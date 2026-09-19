El Coloso vibró con el triunfo de Argentina que lo puso en carrera en los Juegos Suramericanos

Argentina derrotó a Uruguay y el lunes define la clasificación mano a mano con Venezuela, ante una multitud en el Coloso

Gran anticipo de Franco Rodríguez para el 1 a 0 de Argentina sobre Uruguay, que encendió el sueño de clasificar a las semifinales de los Juegos Suramericanos.

Argentina tenía que ganar y lo hizo. Con Lionel Scaloni en el Coloso y una multitud en las tribunas, el equipo de Placente se recuperó del mal debut ante Paraguay, venció a Uruguay y sigue en carrera para clasificar a las semifinales de los Juegos Suramericanos . El Parque fue una fiesta.

No había margen para la selección sub-19. Después de empezar bien el partido debut ante Paraguay, con un parcial de 1 a 0, el equipo guaraní se lo dio vuelta, le ganó 2 a 1 y lo puso en aprietos.

A primera hora del sábado, Paraguay aseguró su clasificación al derrotar a Venezuela 2 a 0. La Vinotinto había vencido a Uruguay en el primer partido por 1 a 0, por lo que no no había dudas de que Argentina y Uruguay debían salir a ganar.

Argentina lo resolvió cerca del final

Argentina fue dominador, pero apenas había tenido una situación cuando Ramiro Tulián se perdió el gol tras un centro de Ian Subiabre que desvió antes el arquero.

Los nervios empezaban a atar a los jugadores, ante un Uruguay que tampoco se rebelaba. Y a los 73', el centro bárbaro desde la izquierda de Jainikoski encontró el anticipo de Franco Domínguez para ganarle al arquero y establecer la muy festejada diferencia.

El lunes a las 10 en el Coloso jugarán Paraguay, ya clasificado, contra la eliminada Uruguay. Y a las 15 Argentina y Venezuela definirán el pase a semifinales.

En caso de empate clasifica Argentina por la diferencia de gol. El equipo de Placente tiene 0 y Venezuela -1.