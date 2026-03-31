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Días agobiantes: qué es el agotamiento por calor y cómo evitarlo

Para este martes se esperan 34 grados y más de 38 de sensación térmica. El calor no aflojará hasta el jueves o viernes. Cómo lo sufre el organismo

31 de marzo 2026 · 09:43hs
No exponerse al sol en forma directa y buscar espacios frescos

No exponerse al sol en forma directa y buscar espacios frescos, es clave 

Los aires acondicionados, los ventiladores y los abanicos volvieron a estar a full en Rosario en el comienzo de este otoño atípico. Las altas temperaturas y la elevada humedad se volvieron insoportables (ayer la sensación térmica tocó los 40 grados). La situación trajo sorpresa y malestar cuando ya se esperaban días más fresquitos y amables. Ante el fenómeno climático que se extenderá todavía unos días más, vale recordar el impacto que puede tener en el cuerpo, quiénes son más propensos a tener problemas serios y cuáles son las señales de alarma, para evitar golpes de calor, y el denominado agotamiento por calor, que es más leve pero no menos preocupante.

El organismo siente el impacto de la mezcla de temperatura alta con humedad. Casi nadie queda al margen de la incomodidad que genera, pero hay personas que pueden terminar internadas o pasándola muy mal por esta situación. El propio ministerio de Salud de la Nación advierte sobre el agotamiento por calor, que es un estadio previo al golpe de calor que es importante reconocer para prevenir una situación más grave.

Leer más: El tiempo en Rosario: martes con calor intenso, neblina matinal y máxima de 33 grados

El especialista en Clínica Médica y jefe del Servicio de Clínica Médica del Hospital Centenario de Rosario, Roberto Parodi, explicó a La Capital cómo son estos cuadros, y otro aspecto importante: qué enfermedades que pueden empeorar en estas jornadas agobiantes.

El profesional señaló que este clima puede generar diversas situaciones y ninguna debe minimizarse: el golpe de calor, "que en términos médico-científicos específicos es la situación más extrema, es un hecho que puede llevar a una internación e incluso a terapia intensiva y se da cuando la hipertermia (temperatura corporal aumentada) no se puede regular y se genera pérdida de la conciencia, desmayo, síncope, hipotensión".

"Muchas personas dicen: me dio un golpe de calor, pero en general lo que tienen es el agotamiento por calor", detalló Parodi.

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Se esperan varios días más de altas temperaturas en Rosario

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Agobio, dolor de cabeza y náuseas

El cuadro de agotamiento por calor, bastante frecuente, es el que se manifiesta con "cefalea, irritabilidad, cansancio, dolores musculares, a veces dolor abdominal, náuseas, piel seca y caliente, deshidratación".

El cuerpo, explicó el profesional, tiende a mantener la temperatura ya que "tiene un sistema termorregulador excelente, al punto de que estamos a veces a grados bajo cero en invierno y ahora en verano sensaciones térmicas de 40 grados y el cuerpo, en general, se mantiene estable para poder funcionar". Pero cuando no lo logra, "sucede este agotamiento por calor, por ejemplo".

Y amplió: "Hay gente más sensible o vulnerable a no poder generar esta regulación: los menores de 4 años, en especial los bebés, y los adultos mayores, en este caso más de 75 años". En esos casos, el médico pidió "tener mucho más cuidado".

En el caso de los adultos mayores hay mayor cantidad de casos de personas que están medicadas con distintas drogas, por diferentes problemas de salud. "Es lo que llamamos pluripatología y polifarmacia".

agua no potable santa fe
Hidratarse con agua potable durante toda la jornada es muy importante

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Qué hacer con tanto calor

En estas personas, los cuidados (alimentación e hidratación adecuada, beber suficiente agua, estar en lugares frescos) deben ser mucho más estrictos cuando hay días sofocantes. Nada debe minimizarse.

Es importante estar atentos, en todas las edades, a estos síntomas, para pedir auxilio:

  • Sudoración excesiva
  • Piel pálida y fresca
  • Sensación de calor sofocante
  • Sed intensa y sequedad en la boca
  • Calambres musculares
  • Agotamiento, cansancio o debilidad
  • Dolores de estómago, inapetencia, náuseas o vómitos
  • Dolores de cabeza
  • Irritabilidad (llanto inconsolable en los más pequeños)
  • Mareos o desmayo
  • En los bebés puede verse la piel muy irritada por el sudor en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal (sudamina)

Si la persona está en la calle debe buscar de inmediato refugio en un lugar fresco, explicarle a alguien que se siente mal y que llamen al 107.

Si alguien está en su casa, solo, debe comunicarse con un servicio de emergencia o pedir ayuda a algún vecino para que lo haga. Todos debemos estar más atentos y si vemos a un conviviente o compañero de trabajo con alguno de estos síntomas no minimizarlos y buscar ayuda médica.

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