Creatina, el suplemento que dejó de ser solo para deportistas y gana terreno en la menopausia

Es un compuesto que se almacena especialmente en los músculos. Lo consumen mucho quienes van al gimnasio. Qué otros usos tiene

La creatina es muy consumida entre deportistas y se promociona en algunos gimnasios

La creatina es un compuesto orgánico que el cuerpo produce y se almacena principalmente en los músculos para suministrar energía rápida durante ejercicios intensos y cortos. En forma natural se la puede encontrar en carnes y pescados, pero se usa comúnmente como suplemento para mejorar rendimiento deportivo y la masa muscular.

Toda persona que vaya a un gimnasio seguramente escuchó hablar del tema o consume creatina. ¿Tiene además otros beneficios? ¿Se recomienda especialmente en ciertas etapas de la vida? ¿Cuáles son las principales ventajas de este producto, que está en la lista de los suplementos dietarios más elegidos por los rosarinos?

En rigor, está en la lista de los más vendidos en el mundo del fitness. Además, hay muchos estudios que respaldan su consumo, aunque también está rodeada de dudas y malentendidos que hacen que muchos atletas y personas activas no sepan aprovechar todo su potencial, según indican los especialistas en deporte.

De acuerdo a la información de The Protein Lab, este compuesto natural "se produce en pequeñas cantidades en el hígado, riñones y páncreas a partir de aminoácidos como la arginina, glicina y metionina. También la obtenemos a través de alimentos de origen animal, principalmente carne y pescado".

Su función principal "está en la producción rápida de energía". En los músculos, la creatina se almacena en forma de fosfocreatina que actúa como un “reserva energética” inmediata para esfuerzos cortos e intensos como un levantamiento de pesas o un salto explosivo.

"La creatina ayuda a que tus músculos tengan más combustible para la vida cotidiana y para el entrenamiento".

En menopausia, para qué

La producción de creatina es dependiente de hormonas sexuales como el estrógeno y testosterona. Justamente, los niveles de estrógeno reducen en la menopausia por lo que la producción de creatina se ve alterada.

La endocrinóloga Delfina Tietjen, quien pertenece a GRIM, Grupo Interdisciplinario de estudio de la Menopausia, integrado por profesionales que se especializan en este tema, explicó a La Capital por qué es bueno en esta etapa de la vida de las mujeres. "Se recomienda en menopausia, pero no para un tratamiento crónico, sino por períodos específicos", aclaró la médica. "Las pacientes tienen una buena respuesta en el estado físico", agregó.

Tietjen señaló que se indican entre 3 y 5 gramos por día y "especialmente los días en los que se hace ejercicio porque mejora la masa muscular y disminuye en cansancio".

"Para el aumento del rendimiento físico en esta etapa comenzamos con 15 gramos durante 7 días y luego esa dosis de 3 a 5 gramos diarios, que es de mantenimiento", remarcó.

Generalmente, "la indicamos dos meses y descansamos otro mes y siempre con estudios previos para chequear la función renal de la mujer y que el ácido úrico sea normal, entonces podemos saber que esa persona puede consumirlo sin problemas".

En menopausia, "perdemos mucha masa muscular", dijo la médica, por eso "con una pequeña ayuda podemos tener buenas respuestas, pero no hay que tomarlo sin seguimiento médico y sin análisis previos".