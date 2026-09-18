Ingreso por guardia y estudios: qué dice el parte médico de Mirtha Legrand

La diva de los almuerzos volvió a quedar internada en el sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires a pocos días de que le den el alta

Mirtha Legrand volvió a ser internada este viernes tras una recaída de su cuadro bronquial.

La conductora Mirtha Legrand volvió a ser hospitalizada en el sanatorio Mater Dei este viernes , de donde hace cinco días había sido dada de alta tras permanecer casi una semana internada. Pocas horas después de un nuevo ingreso centro asistencial, desde la institución emitieron un comunicado .

"La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía . Se encuentra internada para realizar los estudios , el tratamiento y los controles correspondientes ", indicaron desde la institución ubicada en el barrio porteño de Recoleta.

En línea con lo que difundieron desde el sanatorio durante la última internación, el texto dio lugar a palabras del círculo íntimo de Legrand: "Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha. De no mediar cambios, daremos un nuevo parte el día lunes".

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La conductora ingresó por guardia al sanatorio, según constató la agencia Noticias Argentinas, se encuentra en proceso de evaluación por parte de los profesionales de la salud y su situación habría "empeorado a causa de una recaída".

Por qué internaron a Mirtha Legrand

A principios de este mes, Mirtha Legrand tuvo que ser internada luego de atravesar un momento delicado por un episodio gripal que derivó en bronquitis.

Fue hospitalizada en el mismo centro de salud el pasado 7 de septiembre para realizarse estudios y continuar bajo seguimiento médico.

Durante los días de internación, los partes médicos señalaron una evolución favorable y sin complicaciones. Además, permaneció en una habitación común y participó activamente de su recuperación junto a su kinesiólogo.

Esa evolución derivó en que fuera dada de alta el 13 de septiembre, cuando ya se encontraba atenta a sus actividades personales y recibía visitas de familiares y amigos durante su estadía. Tras un estado favorable de sus condiciones de salud, la artista continuó el proceso en su hogar.

El alta llegó además después de que el último parte médico difundido por el sanatorio destacara su buena evolución respiratoria y su participación activa en el tratamiento.

La familia y el entorno de la conductora habían transmitido tranquilidad durante los días de internación, mientras Mirtha permanecía acompañada y en contacto con sus allegados.