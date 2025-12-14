Roblox: de peligros, prohibiciones y el acompañamiento de los padres en un multiverso de juegos

La plataforma enciende las alarmas por su impacto en la salud mental de los chicos. La opinión de los especialistas y la construcción de una ciudadanía digital

Roblox está en el centro de la polémica . Se trata de una popular plataforma de juegos on line que atrae a chicas y chicos de distintas edades, donde no solo pueden jugar e interactuar con otros sino también crear y compartir experiencias interactivas con otros usuarios. Modificar un terreno, diseñar escenarios y hasta ir a misa en una iglesia virtual. Crear un mundo. Pero también abre la puerta a la chance de interactuar con adultos y, sin la adecuada supervisión de padres, enciende la luz roja de acoso o el ciberbullying.

A fines de octubre el Ministerio de Educación porteño dispuso el bloqueo del acceso a Roblox en todas las redes escolares , luego de un presunto caso de grooming (acoso de adultos a menores a través de internet) . En Santa Fe, la cartera educativa tomó la decisión el año pasado de bloquear 385 páginas webs y plataformas de juego en línea consideradas ilegales, ante el aumento de niños y adolescentes con problemas vinculados al juego compulsivo on line.

"Si nos centramos en Roblox hay varias cuestiones. Una es el efecto que tiene en el lóbulo frontal, la liberación de dopamina en el área de la afectación de las emociones, que produce angustia, mucha ansiedad y estímulos que los chicos reciben y la naturaleza del cerebro no está preparada para eso", alertó Ana Bloj, doctora en psicología, psicoanalista y especialista en psicología clínica en instituciones y comunidad.

Autora de "Jugar en la virtualidad" (Noveduc), Bloj dijo que uno de los aspectos preocupantes del juego es la acumulación de puntos y el uso de una moneda virtual (robox), "una vía regia para la aparición de la ludopatía en adolescentes, en un sistema de acumulación a partir de determinadas acciones y máquinas que producen monedas, como el sistema financiero y los juegos en línea".

"Lo que pasa también —agregó la especialista— es que muchos juegos estimulan dinámicas de violencia que provocan ansiedad y un efecto traumático, porque el peligro y estrés genera un circuito que promueve adicción, y cuando pierden necesitan volver a jugar, con lo cual quedan captados. Y cuando pierden, como pasa en muchos juegos, te largan una recompensa que estimula la dopamina y hace que quieras seguir jugando".

Un mundo desconocido

"Ahora está de moda, pero el tema en sí no es Roblox sino el desconocimiento de las tecnologías por parte de madres y padres, que piensan que es un videojuego más, cuando en realidad es incluso más que una red social, es un metaverso", alertó el investigador Santiago Resett, doctor y licenciado en psicología y autor de "¿Aulas peligrosas? Qué es el bullying, el ciberbullying y qué podemos hacer" (Logos).

Para el especialista, una de las particularidades de la plataforma radica en su carácter interactivo, donde el usuario (en su gran mayoría menores de 13 años) pueden crear un avatar e ingresar en un juego de simulación de una escuela o una familia. "Ahí viene el problema, porque muchos padres desconocen estas cuestiones, que Roblox es más interactivo que una red social, y por ese carácter muchas veces hay adultos que se hacen pasar por menores de edad", advirtió Resett.

"La solución —dijo el investigador— no es prohibir, porque el chico va a jugar igual. El tema es ayudarle a incorporar herramientas criticas para el mundo virtual y ponerle filtros. Yo estoy de acuerdo que antes de los 10 los chicos no tengan celular y que antes de los 15 o 16 no usen redes sociales, por los peligros del bullying y el grooming".

Seis formas de acompañar a los chicos en Roblox

Desde Chicos.net —una organización que promueve los derechos de niños, niñas, adolescentes en entornos digitales— se hicieron eco del caso de Schlep, un youtuber que cuando era chico sufrió grooming en Roblox y diez años después creó cuentas haciéndose pasar por un niño para captar abusadores (groomers) presentes en el videojuego. Roblox decidió expulsarlo de la plataforma por no cumplir con las políticas de la empresa.

Lejos de las propuestas de prohibición, desde Chicos.net señalaron que este tipo de casos "muestran que se necesitan regulaciones que obliguen a las plataformas a poner la seguridad de las infancias en primer lugar" y que las familias cumplen "un rol clave para proteger a chicos y chicas en el uso de las plataformas".

Para ello, elaboraron una guía para madres y padres con seis formas de acompañar a sus hijos en Roblox: conversar con los chicos sobre los riesgos de interactuar con personas desconocidas (y recordarles que si viven una situación incómoda pueden acudir a un adulto de confianza), mostrar interés (preguntarles por los juegos que les gustan en la plataforma y animarse a jugar con ellos), asegurarse de que ingresen su fecha de nacimiento correcta (así reciben las protecciones que la plataforma aplica a menores de 13 años), crear una cuenta parental (para limitar el chat y controlar el tiempo de juego), chat seguro (para evitar que desconocidos les escriban) y que jueguen en espacios compartidos (en el living o la cocina). "Con presencia y diálogo, Roblox puede ser un espacio creativo para ellos y ellas", apuntan desde Chicos.net

De leyes y prohibiciones

La decisión de adoptar medidas de protección y hasta prohibición de las infancias en el mundo digital avanza en otros países. Brasil y Australia fueron noticia en las últimas semanas por leyes que se abocan de manera específica a la problemática.

En septiembre pasado, Brasil se aprobó la Ley ECA (Estatuto del Niño y del Adolescente) Digital, que entrará en vigencia en marzo de 2026. Si bien la norma no impide el acceso de niñas, niños y adolescentes a las plataformas, impone límites a las empresas cuando hay menores de edad involucrados, como la prohibición de la publicidad dirigida a las infancias, la creación de perfiles comerciales de niños y adolescentes y obliga a una verificación de edad a través de sistemas biométricos de identificación. Además exige a las plataformas prevenir activamente la exposición a contenidos peligrosos. La discusión ganó fuerza luego de las denuncias realizadas por el influencer Felipe Bressanim Pereira (Felca), quien acusó al influencer Hytalo Santos de explotación de menores y alertó sobre los riesgos de la exposición infantil en internet y de la adultización en las redes sociales. Uno de los puntos centrales de la ley es que ahora las cuentas en las redes sociales de los menores de 16 años deberán estar vinculadas y conectadas a la de un padre o tutor responsable, quien tendrá la posibilidad de gestionar la configuración de privacidad y supervisar las interacciones con adultos.

Este miércoles Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir que los menores de 16 años tengan cuentas en las redes sociales, incluso con autorización familiar. La medida se aplicó a través de una ley diseñada para proteger a los menores de 16 años de "algoritmos adictivos, depredadores en línea y acosadores digitales". Con esta norma, Australia se inscribe como el primer país en establecer una prohibición de este tipo a nivel nacional, donde la responsabilidad recae totalmente en las empresas, que deberán implementar sistemas de verificación y enfrentar multas si no cumplen.

Como en gran parte del mundo, en la Argentina la edad mínima para crear cuentas en redes sociales es de 13 años. Pese a que así lo establecen las propias plataformas, chicos y chicas suelen tener cuentas y perfiles, con y sin consentimiento de los adultos.

El grooming y el acompañamiento parental

Para Ana Bloj, el grooming es uno de los grandes riesgos a tener en cuenta, ya que en ese intercambio en el mundo digital los chicos pueden quedar "a merced de un adulto que se haga pasar por niño". "Hay padres que están todo el dia sacando a sus chicos de las redes y eso en una tarea ciclópea, porque el algoritmo está diseñado para acaparar", apuntó. A fines de noviembre, la Justicia de Mendoza condenó por primera vez a un hombre por el delito de grooming en Roblox. El acusado es un hombre de 47 años señalado de acosar a una nena de 13 años a través de la plataforma.

En este escenario, Bloj propone al mundo adulto trabajar con el acompañamiento para una ciudadanía digital: "Hoy el territorio ya es híbrido, es imposible sacar a los chicos de las redes, porque sobre todo desde la pandemia habitamos el mundo real y el virtual al mismo tiempo. El daño se puede morigerar si se forma esa ciudadanía, si los padres enseñan los riesgos, limitan el tiempo en pantalla e invitan a otras actividades y momentos de esparcimiento".

El "cuerpo en pausa" es uno de los conceptos que Bloj aborda en "Jugar en la virtualidad", para referirse la metamorfosis del jugar a la pelota o a las escondidas a los videojuegos que suprimen la manipulación de los objetos y de los juguetes. "Lo que produce el uso de pantallas es una puesta en pausa del cuerpo, hay un desarrollo psíquico y libidinal del cuerpo que no se produce o se produce de un modo defectuoso, al punto que tenemos severos problemas en el armado corporal y sexual, con adolescentes a los que les cuesta encontrarse físicamente".

"Así como acompañan a los hijos en la presencialidad —apuntó— también tienen que acompañarlos en la vida virtual donde es un escenario donde ellos se mueven".