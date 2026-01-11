El tiempo en Rosario: lunes caluroso con apenas unas pocas nubes

La máxima llegaría a los 34º y tendría un paulatino descenso en los próximos días. El jueves tiene algunas probabilidades de tormentas aisladas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Rosario una temperatura máxima de 34º y cielo algo nublado, en una semana que traería un paulatino descenso en los registros con aumento de la nubosidad en los próximos días y probabilidades de tormentas aisladas para el jueves.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del noroeste cambiando a muy leves del sudoeste, con una marca de 23º y cielo despejado que hacia la mañana estaría algo nublado, ya con los termómetros marcando 27º. Para la tarde se espera que continúe algo nublado, con una máxima de 34º bajando a 28º en la noche.

El martes estaría entre parcialmente y mayormente nublado, con la máxima en 33º y la mínima bajando hasta los 19º.

Para el miércoles se anticipa otro leve descenso en la máxima, que no pasaría de 32º, y la mínima trepando hasta los 22º. Habría nubosidad variable y desde la tarde se esperan fuertes ráfagas de viento.

El jueves tiene entre 10 y 40 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas durante toda la jornada. Los registros estarian entre 30º y 20º.

El viernes tendría una máxima de 30º y una mínima de apenas 18º, con cielo parcialmente nublado.

El sábado estaría algo nublado y volvería el calor a pleno: 36º de máxima y 23º de mínima.