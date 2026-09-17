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Más gas de Vaca Muerta para Santa Fe: TGN lanzó un proyecto de inversión por u$s2.200 millones

El plan incluye obras sobre el sistema de transporte que atraviesan a la provincia y busca ampliar la oferta para industrias y centrales eléctricas. La puesta en marcha está proyectada para abril de 2029

17 de septiembre 2026 · 19:13hs
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Las obras de TGN en Santa Fe incluye 147 km de cañerías y potencia en plantas para reforzar el abastecimiento.

Las obras de TGN en Santa Fe incluye 147 km de cañerías y potencia en plantas para reforzar el abastecimiento.

Santa Fe quedó incluida en el proyecto de infraestructura energética que impulsa Transportadora de Gas del Norte (TGN) para ampliar la capacidad de transporte del gas producido en Vaca Muerta hacia el centro, norte y litoral del país. La iniciativa contempla una inversión total estimada en u$s2.200 millones entre la construcción del nuevo Gasoducto Manuel Belgrano y una serie de obras complementarias sobre el sistema existente de la compañía, parte de las cuales alcanzarán a territorio santafesino.

Según informó TGN, las obras asociadas contemplan la construcción de 147 kilómetros de loops de 30 pulgadas en Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, además de incorporar hasta 71.000 HP de potencia en cinco plantas compresoras. El proyecto completo permitiría aumentar la capacidad del sistema de la transportadora hasta 14 millones de metros cúbicos diarios.

El objetivo es reforzar el abastecimiento de gas en una extensa región del país donde se concentra una importante demanda industrial y de generación eléctrica. A la vez, la compañía apunta a sustituir importaciones de combustibles y generar nuevos saldos exportables hacia países vecinos.

El corazón de la iniciativa será el Gasoducto Manuel Belgrano, una nueva traza de 753 kilómetros entre Tratayén, en la cuenca Neuquina, y La Carlota, en Córdoba. A diferencia de las obras complementarias, ese ducto no ingresará a Santa Fe: atravesará Neuquén, Río Negro, La Pampa, San Luis y Córdoba.

La construcción del nuevo gasoducto requerirá una inversión estimada en u$s1.500 millones, que llegará a u$s2.200 millones al sumar las intervenciones previstas sobre el sistema de TGN.

En función de la demanda proyectada de industrias, centrales eléctricas y mercados externos, la obra fue diseñada para generar inicialmente una capacidad de abastecimiento del orden de 13 millones de metros cúbicos diarios. La compañía prevé ponerla en funcionamiento en abril de 2029.

En términos técnicos, los primeros 278 kilómetros del Gasoducto Manuel Belgrano tendrán un diámetro de 36 pulgadas, mientras que los 475 kilómetros restantes serán de 30 pulgadas.

Más gas para el centro y el litoral

La iniciativa tiene particular relevancia para Santa Fe por el peso que tiene el abastecimiento energético para su entramado industrial y productivo. De acuerdo con la información difundida por TGN, el proyecto apunta precisamente a resolver el déficit de abastecimiento que afecta al centro, norte y litoral argentino, conectando la creciente producción de Vaca Muerta con industrias y centrales eléctricas ubicadas en esas regiones.

Argentina tiene una oportunidad extraordinaria para transformar, con una infraestructura troncal, el gas de Vaca Muerta en energía competitiva, con producción local, sustitución de importaciones y la generación de saldo exportable”, señaló Horacio Pizarro, CEO de TGN.

El ejecutivo indicó que el Gasoducto Manuel Belgrano busca brindar “una solución concreta al déficit que viene padeciendo un amplio sector” del territorio nacional y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y social.

Según las estimaciones de la empresa, la nueva infraestructura permitiría reducir en u$s700 millones anuales la utilización de combustibles líquidos y gas importados, entre ellos GNL y gasoil. Al mismo tiempo, abriría posibilidades de exportación de gas a países vecinos por unos u$s450 millones por año.

El proyecto también contribuiría a evacuar mayores volúmenes de gas desde la cuenca neuquina, incluido el gas asociado que se genera como consecuencia del crecimiento de la producción petrolera.

Durante el pico de actividad, el conjunto de las obras previstas demandaría alrededor de 2.000 puestos de trabajo, de acuerdo con las proyecciones informadas por TGN.

Los próximos pasos del proyecto

La compañía prevé convocar a fines de septiembre a un concurso de capacidad para el nuevo gasoducto. En paralelo, realizará una manifestación de interés y posteriormente un concurso abierto de capacidad para las ampliaciones del sistema de TGN. La presentación y adjudicación de las ofertas de ambas instancias están previstas para fines de noviembre.

Además, la empresa anticipó que el proyecto será presentado ante el Ministerio de Economía para solicitar su incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

De concretarse, la iniciativa sumará infraestructura para conectar la producción de Vaca Muerta con una extensa zona de consumo del país. En ese esquema, Santa Fe aparece dentro del paquete de obras complementarias destinadas a ampliar la capacidad del sistema de TGN, un punto especialmente relevante para una provincia con fuerte presencia industrial y ubicada en el corredor energético del litoral.

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