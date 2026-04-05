La Capital | Salud | Memoria

Por qué nos olvidamos las cosas incluso siendo jóvenes: estrés, cerebro y memoria

El estrés afecta la memoria de formas concretas y medibles: desde la atención hasta la consolidación de recuerdos, la neuropsicología explica qué pasa en el cerebro

5 de abril 2026 · 08:49hs
Por qué nos olvidamos las cosas incluso siendo jóvenes: estrés, cerebro y memoria

¿Te pasó entrar a una habitación y no recordar a qué ibas, olvidarte de algo que te habían dicho hace un rato o recordar con claridad una discusión pero no qué hiciste el resto del día? No es casualidad. La memoria no funciona como una grabadora que registra todo de manera fiel sino que es selectiva, dinámica y profundamente sensible al estrés.

En la adultez joven, una etapa atravesada por múltiples demandas simultáneas, el estrés se vuelve frecuente. Y aunque solemos pensarlo como algo emocional, también tiene efectos concretos sobre el funcionamiento del cerebro, especialmente en los sistemas de memoria. Trabajo, estudio, relaciones, finanzas y el ruido constante de las pantallas configuran un escenario donde el cerebro rara vez descansa.

Qué le pasa al cerebro cuando estamos bajo presión

El estrés es una respuesta biológica compleja que involucra al sistema nervioso y al sistema endocrino. Ante una situación percibida como desafiante o amenazante, se activa el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, lo que lleva a la liberación de cortisol, conocida como la principal hormona del estrés. En niveles moderados y de corta duración, esta activación mejora la atención y la capacidad de respuesta. Sin embargo, cuando el estrés es intenso o crónico, el exceso de cortisol comienza a afectar estructuras cerebrales clave, como el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal.

"Si bien no hay un solo tipo de memoria, la memoria episódica, que es la encargada de guardar las experiencias personales, es el resultado de la interacción entre distintas estructuras cerebrales", sostiene la Lic. Luján Calabresse de Grupo Gamma. El hipocampo, ubicado en el lóbulo temporal medial, cumple un rol central en la formación y consolidación de nuevos recuerdos. La corteza prefrontal participa en funciones ejecutivas como la atención, la organización y la recuperación estratégica de la información. Estas estructuras no funcionan de manera aislada, sino en red, integrando aspectos cognitivos y emocionales de la experiencia.

El impacto del estrés puede observarse en las distintas etapas del proceso mnésico. Durante la codificación, la corteza prefrontal dorsolateral se ve afectada por niveles elevados de cortisol. "Esto dificulta sostener la concentración y organizar la información; así, la atención se dispersa o queda centrada en preocupaciones, lo que impide registrar adecuadamente lo que se está aprendiendo", explica la especialista. En la fase de almacenamiento, el hipocampo resulta particularmente vulnerable al estrés crónico: el exceso de cortisol puede interferir en la consolidación de los recuerdos. Esto explica por qué, en contextos de estrés sostenido, no solo cuesta aprender, sino también fijar lo aprendido.

En la recuperación, la interacción entre la corteza prefrontal y el hipocampo se vuelve menos eficiente bajo presión. Esto puede generar bloqueos momentáneos, como la sensación de mente en blanco, donde la información está almacenada pero no se logra acceder a ella. Es una experiencia frustrante y muy común, sobre todo en situaciones de evaluación o alta exigencia.

Por qué recordamos mejor las peleas que los momentos tranquilos

Uno de los aspectos más relevantes es que el estrés no solo afecta cuánto recordamos, sino también qué recordamos. La amígdala cumple un papel clave en el procesamiento emocional. Cuando una experiencia tiene una carga emocional significativa, especialmente negativa o amenazante, la amígdala se activa y potencia la consolidación de ese recuerdo en el hipocampo. Como resultado, recordar situaciones cargadas emocionalmente es más probable, mientras que otros aspectos más neutros pasan desapercibidos.

En la actualidad, la adultez joven se caracteriza por un alto nivel de estimulación y demandas simultáneas. La multitarea, el uso constante de dispositivos digitales y la dificultad para sostener la atención generan un contexto que favorece la sobrecarga cognitiva. Esta fragmentación impacta directamente en la codificación de la información: cuando no se presta atención de manera sostenida, los recuerdos se forman de manera más débil. El estrés sostenido amplifica estas dificultades, generando una sensación frecuente de fatiga mental y mente saturada.

Desde la neuropsicología, se sabe que ciertas condiciones favorecen el funcionamiento óptimo de la memoria. Dormir bien es fundamental, ya que durante el sueño el cerebro organiza y consolida los recuerdos. Reducir la multitarea, hacer pausas regulares, escribir lo importante, hacer actividad física moderada e incorporar estrategias de regulación del estrés como la respiración consciente contribuyen a reducir la sobrecarga. La interacción social saludable también tiene efectos directos sobre el cerebro, porque el vínculo con otros actúa como un regulador natural del sistema nervioso.

"Intervenir sobre el estrés no solo mejora el bienestar emocional sino también la calidad de nuestros recuerdos, porque mejorar la memoria no depende solo de hacer más esfuerzo, sino de crear condiciones que le permitan al cerebro funcionar con mayor claridad", concluye la Lic. Calabresse.

Noticias relacionadas
¿medico o medica?: un estudio revela que el sexo del profesional influye en la recuperacion

¿Médico o médica?: un estudio revela que el sexo del profesional influye en la recuperación

No exponerse al sol en forma directa y buscar espacios frescos, es clave 

Días agobiantes: qué es el agotamiento por calor y cómo evitarlo

la tension que se vive en un hogar impacta en el desarrollo de bebes y ninos

La tensión que se vive en un hogar impacta en el desarrollo de bebés y niños

El procedimiento es rápido y se hace con sedación para que el paciente no sienta ninguna molestia 

Salud intestinal: cuándo y por qué es necesario hacerse una videocolonoscopía

Ver comentarios

Las más leídas

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Piden preservar una casona ligada al origen del deporte en Rosario

Piden preservar una casona ligada al origen del deporte en Rosario

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Central sacó adelante un partido que tiene valor en presente y futuro

Central sacó adelante un partido que tiene valor en presente y futuro

Lo último

Newells fue amo y señor en varios pasajes, sufrió y al final logró su gran festejo de Pascuas

Newell's fue amo y señor en varios pasajes, sufrió y al final logró su gran festejo de Pascuas

Otra vez todo vacante en el Quini 6: hay cuatro ganadores santafesinos del Siempre Sale

Otra vez todo vacante en el Quini 6: hay cuatro ganadores santafesinos del Siempre Sale

Las lesiones persiguen a los zagueros de Newells: esta vez le tocó a Bruno Cabrera

Las lesiones persiguen a los zagueros de Newell's: esta vez le tocó a Bruno Cabrera

Tragedia en San Cristóbal: dos días más sin clases y regreso escalonado a las escuelas

Lunes y martes no habrá actividades en todas las instituciones educativas de San Cristóbal. La escuela Nº 40, donde sucedió el tiroteo, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso por orden judicial

Tragedia en San Cristóbal: dos días más sin clases y regreso escalonado a las escuelas
Newells fue amo y señor en varios pasajes, sufrió y al final logró su gran festejo de Pascuas

Por Lucas Vitantonio
Ovacion

Newell's fue amo y señor en varios pasajes, sufrió y al final logró su gran festejo de Pascuas

Con más desempleo, crece el trabajo en apps: ya supera el millón de personas en Argentina
Información General

Con más desempleo, crece el trabajo en apps: ya supera el millón de personas en Argentina

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio
Policiales

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres
La Región

Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana
La Ciudad

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Piden preservar una casona ligada al origen del deporte en Rosario

Piden preservar una casona ligada al origen del deporte en Rosario

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Central sacó adelante un partido que tiene valor en presente y futuro

Central sacó adelante un partido que tiene valor en presente y futuro

Newells: tras el papelón y el ruego de Kudelka, va por la resurrección de Pascua

Newell's: tras el papelón y el ruego de Kudelka, va por la resurrección de Pascua

Ovación
Las lesiones persiguen a los zagueros de Newells: esta vez le tocó a Bruno Cabrera
Ovación

Las lesiones persiguen a los zagueros de Newell's: esta vez le tocó a Bruno Cabrera

Las lesiones persiguen a los zagueros de Newells: esta vez le tocó a Bruno Cabrera

Las lesiones persiguen a los zagueros de Newell's: esta vez le tocó a Bruno Cabrera

Newells lo liquidó en una contra de Scarpeccio y ganó en Santiago del Estero

Newell's lo liquidó en una contra de Scarpeccio y ganó en Santiago del Estero

Newells: Kudelka cambió el arquero y hay una sorpresa para enfrentar a Central Córdoba

Newell's: Kudelka cambió el arquero y hay una sorpresa para enfrentar a Central Córdoba

Policiales
Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio
Policiales

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

Así cayó en Rosario el ladrón de las heladerías: fue rastreado con inteligencia artificial

Así cayó en Rosario el "ladrón de las heladerías": fue rastreado con inteligencia artificial

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste

La Ciudad
La UNR suma un centro de salud en La Siberia con foco en estudiantes sin obra social
La Ciudad

La UNR suma un centro de salud en La Siberia con foco en estudiantes sin obra social

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico

Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico

El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza

El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza

La movilidad sustentable como visión de futuro que hoy transforma Santa Fe

Por Joaquín Blanco
Opinión

La movilidad sustentable como visión de futuro que hoy transforma Santa Fe

El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza
La CiuDAd

El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza

El socialismo de la provincia sale a mostrar músculo político

Por Javier Felcaro
Política

El socialismo de la provincia sale a mostrar músculo político

Tragedia en San Cristóbal: Educación capacitará referentes escolares para prevenir el acoso digital

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Tragedia en San Cristóbal: Educación capacitará referentes escolares para prevenir el acoso digital

Cristian Módolo: Si no ponen dinero en el bolsillo de la gente no revertirán la caída del consumo

Por Alvaro Torriglia
Economía

Cristian Módolo: "Si no ponen dinero en el bolsillo de la gente no revertirán la caída del consumo"

Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico
La Ciudad

Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico

El gobierno, de mal en peor

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

El gobierno, de mal en peor

Taxis: proponen una tarifa dinámica y descuentos ilimitados de acuerdo a la demanda

Por Matías Petisce
La Ciudad

Taxis: proponen una tarifa dinámica y descuentos ilimitados de acuerdo a la demanda

Todo se cura con amor: Miguel Ángel Russo será homenajeado en el Hospital Vilela
La Ciudad

"Todo se cura con amor": Miguel Ángel Russo será homenajeado en el Hospital Vilela

Triste Semana Santa en un jardín maternal: robo, destrozos y se comieron lo que había

Por Gonzalo Santamaría
Policiales

Triste Semana Santa en un jardín maternal: robo, destrozos y se comieron lo que había

A pesar del cambio de temperaturas, Rosario seguirá bajo alerta amarillo por tormentas
La ciudad

A pesar del cambio de temperaturas, Rosario seguirá bajo alerta amarillo por tormentas

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste
Policiales

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste

Newells en Santiago del Estero, con Frank Kudelka al frente y una posible variante en el arco
Ovación

Newell's en Santiago del Estero, con Frank Kudelka al frente y una posible variante en el arco

Estación fluvial: proyectan terminar la reconstrucción de los muelles a fin de agosto

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Estación fluvial: proyectan terminar la reconstrucción de los muelles a fin de agosto

Santa Fe aparece en una red de contrabando de neumáticos con cifras multimillonarias
Policiales

Santa Fe aparece en una red de contrabando de neumáticos con cifras multimillonarias

Robó, huyó y terminó en el hospital después de un choque por haber cruzado en rojo
Policiales

Robó, huyó y terminó en el hospital después de un choque por haber cruzado en rojo

Incendio impactante bajo la lluvia: un auto quedó destruido en la zona oeste
La Ciudad

Incendio impactante bajo la lluvia: un auto quedó destruido en la zona oeste

Pullaro espera que Nación transfiera la A012 a la provincia para iniciar los arreglos inmediatamente
La Región

Pullaro espera que Nación transfiera la A012 a la provincia para iniciar los arreglos "inmediatamente"

Tregua breve: cesó el alerta por tormentas en Rosario tras un viernes muy inestable
La Ciudad

Tregua breve: cesó el alerta por tormentas en Rosario tras un viernes muy inestable

Créditos del Banco Nación: presentaron una denuncia penal para investigar a legisladores y funcionarios
politica

Créditos del Banco Nación: presentaron una denuncia penal para investigar a legisladores y funcionarios