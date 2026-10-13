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Estafas con paquetes turísticos: cómo operaba la pareja acusada por más de 20 fraudes en Rosario

Natali Dortona y Federico López quedaron presos acusados por estafas en Arroyo Seco y Rosario vinculadas a venta de paquetes turísticos que no se concretaban

13 de octubre 2026 · 17:21hs
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Natali Dortona y Federico López quedaron presos acusados por estafas en Arroyo Seco y Rosario vinculadas a venta de paquetes turísticos que no se concretaban.

Natali Dortona y Federico López quedaron presos acusados por estafas en Arroyo Seco y Rosario vinculadas a venta de paquetes turísticos que no se concretaban.

Una pareja fue imputada en Rosario por una serie de estafas vinculadas con la presunta venta de pasajes aéreos y paquetes turísticos que nunca fueron emitidos. La investigación comprende 23 hechos ocurridos entre marzo de 2025 y octubre de 2026, con operaciones en pesos y dólares. También les atribuyeron maniobras fraudulentas a través del comercio electrónico.

La audiencia imputativa se realizó este martes en el Centro de Justicia Penal. Natali Dortona, de 35 años, fue acusada por 23 hechos de estafa en calidad de autora, mientras que Federico López, de 32, fue imputado por su presunta participación en ocho de esos episodios. El juez Alejandro Negroni dispuso la prisión preventiva efectiva de ambos por tres meses.

>> Leer más: Detienen a pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

La investigación está a cargo de los fiscales Aurelio Cicierchia y Matías Ocariz, de la Unidad Especializada en Cibercrimen, quienes describieron un esquema en el que la mujer captaba a los clientes y coordinaba los pagos, mientras que su pareja habría facilitado cuentas para recibir y administrar el dinero. En ese marco el juez autorizó el embargo y la inmovilización de fondos en cuentas bancarias, billeteras virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales a nombre de los imputados.

De ofertas a estafas

Según la acusación, Natali Dortona contactaba a las víctimas por WhatsApp y se presentaba como intermediaria, inversionista o representante de una empresa dedicada a la venta de pasajes aéreos. Aseguraba tener acceso a tarifas preferenciales, pese a que no contaba con un local comercial ni con una agencia registrada.

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En algunos casos, la mujer habría concretado la entrega de un primer pasaje. Esa operación inicial le permitía generar confianza entre los clientes y obtener recomendaciones para captar nuevas personas interesadas en contratar sus servicios. Con esa apariencia de solvencia, la operatoria habría avanzado hacia transacciones de mayor valor. Incluso, de acuerdo con la imputación, ofreció a algunas de las víctimas convertirse en revendedoras de pasajes a cambio de una comisión, lo que habría ampliado el alcance de las maniobras.

Sin embargo, numerosas operaciones no se concretaron. Una vez recibido el dinero, la mujer postergaba la entrega de los pasajes o paquetes turísticos con distintas explicaciones: fallas en los sistemas, problemas con un supuesto superior, amenazas de terceros, bloqueos bancarios e inconvenientes personales. Según la Fiscalía, no devolvía el dinero, salvo reintegros parciales y de montos reducidos en algunos casos.

Cuentas bancarias

La acusación sostiene que Natali Dortona era quien mantenía el contacto con las víctimas e indicaba cómo debían realizar los pagos. Federico López, su pareja, habría cumplido un papel relevante al aportar sus cuentas bancarias para recibir los fondos y participar de su administración. Entre esas cuentas, los investigadores identificaron una radicada en Italia, que habría sido utilizada para recibir directamente transferencias de las víctimas. El hombre también habría intervenido en la disposición del dinero y en algunas devoluciones parciales.

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La investigación abarca 23 hechos registrados entre marzo de 2025 y octubre de 2026, con operaciones por distintos montos en pesos y dólares. De acuerdo con la imputación, ocho de esos episodios involucran al hombre, mientras que a la mujer se le atribuye la totalidad de los hechos.

Además de las medidas cautelares personales, la Justicia autorizó la inmovilización de fondos vinculados con los acusados en distintos sistemas de pago. La medida apunta a preservar los activos identificados mientras avanza la investigación por las presuntas estafas.

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