchas lo saben y ya lo palpitan. Por eso el pan para hoy es vencer al Bicho de la Paternal, pero el sueño de mañana es mandar a la lona a Estudiantes y poder gritar la palabra sagrada del fútbol: campeón.

El propio Jorge Almirón reconoció en el último contacto con la prensa, tras la ajustada victoria ante Tigre en la fecha pasada con el gol de penal de Ángel Di María, que “tenemos dos finales. Nos estamos acostumbrando a jugar partidos decisivos”, por lo que aclaró que no guardará nada frente a Argentinos sin especular con cuidar las piernas para la final con Estudiantes.

El entrenador pondrá toda la carne al asador, con la baja obligada de Emanuel Coronel, que fue expulsado frente al Matador en Victoria. Sabe que vencer a Argentinos tiene un valor sideral desde lo numérico, pero fundamentalmente desde lo anímico.

Leer más: Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

Central y las dos tablas

Porque la lucha con el Bicho de La Paternal es cuerpo a cuerpo en la Liga Profesional. En la tabla de la zona B que clasifica a los playoffs el Canalla está tres puntos por detrás del encumbrado Bicho y de ganar podría darle alcance. Mientras que en la tabla anual, los auriazules están a cuatro puntos del equipo de La Paternal, que marcha segundo, una unidad por detrás del puntero Independiente Rivadavia.

Por eso vencer al siempre chivo y competitivo Argentinos sería un gran envión desde las matemáticas para lo que resta por jugar de la temporada, pero a la vez llenaría de ilusión la mochila de la fe y la esperanza de cara a la final con el club que preside la Brujita Verón.

Sería la mejor despedida y el envión inmejorable para ir a Santiago del Estero en busca de una estrella más, de un título que se sumaría al escudo canalla.

Leer más: Central: Almirón y una semana para que el pueblo canalla lo abrace o lo suelte definitivamente

Un adversario de cuidado

Pero primero, lo primero y nunca es conveniente poner el carro delante del caballo. Argentinos es un adversario calificado, que de los últimos nueve partidos que jugó ganó cinco, empató tres y perdió apenas uno. Por ello Central deberá ser aplicado para imponerse ante un oponente que pocas veces pierde la compostura táctica y siempre trata de jugar a partir de la tenencia.

Además, Central tendrá la misión de volver a hacerse fuerte de local y ganar en el Gigante luego de tres partidos. Porque viene de igualar en clásico ante Newell’s, perder con Gimnasia de La Plata y antes empatar con Corinthians por la Copa Libertadores de América.

No preserva jugadores

Y ante la importancia de lo que hay en juego, Almirón no preservará jugadores, salvo algún recaudo de último momento, y usará todo el potencial ante el Bicho, sabiendo que ganar será crucial.

Luego sí llegará la final con Estudiantes, el sábado 26 de septiembre, a las 16, en el estadio Unico Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

Así las cosas, Central protagonizará uno de los partidos más atrayentes de la fecha diez, entre dos de los mejores equipos de las últimas temporadas, que salen a ganar en todas las canchas y que tienen argumentos para dar un gran espectáculo.

Noticias relacionadas
Central y Estudiantes definirán al ganador de la Supecopa Internacional el mismo día que se cerrarán los Juegos Suramericanos.

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

Los hinchas de Central coparán las tribunas del estadio Madre de Ciudades

Central agotó las populares para socios de cara a la Supercopa Internacional ante Estudiantes

Jaminton Campaz sería una baja sensible en Central ante el Pincha.

Pésima noticia en Central: citado en Colombia, Campaz no jugaría la final con Estudiantes

Ignacio Ovando firmó un nuevo contrato con Rosario Central. El entrerriano será jugador del club hasta diciembre de 2029.

Central firmó un nuevo contrato con Ovando, una de las nuevas joyas del fútbol argentino

Ver comentarios

Las más leídas

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general

El Coloso vibró con el triunfo de Argentina que lo puso en carrera en los Juegos Suramericanos

El Coloso vibró con el triunfo de Argentina que lo puso en carrera en los Juegos Suramericanos

Lo último

Las obras en el Centro Comercial a Cielo Abierto de Puerto San Martín avanzan en una nueva etapa

Las obras en el Centro Comercial a Cielo Abierto de Puerto San Martín avanzan en una nueva etapa

Capacitación gratuita: nuevos diplomados y más cursos de oficios en el departamento General López

Capacitación gratuita: nuevos diplomados y más cursos de oficios en el departamento General López

Día del jubilado: una jornada con poco para festejar

Día del jubilado: una jornada con poco para festejar

Insólito: el consorcio de un edificio del centro lleva 20 años tramitando el final de obra

Los departamentos de Corrientes al 200 acumulan décadas habitados, aunque no cuentan con el trámite municipal. Todavía lo están gestionando

Insólito: el consorcio de un edificio del centro lleva 20 años tramitando el final de obra

Por Carina Bazzoni
Parque España: Bonafide desembarca junto a un restaurante en plena costa central

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Parque España: Bonafide desembarca junto a un restaurante en plena costa central

Salvaron el edificio de Berlín y tendrá una propuesta gastronómica y cultural

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Salvaron el edificio de Berlín y tendrá una propuesta gastronómica y cultural

Apagada la antorcha de los Suramericanos, se enciende el fuego electoral en Santa Fe

Por Javier Felcaro
Exclusivo suscriptores

Apagada la antorcha de los Suramericanos, se enciende el fuego electoral en Santa Fe

Llega la quinta edición de la Maratón La Capital para disfrutar Rosario desde otra perspectiva
La Ciudad

Llega la quinta edición de la Maratón La Capital para disfrutar Rosario desde otra perspectiva

Día del jubilado: una jornada con poco para festejar
La Ciudad

Día del jubilado: una jornada con poco para festejar

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general

El Coloso vibró con el triunfo de Argentina que lo puso en carrera en los Juegos Suramericanos

El Coloso vibró con el triunfo de Argentina que lo puso en carrera en los Juegos Suramericanos

Salvaron el edificio de Berlín y tendrá una propuesta gastronómica y cultural

Salvaron el edificio de Berlín y tendrá una propuesta gastronómica y cultural

Ovación
Central juega con el Bicho de La Paternal, pero mira más allá del horizonte

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Central juega con el Bicho de La Paternal, pero mira más allá del horizonte

Central juega con el Bicho de La Paternal, pero mira más allá del horizonte

Central juega con el Bicho de La Paternal, pero mira más allá del horizonte

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

El Rojo le dio una mano y Newells se metió en zona de playoffs antes de enfrentar a Platense

El Rojo le dio una mano y Newell's se metió en zona de playoffs antes de enfrentar a Platense

Policiales
Detienen en Córdoba a un prófugo por el asesinato de dos menores rosarinos
Policiales

Detienen en Córdoba a un prófugo por el asesinato de dos menores rosarinos

Crimen en la zona sur: asesinaron de un balazo a un chico de 14 años

Crimen en la zona sur: asesinaron de un balazo a un chico de 14 años

Robo frente a la autopista a Córdoba: cuatro detenidos y una pick up recuperada

Robo frente a la autopista a Córdoba: cuatro detenidos y una pick up recuperada

Desbaratan a una banda narco ligada a Los Picudos

Desbaratan a una banda narco ligada a Los Picudos

La Ciudad
Día del jubilado: una jornada con poco para festejar
La Ciudad

Día del jubilado: una jornada con poco para festejar

El tiempo en Rosario: domingo con alerta naranja por tormentas fuertes

El tiempo en Rosario: domingo con alerta naranja por tormentas fuertes

Llega la quinta edición de la Maratón La Capital para disfrutar Rosario desde otra perspectiva

Llega la quinta edición de la Maratón La Capital para disfrutar Rosario desde otra perspectiva

Las infracciones graves de tránsito cayeron un 72% en los últimos tres años en Rosario

Las infracciones graves de tránsito cayeron un 72% en los últimos tres años en Rosario

Se suspendió la actividad por el Día de las Infancias en el Autódromo
La ciudad

Se suspendió la actividad por el Día de las Infancias en el Autódromo

Milei va a EEUU: expone en la ONU y se reúne con empresarios y un rabino
Política

Milei va a EEUU: expone en la ONU y se reúne con empresarios y un rabino

Detienen en Córdoba a un prófugo por el asesinato de dos menores rosarinos
Policiales

Detienen en Córdoba a un prófugo por el asesinato de dos menores rosarinos

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones
La Ciudad

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Crimen en la zona sur: asesinaron de un balazo a un chico de 14 años

Por Claudio Berón
Policiales

Crimen en la zona sur: asesinaron de un balazo a un chico de 14 años

Buscan endurecer las sanciones por las picadas ilegales en la provincia
La Región

Buscan endurecer las sanciones por las picadas ilegales en la provincia

Edificios de oficinas empiezan a transformarse en viviendas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Edificios de oficinas empiezan a transformarse en viviendas

Central: Almirón y una semana para que el pueblo canalla lo abrace o lo suelte definitivamente

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Central: Almirón y una semana para que el pueblo canalla lo abrace o lo suelte definitivamente

Newells: Santiago Solari, un penal dilapidado y un caso que se está resolviendo

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: Santiago Solari, un penal dilapidado y un caso que se está resolviendo

Robo frente a la autopista a Córdoba: cuatro detenidos y una pick up recuperada
Policiales

Robo frente a la autopista a Córdoba: cuatro detenidos y una pick up recuperada

Cierra una fábrica de Pueblo Esther que provee a General Motors y hay 70 despedidos
Economía

Cierra una fábrica de Pueblo Esther que provee a General Motors y hay 70 despedidos

El último fin de semana de invierno arrancó con un alerta por tormentas en Rosario
La Ciudad

El último fin de semana de invierno arrancó con un alerta por tormentas en Rosario

Cómo es el megaoperativo de salud para cuidar a los atletas en los Juegos Suramericanos

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

Cómo es el megaoperativo de salud para cuidar a los atletas en los Juegos Suramericanos

Almas limpias de derecha extrema

Por Jorge Asís
Política

Almas limpias de derecha extrema

El padre de Paula Perassi hizo una dura crítica en San Lorenzo: 15 años sin tener nada
La Región

El padre de Paula Perassi hizo una dura crítica en San Lorenzo: "15 años sin tener nada"

La producción industrial de la provincia acumula una caída de 3,5% en 2026
Economía

La producción industrial de la provincia acumula una caída de 3,5% en 2026

Alcaucil, una tradición productiva de Rosario que busca nuevos consumidores
Agro

Alcaucil, una tradición productiva de Rosario que busca nuevos consumidores

Nuevas carreras en la UNR: lanzan la Licenciatura en Musicoterapia
La Ciudad

Nuevas carreras en la UNR: lanzan la Licenciatura en Musicoterapia

Emotivo reclamo de justicia por Camila, la rosarina víctima de femicidio en San Juan

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Emotivo reclamo de justicia por Camila, la rosarina víctima de femicidio en San Juan

El escenario que se viene para la campaña agrícola 2026/27
Agro

El escenario que se viene para la campaña agrícola 2026/27