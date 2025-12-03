Día del Médico La fecha evoca a un profesional de la salud con un logro destacado 3 de diciembre 2025 · 00:00hs

Los médicos cumplen una labor esencial en la sociedad, y cada 3 de diciembre se los celebra. ¿Por qué se eligió esta fecha? Coincide con el nacimiento del médico cubano Carlos Finlay, nacido el 3 de diciembre de 1833. Es recordado en los libros de historia por ser quien descubrió el mosquito transmisor de la fiebre amarilla, el Aedes Aegypti, y quien ayudó a salvar miles de vidas de la población de América Latina.

Este médico dedicó años de su vida a la investigación de la fiebre amarilla, sus causas y la forma de transmisión. En 1881, el profesional afirmó que la misma se ocasionaba a partir de un intermediario: la picadura de una especie particular de mosquitos.

En ese momento, este postulado no fue aceptado por la medicina tradicional, ya que en esa época se consideraba al contacto con objetos o ropa contaminados como el único método de transmisión de este tipo de enfermedades.