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Femicidio en Santa Fe: imputaron a la pareja de una joven prendida fuego mientras dormía

Naiara Coronel sufrió quemaduras en el 90% del cuerpo en la casa donde convivía con su novio, acusado de cometer un crimen en un contexto de violencia de género

16 de septiembre 2026 · 13:37hs
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Naiara Esperanza Coronel

Naiara Esperanza Coronel, de 20 años, fue prendida fuego mientras dormía. Su novio fue acusado por femicidio.

Naiara Esperanza Coronel fue prendida fuego la semana pasada mientras dormía en su casa del barrio 12 de Octubre, al sur de la ciudad de Santa Fe. Con quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo, murió a horas de ser trasladada al Hospital Cullen. Bajo acusación de haber cometido el crimen en un contexto de violencia de género signado por malos tratos, celos e insultos, por el caso fue imputado un hombre de 34 años era su pareja, acusado como autor de un femicidio. Un caso que se sumó a los 32 registrados en la provincia de Santa Fe en lo que va del año.

Según reportes realizados en base a un relevamiento propio de la organización como MuMaLa (Mujeres de la Matria Latinoamericana), Santa Fe se ubica como la segunda provincia del país con la tasa más alta de femicidios, detrás de Santiago del Estero. De los 32 casos consignados hasta agosto, doce se produjeron en el departamento Rosario, la zona más crítica de la provincia en materia de muertes violentas de mujeres.

>>Leer más: Doloroso adiós tras el femicidio de una rosarina en San Juan: "Lo que pasó es muy inhumano"

Una cifra que creció en agosto con tres asesinatos de mujeres en dos semanas: el de la farmacéutica Carina Andrea Candelas, de 56 años, apuñalada por su ex en su lugar de trabajo; el de Débora Giuliana Bordón, de 31, atacada con un hacha y un cuchillo durante un encuentro por trabajo sexual en barrio Agote, y el de la mujer trans Gabriela Denisse Banach, de 47, encontrada muerta en su departamento de Cerrito al 600, en barrio La Sexta.

En ese marco, en el mes de septiembre se sumó el cruento femicidio de Naiara Esperanza Coronel, de 20 años, ocurrido el pasado lunes 7 en la casa que la chica compartía con su pareja, en Estrada al 1900. Entre las 2 y las 3 de la madrugada, según la investigación que dirige la fiscal Natalia Giordano, el novio de la chica le arrojó un líquido inflamable como acelerante para prenderle fuego mientras dormía en su cama.

>>Leer más: Femicidios en Rosario: el crimen en la farmacia fue el tercero en dos semanas

“Es evidente que su objetivo fue matar a su pareja, a quien le produjo quemaduras de entre el 85% y 90% del cuerpo”, planteó tras la audiencia imputativa realizada en los Tribunales de Santa Fe contra el acusado, cuyas iiciales son E.E.C. La chica fue trasladada en estado crítico al Hospital Cullen y alrededor de las 15 del mismo lunes falleció como resultado de una falla multiorgánica.

Violencia de género

El acusado, que también sufrió quemaduras aunque de menor grado, había acompañado a su pareja hasta el centro de salud y fue demorad allí, hasta que se ordenó su detención. Según la fiscal, las evidencias reunidas validaron la hipótesis de un ataque femicida. La funcionaria indicó que la relación de pareja “estuvo caracterizada por malos tratos, celos, insultos, agresiones físicas y psicológicas del hombre investigado hacia la mujer”.

>>Leer más: Intento de femicidio: prisión preventiva para el joven que apuñaló a su exnovia en Paraguay al 1700

Giordano le endilgó a C. la autoría del delito de homicidio doloso calificado por el vínculo y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, es decir femicidio. La audiencia fue presidida por el juez Luis Octavio Silva. La encargada de la acusación adelantó que pedirá la prisión preventiva del imputado, medida que estaba prevista para este miércoles.

“A partir de múltiples diligencias que realizamos pudimos avanzar con la teoría del ataque femicida”, planteó la fiscal e indicó que en la audiencia de discusión de la medida cautelar brindará más información en ese sentido.

Mientras avanza la causa, familiares de Naiara expresaron su dolor en las redes sociales y reclamaron justicia por la joven: "Tenías apenas 20 años, tantos sueños, tantos momentos por vivir. Ahora lo único que nos queda es el inmenso dolor de tu partida”, escribió una familiar.

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