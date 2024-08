El ranking de los suplementos dietarios que más consumen los rosarinos

2_ Polivitamínicos: Hay una variedad inmensa de opciones. Contienen una combinación de vitaminas, minerales y, a veces, otros ingredientes. Suelen incluir las vitaminas D, C y A, además de vitamina B12 y zinc. Uno de los más vendidos tiene además: niacina, folato, ácido pantoténico, riboflavina y tiamina.

3_ Colágeno: el hidrolizado es el que más salida tiene. Se promociona como un suplemento que ayuda a mejorar la piel, el cabello y las uñas, especialmente en personas mayores de 40 años. La mayoría de las instagramers mujeres aseguran que lo toman a diario y que sus resultados son fabulosos a nivel estético y para fortalecer músculos y articulaciones.

4_ Creatina: es otro de los suplementos que se puso de moda en los últimos años y es consumido especialmente por quienes van al gimnasio o hacen actividad física de cualquier tipo de manera regular para producir energía y aumentar la masa muscular. El que más se consume es en polvo. Tiene contraindicaciones si se toma en exceso.

5_ Sedantes "naturales". Está aumentando la compra de valeriana y suplementos que contienen tilo y pasiflora, y que se combinan con otras hierbas que ayudarían a descansar mejor. La melatonina (es una hormona) también se vende más que antes.

La farmacéutica Marianela Ruani dejó algunas recomendaciones importantes sobre este tema. La profesional indicó que "los suplementos dietarios no son medicamentos: no se usan para curar ni mitigar ninguna enfermedad y están indicados para las personas con deficiencia en su dieta cuando no es lo suficientemente variada o equilibrada".

"Los que se venden en la farmacia tienen el asesoramiento profesional: por ejemplo, si alguien consume mucho guaraná (que también tiene mucha salida y se usa para recuperar energía) le vamos a decir que no lo tome si tiene hipertensión", destacó.

Ruani agregó: "Hay suplementos que se ponen de moda y uno ve que hay gente que toma cantidades industriales de creatina, por ejemplo, y eso no es inocuo porque puede hacerles daño a nivel renal".

Desde el Colegio de Farmacéuticos insistieron en que "la venta de suplemento debe contar con asesoramiento profesional".

Alertaron que "la gente tiene la idea de que con el suplemento va a resolver algo que anda mal en su salud, pero eso tiene que plantearlo en una consulta médica".

"Viene a buscar lo que está de moda. Hace seis años no vendíamos magnesio. Pero hoy se consume como pan caliente y muchos médicos también lo recetan. En otros momentos era el zinc, todos consumían zinc. Ahora que se acerca la primavera va a estallar la venta de suplementos que prometen adelgazar. La recomendación es mejorar los hábitos y consultar al médico y no suplementarse porque sí", puntualizaron desde el Colegio de Farmacéuticos.