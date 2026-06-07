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QUER: un centro médico de vanguardia en Baigorria, con un concepto único

Tomás Vita, director médico de la institución, cuenta cómo fueron sumando especialidades. La importancia de la interdisciplina y el equipamiento

7 de junio 2026 · 10:35hs
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El cardiólogo Tomás Vita

El cardiólogo Tomás Vita, director médico de QUER 

El sueño de tener una clínica donde la calidad de atención y la seguridad del paciente sean prioridad se cumplió para el médico Tomás Vita, director de Quer, una institución de salud situada en Granadero Baigorria que en el último año no paró de crecer en servicios, enfatizando siempre la medicina personalizada y el diagnóstico rápido y preciso.

Inauguraron hace un año como centro de cardiología, la especialidad de Vita, pero dada la demanda y la necesidad de ofrecerle al paciente otras disciplinas que lo acompañen a sostener su salud y resolver problemas como sobrepeso, diabetes, inconvenientes en la vista, trastornos endocrinológicos, entre otros, tomaron la decisión de ampliar los servicios y sumar especialistas, siempre con la premisa de trabajar en equipo y analizar caso por caso para darle a cada persona un tratamiento a su medida, señala el director.

"Abrimos en junio del año pasado en Pueyrredón 1034 de Granadero Baigorria. Este centro médico es un sueño desde que era un estudiante", cuenta Vita a La Capital.

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"Hice la residencia en cardiología en Buenos Aires en el Hospital Italiano y luego me dediqué a hacer la subespecialdiad en imágenes cardíacas en Estados Unidos", comenta.

"Aplico además a la Maestría de Gestión Hospitalaria en la Escuela de Salud Pública de Harvard y eso cambió mi mirada sobre la medicina, la importancia de la calidad y la seguridad del paciente. Estuve cuatro años y medio en ese país y realmente aprendí muchísimo. Muchos de esos conceptos son los que aplico hoy en Quer".

"Esta institución tiene relevancia, además del modo en el que encaramos la medicina, porque es la única que brinda un servicio integral desde Alberdi (Rosario) hasta Puerto San Martín, donde no había nada hasta que nació Quer", señala Tomás Vita.

Innovación

Actualmente, Quer cuenta con endocrinología, neurología, cardiología, oftalmología, pediatría, ginecología, entre otras especialidades. "La idea es facilitarle la vida al paciente", destaca el médico.

"Nosotros estructuramos los servicios por patología. En diabetes, que es una enfermedad compleja que toca muchas especialidades, usamos el sistema de consulta única por el cual la persona tiene todos los turnos coordinados para que lo vean distintos especialistas y pueda hacerse los estudios necesarios en el mismo día", menciona.

"Creo que la innovación no solo está en la aparatología, que la tenemos, sino en cómo nos manejamos en la atención de las personas que vienen a Quer confiando en los profesionales", dice Vita, quien anticipó que seguirán sumando especialistas a lo largo del año.

Informes a tiempo

Uno de los aspectos por los que se preocupan en Quer es brindar informes claros y precisos en el menor tiempo posible para que los distintos especialistas puedan acceder y el paciente tenga en un mismo día los resultados que está esperando para poder tener un diagnóstico, o si ya lo tiene, poder diseñar un tratamiento sin demoras, explica el profesional.

"Al trabajar en equipo el flujo de información mejora mucho el tratamiento. Y el hecho de analizar caso por caso, en el mismo día, observando los mismos informes nos ayuda mucho a llegar al foco del problema del paciente y brindarle las soluciones que necesita".

"Creo en la productividad, en la eficacia, en dar turnos sin tanta demora como sucede en la actualidad en muchos lugares y que además, esos turnos, no se den cada 10 minutos, sino que el médico pueda escuchar al paciente y el paciente contar lo que le pasa, algo que ya no es tan frecuente", dice Vita.

Las mujeres y el metabolismo

Uno de los temas que está tomando relevancia en los últimos meses, dijo el director de Quer, está relacionado con lo metabólico y la aparición de novedosos tratamientos para bajar de peso y/o controlar la diabetes. "Ponemos la mirada en la mujer de alrededor de 50 años o más que atraviesa muchos cambios, que consulta porque quiere cuidarse, bajar de peso, tener una salud cardiovascular buena y nosotros acompañamos este proceso", menciona.

La prevención

Quer está también enfocado en lo preventivo. "La educación es clave. La capacidad de alimentarse sanamente, de no fumar, de hacer actividad física controlado, tener hábitos buenos y si no construirlos, esos son indicadores que hoy no pueden pasarse por alto", remarca el profesional.

Además, Tomás Vita, dice que la selección de personal que trabaja en el centro médico es algo a lo que le presta mucha atención. "Esto es como un equipo de fútbol, tiene que hacer buenas individualidades, un buen técnico pero si no se trabaja entre todos, los resultados no son los mismos".

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