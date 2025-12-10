Sin salud mental no hay parto respetado

Piden incorporar una guardia psicológica las 24 horas y durante todo el año en las maternidades públicas. La importancia de la contención profesional

La atención perinatal requiere integrar desde el inicio la dimensión psicosocial como un componente esencial del cuidado. L a salud mental no es un complemento de la biomedicina ni un accesorio secundario: constituye un pilar fundamental para garantizar una atención segura, humana y coherente con los principios del Parto Respetado.

Sin embargo, en muchas instituciones materno infantiles persisten modelos organizados bajo esquemas de guardias pasivas, en los que no existe la presencia efectiva de psicólogos y psicólogas con formación específica en maternidad, es decir, en Psicología Perinatal. Este abordaje genera intervenciones tardías, discontinuas y descontextualizadas, especialmente en momentos críticos como la internación neonatal.

Los modelos tradicionales _basados en interconsultas externas o encuadres rígidos_ no garantizan la respuesta oportuna que requiere la díada/tríada. Por ello sostenemos la necesidad urgente de implementar un servicio de Guardia Activa Psicológica las 24 horas, a cargo de profesionales entrenados y especializados en Psicología Perinatal. La presencia situada, continua y flexible permite arribar temprano, contener y acompañar de manera efectiva en los escenarios reales donde ocurren los procesos gestacionales, de parto y posparto inmediato.

La atención perinatal no puede continuar delegada a consultorios externos desconectados de la dinámica asistencial. El encuadre perinatal debe ser in situ, sensible al contexto y articulado con los equipos materno infantiles.

Así mismo, resulta esencial avanzar en la construcción de una Residencia para Madres, diseñada bajo los lineamientos del nuevo paradigma de Maternidad Segura y Centrada en la Familia (MSCF) UNICEF. Este dispositivo permite fortalecer el vínculo temprano, favorecer la lactancia materna y garantizar la permanencia continua de la díada/triada cuando la situación clínica lo permite. La Residencia para Madres constituye un componente indispensable para un modelo verdaderamente integral, humanizado y ajustado a las recomendaciones contemporáneas en neurodesarrollo y cuidado perinatal.

Incorporar genuinamente la salud mental desde el inicio no es opcional: es condición necesaria para que exista una atención plena, segura y humanizada en los servicios.

Maternidad Martin.jpg Trasladada en móvil policial. La mujer en pleno trabajo de parto pudo llegar a la Maternidad Martin. Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

Profesionales especializados

La investigación realizada en un hospital de la ciudad, referente en prácticas de Parto Respetado, ha arrojado dato cruciales. De manera persistente, las jefaturas de los servicios de Neonatología y Obstetricia han solicitado a las distintas gestiones de Salud Pública la incorporación de profesionales de psicología perinatal. Esta necesidad surge debido a los problemas generados por el cierre de los consultorios externos de salud mental del hospital durante las tardes, noches, fines de semana y feriados. En esos momentos críticos, el personal médico y de enfermería se ve obligado a asumir intervenciones que exceden su ámbito profesional, ante la ausencia de especialistas en salud mental.

El proceso para acceder a las instituciones locales y obtener el aval necesario para esta investigación estuvo lejos de ser una simple gestión administrativa. Esta dificultad inicial expuso una realidad compleja: la persistente resistencia de muchas maternidades, tanto públicas como privadas de Rosario, para incorporar enfoques innovadores en salud perinatal. Nuestra investigación puso de manifiesto que esta falta de apertura no es un mero detalle; por el contrario, ralentiza mejoras urgentes en la atención de la gestación, el parto y el acompañamiento familiar. Además, limita oportunidades valiosas para implementar prácticas plenamente alineadas con la Ley Nacional 25.929 de Parto

Atención en el nacimiento

La evidencia recopilada es contundente y subraya la imperiosa necesidad de avanzar hacia modelos de trabajo que integren de manera plena y transversal la mirada perinatal dentro del ámbito hospitalario de nuestra ciudad. Los hallazgos de este estudio ya generaron un impacto significativo en el ámbito científico local. Los resultados fueron presentados en las Jornadas de Ciencia, Tecnología e Innovación UNR (2024 y 2025) y en las Jornadas de Ciencias de la Facultad de Psicología UNR, instancias que permitieron un profundo intercambio académico y la validación de nuestros datos. Como resultado directo de estas presentaciones, se concretó una reunión clave entre el coordinador del Área de Psicología Perinatal y la secretaría Académica de la Facultad. De este encuentro surgió la firma de un convenio estratégico orientado a fortalecer la producción científica en esta área y a consolidar nuevos objetivos institucionales que beneficiarán la formación de futuros profesionales.

La necesidad de visibilizar y abordar las brechas identificadas en el sistema de salud no terminó con la publicación de los hallazgos académicos. Como resultado directo y tangible de esta exhaustiva investigación, nació la obra "Psicología Perinatal en las Maternidades. Un enfoque más allá de los consultorios externos", de mi autoría, y que estuvo presente en la Feria del Libro 2025.

Este libro no es solo una publicación; es una hoja de ruta que traduce la evidencia científica en herramientas prácticas para profesionales, familias e instituciones. Su objetivo central es humanizar la atención del nacimiento, proponiendo un modelo de intervención en salud mental que trascienda los límites rígidos de los consultorios externos para integrarse plenamente en la dinámica hospitalaria. Visibilizando la importancia de la Ley de Parto Respetado y la necesidad urgente de apoyo psicológico continuo durante la gestación, el parto y el posparto, especialmente en nuestra región.

A través de esta publicación, buscamos tender un puente entre la investigación, la política pública y las familias rosarinas, reafirmando el compromiso con una maternidad más consciente, acompañada y respetuosa.