Cómo borrar tatuajes, y el ranking de los arrepentidos

Tatuarse es súper frecuente pero muchas personas toman la decisión de quitarse el tatoo, por diversos motivos. Cómo hacerlo. Las principales causas de la decisión

Los tatuadores, especialmente los más reconocidos, tienen lista de espera y turnos dados hasta mediados de 2026. Además, en Rosario hay un centenar de espacios que ofrecen este servicio, muy requerido. Sin dudas, tatuarse distintas partes del cuerpo es cada vez más común, y es una decisión que se toma en todas las edades. El nombre de la pareja, de los hijos, del perro, dibujos que representan algo significativo para la persona, alusiones a bandas de rock, logos, caras de personas famosas, escudos de los clubes de fútbol, números que recuerdan fechas especiales, frases inspiradoras o importantes a nivel afectivo se anotan en la lista de los más pedidos. Pero como la vida es dinámica por distintas razones algunos deciden borrarse uno o más tatuajes. En ocasiones la determinación se toma con desesperación: "¡Me lo quiero sacar ya!" pero lo cierto es que borrarse un tattoo lleva un proceso ¿Es posible revertirlo y que no queden rastros? ¿Qué alternativas existen en Rosario para "limpiar" la piel?

Rupturas amorosas que obligan a quitar ese nombre, anillos de compromiso tatuados en los dedos, imágenes que se "destiñeron" o perdieron la forma con el paso del tiempo, frases o nombres con errores de ortografía, copias de fotos que no quedaron bien, son algunos de los motivos de la búsqueda de "algo" que permita "volver" el tiempo atrás y quitar esa marca. Pero hay casos un poco más curiosos: personas que se quedaron peladas y se tatuaron pelo pero ahora no soportan el resultado, gente que se subió a la curiosa moda de "pintarse" pecas con tinta para tatuajes, además de todo el universo de los tatoos cosméticos como el delineado de labios, microblading o de cejas que en ocasiones termina siendo un dolor de cabeza.

Las consultas para borrarse tatuajes, están a la orden del día. La tecnología avanzó y ya existe aparatología mucho más eficaz para que no queden marcas feas, como sucedía hasta no hace mucho. Quienes realizan esta tarea de remoción de tatuajes deben ser médicos ya que lo que se va a tratar es la piel, un órgano sensible. Se requiere una evaluación completa que incluye el tiempo que lleva ese tatuaje, el tipo de tinta (ya que no es lo mismo si es negro o tiene colores), la profundidad a la que llegó el pigmento, la zona del cuerpo, el tamaño y las características de la epidermis de cada persona o si tiene enfermedades en la piel.

La Capital habló con especialistas para conocer en detalle cómo funcionan los equipos que eliminan tatuajes, los cuidados que hay que tener y cuáles son los arrepentimientos más comunes. Las médicas Ayelén Brarda y Cecilia Rolle, especialistas en estética, y las dermatólogas Ana Cáceres y Mariela Demergasso contaron todo lo que hay que saber sobre este tema.

¿Los tatuajes pueden borrarse por completo?

En la mayoría de los casos sí, pero es importante aclarar que no todos responden igual. Cada tatuaje tiene particularidades: el color, la profundidad de la tinta, la técnica utilizada, el tipo de pigmento y los años que tiene. Todo eso influyen directamente en el resultado. En general, los tatuajes más antiguos y los pigmentos negros u oscuros son los que mejor responden, mientras que algunos colores verdes, turquesas o ciertos rojos pueden requerir más sesiones para lograr una eliminación por completo, dijo Brarda.

¿De qué depende el resultado?

El resultado final depende de varios factores:

• Color y tipo de tinta.

• Profundidad de aplicación del pigmento.

• Antigüedad del tatuaje.

• Características de la piel.

• La tecnología utilizada es uno de los aspectos más determinantes. La más avanzada a nivel mundial es la tecnología pico-segundo, que fragmenta tinta (en la provincia el único equipo Discovery Pico Plus de Quanta System, es el que tienen en ese centro de estética), lo que permite alcanzar niveles de remoción con mayor seguridad.

¿Hay un tiempo mínimo y máximo entre hacerse el tatuaje y comenzar el tratamiento?

El tiempo mínimo recomendado es de 3 a 6 meses desde la realización del tatuaje, para permitir que la piel esté completamente recuperada. No existe un “tiempo máximo”: incluso tatuajes de décadas responden muy bien y, de hecho, suelen borrarse con mayor facilidad, comentó la dermatóloga Demergasso.

¿Duele?

La sensación es molesta pero perfectamente tolerable, similar a pequeños chasquidos sobre la piel. Además, usamos un equipo de frío específico diseñado para disminuir la sensibilidad de la zona y hacer el procedimiento mucho más confortable. También puede utilizarse crema anestésica o infiltración local con lidocaína si el paciente lo desea. Es un procedimiento muy rápido lo cual hace también que sea tolerable, agregó.

Recaudos y contraindicaciones

Una valoración previa es indispensable para definir el plan adecuado para cada persona. Es importante evitar la exposición solar previo al tratamiento, no se recomienda en pieles bronceadas y hay que tomar recaudos en fototipos altos (pieles más oscuras). No debemos realizarlo si presentan infección en el área del tatuaje como por ejemplo una verrugas o herpes simple. Es clave considerar si el paciente tiene alguna enfermedad de la piel que pueda agravarse como psoriasis, vitíligo, dermatitis atópica o que estén tomando medicamentos que puedan sensibilizar la piel ( isotretinoina). Y puede estar contraindicado en pacientes con tendencia a cicatrizar mal ( cicatriz hipertrófica o queloide), señaló la especialista.

¿Cómo es el proceso de borrado del tatuaje?

En forma previa se colocan gafas especiales de protección al paciente, y se limpia la zona a trabajar. Vamos aplicando la pieza del láser sobre la piel y a su vez enfriamos con aire a -30 ° C para generar un efecto de analgesia. El cabezal del láser emite una luz no ionizante que va rompiendo las partículas de pigmento para luego ser eliminadas por las células del cuerpo. Posterior al procedimiento se aplica una crema reparadora y lo cubrimos para evitar el roce. Durante el tratamiento se aplican pulsos ultra cortos de luz láser sobre el pigmento. La tecnología pico-segundo del Discovery Pico Plus permite fragmentar la tinta en partículas extremadamente pequeñas. Luego, el propio cuerpo se encarga de eliminarlas de forma natural:

• El sistema linfático y los macrófagos (células que “limpian”) captan esas partículas de tinta.

• Progresivamente las metabolizan y las llevan fuera del organismo.

• Por eso el aclaramiento continúa incluso semanas después de cada sesión.

"Cada sesión dura pocos minutos y los intervalos suelen ser de 30 a 45 días para permitir ese proceso natural de eliminación", agregó Ana Cáceres. "La cantidad de sesiones depende de muchos factores, no hay un mínimo que podamos establecer en forma inmediata", señalaron las profesionales.

Los que ya no quieren verlo más

Los motivos más frecuentes incluyen cambios personales o de etapa de vida, separaciones, nuevas oportunidades laborales, tatuajes que no salieron como se esperaba, símbolos que ya no representan a la persona, o la necesidad de corregir o aclarar un diseño para hacer un “cover”, detalló la doctora Cecilia Rolle.

Los tatuajes que piden borrarse con más frecuencia son: los nombres, iniciales, escudos, tatuajes antiguos de tinta azulada o negra y diseños que quedaron desactualizados, tinta que fue virando de color o quedó borroneada o desdibujado el diseño original. Anillos de casamiento o compromiso tatuados en los dedos y errores de ortografía.

"Un apartado especial merecen los tatuajes cosméticos que durante estos años fueron incrementando las consultas por los resultados no deseados. Estos incluyen delineados de labios , microblading o tatoo de cejas , tatuaje de pelo en el Cuero cabelludo y hasta pecas (freckling)", destacó la doctora Brarda.

Edades más comunes

Ana Cáceres comentó que el rango más habitual de edad de los "arrepentidos" va de 20 a 45 años, "aunque también realizamos tratamientos en personas mayores que desean eliminar tatuajes antiguos por motivos estéticos o personales".

Las profesionales destacaron que en los dos últimos años el interés por usar este equipamiento trepó de manera considerable. "Hoy los pacientes investigan mucho más, muchas veces apoyándose en recomendaciones basadas en inteligencia artificial. Esto los lleva a buscar tecnologías de referencia mundial como los equipos pico-segundo. Al ser el único centro de la provincia con el Discovery Pico Plus nos convierte en referencia para una gran cantidad de consultas de personas que buscan precisión, seguridad y resultados".

Recomendaciones generales

La recomendación principal es informarse sobre la tecnología antes de realizar el tratamiento. "En el mercado existen equipos no certificados o de origen no regulado que pueden generar quemaduras, cicatrices o resultados deficientes. Es fundamental elegir centros con tecnología avalada, profesionales capacitados y protocolos claros de seguridad es fundamental para lograr resultados eficaces y cuidar la salud de la piel. La remoción de tatuajes es un proceso progresivo, pero con la tecnología adecuada los resultados son ampliamente superiores", puntualizó Rolle.

Una pila de anécdotas

Las médicas contaron un montón de situaciones curiosas que se presentan entre las personas que desean borrarse un tatuaje. Algunas son más amables pero otras realmente tienen cierto dramatismo porque la piel y lo que en ella está escrito, tiene sin dudas una enorme carga emocional.

Acá van algunas anécdotas que ocurrieron en el consultorio.

Personas que se tatuaron una palabra o varias en otro idioma (chino, inglés, francés), convencidos de que significaba algo profundo y espiritual. Tiempo después, alguien que conocía esa lengua explicó el verdadero significado que no tenía nada que ver con lo que pensaba quien se tatuó sino que de hecho era algo bastante cotidiano y poco poético. Y a veces hasta poco "elegante".

Otra historia clásica es la del retrato. Tatuarse la cara de una persona muy querida como un homenaje perfecto puede terminar siendo un problema porque a veces, una vez terminado el trabajo, el tatuaje no se parece en nada a la persona elegida. Y ahí viene la frustración.

Es común el caso de las frases mal escritas o con errores. La persona está contenta hasta que alguien las lee con atención y descubre que falta una letra, que hay una falta ortográfica, o si es en otro idioma, que el sentido que tiene el tatuaje no es exactamente el que la persona creía.

Las pecas "ficticias". En los últimos tiempos surgió la moda de hacerse pecas con tinta indeleble. En general los resultados son malos y el efecto anímico es tremendo ya que se trata nada menos que de la cara.

Una pareja se acercó al consultorio para saber cómo borrar "el pelo" que le varón se había tatuado en la cabeza, ya que era calvo. La futura esposa estaba desesperada porque se estaban por casar y deseaba resolver lo antes posible esa situación ya que el resultado no había sido nada favorable. Se pudo revertir el efecto antinatural en varias sesiones.

Es frecuente que aparezcan jóvenes que quieren borrarse lo antes posible un tatuaje que se hicieron de madrugada, después de salir del boliche perdieron una apuesta (sí, los chicos y chicas y no tan jóvenes apuestan algo y el que pierde se tiene que tatuar).

Los nombres después de una separación. Hay personas que asisten con su pareja actual para que se borre el tatuaje en honor a la ex (decimos la ex porque suelen ser mujeres que acompañan a hombres).

Y están los que vienen desesperados a horas de haberse tatuado. Esos son los que realmente se angustian muchísimo con el resultado y no pueden estar un día más con esa imagen o frase en el cuerpo. En ocasiones, vienen después de haber intentado sacárselos de cualquier manera y con cicatrices.

La recomendación es siempre pensar muy bien antes de hacerse un tatuaje. Porque si bien ya no es para siempre, como antes, las consecuencias pueden afectar mucho la psiquis de la persona. Afortunadamente la tecnología ofrece cada vez más respuestas para quienes ya no quieren ese recuerdo de la juventud, para los que cambiaron de pareja, para los que se sienten avergonzados por el resultado o simplemente, para los que hoy se sienten más aliviados sin ese tatuaje.