La Capital | Información General | Roblox

Primera condena por grooming en Roblox: tres años de prisión para un hombre de 47 años

La Justicia de Mendoza lo acusó de acosar a una nena de 13 años a través de la plataforma y él lo admitió en un juicio abreviado

25 de noviembre 2025 · 15:16hs
Roblox

Roblox, el juego que está bajo la lupa

La provincia de Mendoza condenó por primera vez a un hombre por el delito de grooming, ocurrido a través del videojuego Roblox. El acusado es Benjamín Elías Marín Mendoza, un hombre de 47 años señalado de acosar a una nena de 13 años a través de la plataforma.

El propio imputado se declaró culpable, en el marco de un juicio abreviado. Marín Mendoza recibió una pena de tres años de prisión condicional por el delito de distribución de imágenes de explotación sexual o abuso sexual infantil.

El caso de grooming en Roblox

Marín Mendoza, oriundo de Valle de Uco, fue condenado por el Juzgado Penal Colegiado N° 1 de Tunuyán. Según la acusación de la Fiscalía, el hombre ingresó al videojuego haciéndose pasar por un niño y de esa manera estableció contacto con la nena de 13 años. Roblox es una de las plataformas de juegos más utilizada por menores de edad, que en el último tiempo encendió varias alarmas.

>> Leer más: Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse en Santa Fe?

Al hacerse pasar por un niño de su edad, el hombre de 47 años logró acercarse a la víctima y consiguió que la nena le compartiera su número de WhatsApp. A través del contacto telefónico comenzó a solicitarle fotos íntimas.

La madre de la adolescente tomó conocimiento del contacto entre su hija y el agresor sexual y denunció la situación, aportando el teléfono de la menor a la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual.

Lo particular es que el hombre condenado por grooming en Roblox es reincidente: Marín Mendoza ya había sido acusado en 2021 por difundir fotos de menores a través de una plataforma dependiente de Google. El dato fue aportado por la ONG norteamericana National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).

Roblox, el juego que está bajo la lupa

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires dispuso el bloqueo del acceso a la plataforma Roblox, que contiene distintos juegos digitales, en todas las redes escolares dependientes del sistema educativo porteño. La medida fue adoptada el viernes 31 de octubre de 2025 y tuvo como disparador un presunto caso de grooming (adultos que vía internet se contactan con niños con fines de acoso o abuso) a través de este espacio, cada vez más consumido por los chicos. En Roblox, además de jugar, los chicos pueden crear y compartir experiencias interactivas con otros usuarios.

>> Leer más: Bloquearon el acceso a Roblox en todas las escuelas porteñas para prevenir ciberacoso

Investigaciones y reportes recientes alertan sobre los riesgos en Roblox vinculados al contacto con desconocidos, la exposición a contenido inapropiado y dinámicas de juego adictivas y es por eso que en distintas provincias de la Argentina evalúan poner en marcha la misma medida que Caba.

El Ministerio de Educación provincial santafesino ya había tomado la decisión el año pasado de bloquear 385 páginas webs y plataformas de juego en línea consideradas ilegales ante el aumento de niños y adolescentes con problemas vinculados al juego compulsivo on line. La decisión de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión dio un paso más e incluso avanzó sobre dependencias y escuelas de gestión pública y privada con servicios de Internet contratados por fuera del esquema central, a quienes también se les ordenó el mismo bloqueo.

Por motivos que aún se investigan, el micro volcó y terminó adentro de una zanja de dos metros de profundidad

Camino a un congreso encabezado por Kicillof, volcó un micro y murieron dos personas

En consultorios Lalcec hay que solicitar turnos a los teléfonos 4491818, 4484479.

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel

Cuáles son los medicamentos a los que pueden acceder los jubilados sin ningún costo

Pami: quiénes pueden acceder a medicamentos gratuitos en diciembre

Desde un teléfono, tablet o computadora se puede acceder a la Historia Laboral de Anses

Cómo consultar el historial de aportes en Anses y cómo reclamar si falta información

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Según el informe que dio a conocer a los socios, ante la falta de la asamblea general ordinaria, el club tiene un déficit mensual de entre 600 y 700 mil dólares

Por Hernán Cabrera
El dólar oficial subió más de 1% y el blue se disparó en Rosario tras el fin de semana extralargo
Economía

El dólar oficial subió más de 1% y el blue se disparó en Rosario tras el fin de semana extralargo

Ovación

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: "Es un soberbio"

La Ciudad

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?

Autolavados de perros en Rosario: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Autolavados de perros en Rosario: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas

OVACIÓN

Seis años y ocho meses de cárcel a un futbolista que jugó en Estudiantes por abuso sexual: irá preso

Por Hernán Cabrera
Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: "Es un soberbio"

Sturzenegger apuntó contra Tapia: difundió un informe que acusa de favoritismo arbitral a Barracas Central

Sturzenegger apuntó contra Tapia: difundió un informe que acusa de favoritismo arbitral a Barracas Central

Policiales

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Información General

Camino a un congreso encabezado por Kicillof, volcó un micro y murieron dos personas

La Ciudad

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75% de ocupación hotelera

La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes caluroso antes de un miércoles casi veraniego

La Ciudad

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?

La Ciudad

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras

ovacion

"Estudiantes de la Patria": medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

Zoom

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito

Economía

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Policiales

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Policiales

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Ovación

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Información General

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Información General

La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"

Ovación

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final

Ovación

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos

La Región

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación

Información General

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina

Información General

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd