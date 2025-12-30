La Capital | Información General | Reyes Magos

Cuándo y por qué se celebra el Día de Reyes Magos

En la primera semana de enero se celebra el Dia de Reyes Magos. En esta nota, la historia y la tradición de esta celebración

30 de diciembre 2025 · 10:39hs
El Día de Reyes Magos marca el final de las celebraciones de Navidad

El Día de Reyes Magos marca el final de las celebraciones de Navidad

Durante el mes de diciembre y los primeros días de enero se concentran algunas de las celebraciones más esperadas del año. Tras la Navidad y a pocos días de despedir el 2025, llega una fecha especial para los más chicos: el Día de los Reyes Magos.

Esta festividad, que se celebra cada 6 de enero y marca el cierre del ciclo navideño, forma parte de la tradición católica. Su origen se encuentra en relatos del Nuevo Testamento de la Biblia, vinculados al nacimiento de Jesús. Según la tradición, tres magos provenientes de Oriente siguieron la estrella de Belén para llevarle obsequios al niño Jesús: oro, incienso y mirra.

Ahora bien, la noche anterior al 6 de enero es especialmente mágica. Los niños colocan sus zapatillas en un lugar visible y dejan agua y pasto para los camellos, un gesto que simboliza hospitalidad hacia los viajeros que traen obsequios. En muchas localidades, especialmente del interior del país, esta fecha es motivo de celebraciones comunitarias, con desfiles, representaciones y actividades para las familias.

En algunas provincias argentinas, la llegada de los Reyes Magos incluye cabalgatas populares, donde figuras de Melchor, Gaspar y Baltasar recorren las calles repartiendo caramelos y regalos. En otras regiones, como el norte, la tradición se mezcla con elementos de las culturas originarias, dando un toque especial a las festividades.

Cuándo y por qué se celebra el Día de Reyes Magos

Esta fiesta toma la jornada de 12 días después de la Navidad, en la que se celebra el nacimiento del llamado hijo de Dios el 25 de diciembre, por lo que la fecha es fija del 6 de enero. A diferencia de la anterior mencionada, el Día de Reyes Magos no tiene estatus de feriado o día no laborable.

A pesar de esto, se trata de una fecha de gran importancia en el relato bíblico, y sobre todo en la cosmovisión cristiana. La visita de tres sabios venidos de Oriente a conocer a Jesús recién nacido en Belén, aclamándolo como un profeta, fue utilizado en la Edad Media para señalar que el culto de Cristo incluyó, desde su nacimiento según las sagradas escrituras, a los gentiles, es decir, las personas que no eran judías.

Si bien los evangelios no les ponen nombre, la tradición se encargó de bautizarlos como Gaspar, Melchor y Baltasar. La base de la celebración radica en la revelación que estos hombres tuvieron por parte del Espíritu Santo, que les señaló la llegada al mundo del “Rey de Reyes”, algo que para el relato bíblico prueba la universalidad del mensaje cristiano.

Por qué se le dejan zapatos a los Reyes Magos

La tradición de dejar los zapatos en la noche de Reyes tiene raíces culturales y religiosas que se remontan a siglos atrás. Se cree que simboliza la humildad y el reconocimiento hacia los Reyes Magos, quienes llevaron regalos al Niño Jesús. Según la historia, los Reyes depositaban los obsequios cerca de los pies de las personas, y con el tiempo, los zapatos se convirtieron en el lugar elegido para recibir esos presentes.

En muchas culturas, especialmente en América Latina y España, los niños colocan sus zapatos junto a hierba y agua para los camellos de los Reyes, como muestra de agradecimiento y preparación para su llegada.

