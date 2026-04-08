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Francisco Scarpeccio y su primer gol en Newell's: "Lo importante es que sumemos"

El joven delantero Leproso disfruta de su debut en el arco, pero por sobre todas las cosas haber sumado de a tres en Santiago del Estero

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

8 de abril 2026 · 11:45hs
Pensé en muchas cosas

LA CAPITAL/Leonardo Vincenti

"Pensé en muchas cosas, te pasan mil pensamientos por la cabeza", dijo Scarpeccio, quien fue saludado por todos sus compañeros.

No fue un partido más para el joven delantero de Newell's Francisco Scarpeccio. Su ingreso determinò el final de un encuentro en donde la Lepra sufría y ponìa en riesgo un triunfo en la lucha por las tablas de abajo. Además de su primer grito, con toda la emoción que esto lleva, sirvió para sellar tres puntos de oro.

"Necesitábamos seguir sumando. El equipo ganó y eso es lo más importante y nada más lindo que hacerlo con un gol", afirmò Francisco a quien todavìa le dura la cara de felicidad por haber gritado su primera conquista como futbolista de primera división.

Como pasa siempre, después de un momento que jamás se olvida para un futbolista como la primera conquista de su carrera, Francisco dejó sus sensaciones: "Pensé en muchas cosas, te pasan mil pensamientos por la cabeza, pero lo importante es seguir con la racha. Estamos en una buena senda. El Madre de Ciudades es una cancha difícil y nos trajimos tres puntos de oro".

"El domingo que viene necesitamos volver a sumar con San Lorenzo y poner a Newell's en las altas competencias, no nos podemos quedar con el triunfo del domingo, tenemos que seguir sumando y poner al club lo más alto que se pueda", expresó el lungo centrodelantero.

>>Leer más: Los árbitros del domingo: Martínez Beligoy para Newell's y Fernando Echenique para Central

Presente en la Lepra

Con respecto al presente que vive la Lepra y cómo lo transitan los pibes del club, el goleador del domingo dejò un mensaje claro: "Ya con el hecho de vestir esta camiseta y estar en este equipo las emociones que te corren son fuertes, igual que los sentimientos, uno lo vive muy pasado, por eso traté de calmarme un poco en ese momento y lo vengo disfrutando de la mejor manera".

>>Leer más: Valderrama a Newell's y la recordada pregunta letal: "¿Dónde está el maíz que no lo veo?"

La idea de Scarpeccio es no quedarse en lo que pasó en Santiago del Estero como pasó después de la primera victoria ante Gimnasia de Mendoza, sino continuar con la racha positiva. "Ahora hay que meter una buena semana y ojalá que siga sumando buenos minutos".

"Lo importante es que Newell's sume, no importa quién hace el gol, ni cómo lo hacemos, lo trascendental es sumar de acá hasta el final del campeonato", cerró el delantero dejando en claro que, más allà del que convierta, por arriba siempre está la victoria, algo que hoy es muy necesario para este Newell's.

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