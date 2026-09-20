Central juega con el Bicho de La Paternal, pero mira más allá del horizonte

Central recibe a Argentinos en un partido clave por las tablas de la Liga Profesional. Es la previa de la final con Estudiantes

Central juega esta tarde de domingo ante Argentinos, pero mira más allá del horizonte. Es cierto que los partidos se juegan de a uno, pero es imposible sacar de la mente que en menos de una semana habrá en disputa nada menos que un título. Los jugadores, el entrenador y los hinchas lo saben y ya lo palpitan. Por eso el pan para hoy es vencer al Bicho de la Paternal, pero el sueño de mañana es mandar a la lona a Estudiantes y poder gritar la palabra sagrada del fútbol: campeón.

El propio Jorge Almirón reconoció en el último contacto con la prensa, tras la ajustada victoria ante Tigre en la fecha pasada con el gol de penal de Ángel Di María, que “tenemos dos finales. Nos estamos acostumbrando a jugar partidos decisivos”, por lo que aclaró que no guardará nada frente a Argentinos sin especular con cuidar las piernas para la final con Estudiantes.

El entrenador pondrá toda la carne al asador, con la baja obligada de Emanuel Coronel, que fue expulsado frente al Matador en Victoria. Sabe que vencer a Argentinos tiene un valor sideral desde lo numérico, pero fundamentalmente desde lo anímico.

Leer más: Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

Central y las dos tablas

Porque la lucha con el Bicho de La Paternal es cuerpo a cuerpo en la Liga Profesional. En la tabla de la zona B que clasifica a los playoffs el Canalla está tres puntos por detrás del encumbrado Bicho y de ganar podría darle alcance. Mientras que en la tabla anual, los auriazules están a cuatro puntos del equipo de La Paternal, que marcha segundo, una unidad por detrás del puntero Independiente Rivadavia.

Por eso vencer al siempre chivo y competitivo Argentinos sería un gran envión desde las matemáticas para lo que resta por jugar de la temporada, pero a la vez llenaría de ilusión la mochila de la fe y la esperanza de cara a la final con el club que preside la Brujita Verón.

Sería la mejor despedida y el envión inmejorable para ir a Santiago del Estero en busca de una estrella más, de un título que se sumaría al escudo canalla.

Leer más: Central: Almirón y una semana para que el pueblo canalla lo abrace o lo suelte definitivamente

Un adversario de cuidado

Pero primero, lo primero y nunca es conveniente poner el carro delante del caballo. Argentinos es un adversario calificado, que de los últimos nueve partidos que jugó ganó cinco, empató tres y perdió apenas uno. Por ello Central deberá ser aplicado para imponerse ante un oponente que pocas veces pierde la compostura táctica y siempre trata de jugar a partir de la tenencia.

Además, Central tendrá la misión de volver a hacerse fuerte de local y ganar en el Gigante luego de tres partidos. Porque viene de igualar en clásico ante Newell’s, perder con Gimnasia de La Plata y antes empatar con Corinthians por la Copa Libertadores de América.

No preserva jugadores

Y ante la importancia de lo que hay en juego, Almirón no preservará jugadores, salvo algún recaudo de último momento, y usará todo el potencial ante el Bicho, sabiendo que ganar será crucial.

Luego sí llegará la final con Estudiantes, el sábado 26 de septiembre, a las 16, en el estadio Unico Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

Así las cosas, Central protagonizará uno de los partidos más atrayentes de la fecha diez, entre dos de los mejores equipos de las últimas temporadas, que salen a ganar en todas las canchas y que tienen argumentos para dar un gran espectáculo.