La Capital | Ovación | charrúa

Bombazo en el Charrúa: llega como refuerzo un volante que se formó en Central y fue campeón con Racing

Central Córdoba se sigue reforzando con vistas al torneo de la Primera C y ahora sumó a un mediocampista volante de larga trayectoria

12 de enero 2026 · 18:48hs
La imagen que publicó el Charrúa en sus redes sociales para anticipar la llegada de un volante central. El refuerzo de Central Córdoba es Nery Domínguez. 

La imagen que publicó el Charrúa en sus redes sociales para anticipar la llegada de un volante central. El refuerzo de Central Córdoba es Nery Domínguez. 

Central Córdoba viene de un gran año que no terminó como esperaba: tuvo un excelente arranque, pareció que pelearía el ascenso y quedó afuera en el reducido. Además, el Charrúa tuvo la mejor participación de un equipo de la Primera C en la Copa Argentina: llegó a octavos.

Hacía rato que el equipo de Tablada no veía desde tan cerca la posibilidad de obtener el ascenso a la Primera B, un viejo anhelo del mundo charrúa. Sin embargo, pese a contar con un gran equipo, ese sueño se derrumbó sobre el final de la temporada.

Muchos de los futbolistas que fueron clave para una gran campaña en 2025 ya no están, entre ellos Tomás Ramírez (se fue a préstamo a Deportivo Morón) y Facundo Marín (Deportes Limache). En total, más de 15 integrantes del plantel del año pasado ya no están y de a poco el equipo empieza a renovarse.

Leer más: El próximo refuerzo de Newell's se despidió del club donde fue campeón y figura clave: cuándo llega al Parque

Las incorporaciones del Charrúa

En tren de renovarse, el Matador de Tablada ya sumó algunas incorporaciones. Una de ellas es el arquero Matías Giroldi, quien regresó al Charrúa después de algunos años en Real Pilar e Ituzaingó. En Tablada es muy recordado por un récord increíble: en 2021 mantuvo su arco invicto durante 672 minutos, una marca jamás igualada en los torneos de la Primera C.

Además, el Matador ya sumó a Marcos Córdoba, un volante de 25 años que llega desde el club Argentino de Las Parejas, y se aseguró la continuidad en el plantel de Valentín Rovetto. Ambos futbolistas ya firmaron sus contratos con la institución de Tablada. Y otro que llegó proveniente de Atlético Elortondo es el volante Facundo Galli.

Leer más: Cuáles serán los dos próximos rivales de Central antes del debut con Belgrano

Nery Domínguez, la sorpresa

Pero la incorporación más resonante es la de Nery Domínguez, el mediocampista central que se formó y jugó en la primera división de Central y luego pasó por grandes clubes como Independiente, Racing y Universidad de Chile. También jugó en Querétaro, Lanús y San Lorenzo, donde estuvo hasta finales de 2025.

Este lunes, Central Córdoba publicó en sus redes: "La 5 ya tiene dueño", con una foto de una camiseta del Charrúa con ese número. El anuncio oficial se hizo momentos después, con un collage en el que se ve a Domínguez con las camisetas de todos los clubes por los que pasó y con la flamante del Matador de Tablada.

Embed
Noticias relacionadas
Central entrenó este lunes en Arroyo Seco y tiene programados dos partidos amistosos.

Cuáles serán los dos próximos rivales de Central antes del debut con Belgrano

Bruno Cabrera se despidió de Coquimbo y en breve se sumará al plantel de Newells.

El próximo refuerzo de Newell's se despidió del club donde fue campeón y figura clave

El cuerpo técnico de PSM Fútbol que está jugando el Regional Amateur.

Regional Amateur: qué dijo el DT de PSM Fútbol sobre las chances de ascender y sobre su cuerpo técnico

Valentino Acuña tiene contrato con Newells hasta diciembre de 2027.

Newell's renovó el contrato de Valentino Acuña, una de sus grandes promesas

Ver comentarios

Las más leídas

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Un ex-Newells decidió mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

Un ex-Newell's decidió mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

Newells envió una oferta por la compra de Gonzalo Abrego a Godoy Cruz

Newell's envió una oferta por la compra de Gonzalo Abrego a Godoy Cruz

Lo último

Dos países bloquearon el chatbot Grok de X por imágenes sexualizadas de IA

Dos países bloquearon el chatbot Grok de X por imágenes sexualizadas de IA

Bombazo: el Charrúa se refuerza con un volante que se formó en Central y fue campeón con Racing

Bombazo: el Charrúa se refuerza con un volante que se formó en Central y fue campeón con Racing

Desidia en Ezeiza: dañaron la silla de ruedas fundamental para la recuperación de Matías Bottoni

Desidia en Ezeiza: dañaron la silla de ruedas fundamental para la recuperación de Matías Bottoni

Desidia en Ezeiza: dañaron la silla de ruedas fundamental para la recuperación de Matías Bottoni

El dispositivo de alta tecnología, que había sido donado por una argentino-israelí al joven nadador rosarino, fue dañado por una mala manipulación de carga en la terminal aérea. La denuncia del padre, la bronca por la desprotección y el nuevo obstáculo en el camino de la rehabilitación.
Desidia en Ezeiza: dañaron la silla de ruedas fundamental para la recuperación de Matías Bottoni

Por Gonzalo Santamaría
Venado Tuerto se quedó sin vuelos en el verano: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta
La Región

Venado Tuerto se quedó sin vuelos en el verano: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

Un ticket viral de un bar y una vieja discusión: cómo funciona la propina sugerida en Rosario
La Ciudad

Un ticket viral de un bar y una vieja discusión: cómo funciona la "propina sugerida" en Rosario

Dos sicarios presos por el asesinato en Tulum del peluquero de Fray Luis Beltrán
Información General

Dos sicarios presos por el asesinato en Tulum del peluquero de Fray Luis Beltrán

Tragedia por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe: murió un penitenciario tras un choque
LA REGION

Tragedia por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe: murió un penitenciario tras un choque

Reforma laboral: Santa Fe no se espanta con el achique de recursos

Por Facundo Borrego
Economía

Reforma laboral: Santa Fe no se espanta con el achique de recursos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Un ex-Newells decidió mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

Un ex-Newell's decidió mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

Newells envió una oferta por la compra de Gonzalo Abrego a Godoy Cruz

Newell's envió una oferta por la compra de Gonzalo Abrego a Godoy Cruz

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Ovación
Tenis: el rosarino Renzo Olivo volvió a jugar tras 6 meses, pero se retiró por una molestia física

Por Rodolfo Parody
Ovación

Tenis: el rosarino Renzo Olivo volvió a jugar tras 6 meses, pero se retiró por una molestia física

Tenis: el rosarino Renzo Olivo volvió a jugar tras 6 meses, pero se retiró por una molestia física

Tenis: el rosarino Renzo Olivo volvió a jugar tras 6 meses, pero se retiró por una molestia física

Cuáles serán los dos próximos rivales de Central antes del debut con Belgrano

Cuáles serán los dos próximos rivales de Central antes del debut con Belgrano

El próximo refuerzo de Newells se despidió del club donde fue campeón y figura clave

El próximo refuerzo de Newell's se despidió del club donde fue campeón y figura clave

Policiales
Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés
Policiales

Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés

Obras a buen ritmo y comisarías saturadas: admiten que el problema seguirá hasta fin de año

Obras a buen ritmo y comisarías saturadas: admiten que el problema seguirá hasta fin de año

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa

La Ciudad
Desidia en Ezeiza: dañaron la silla de ruedas fundamental para la recuperación de Matías Bottoni

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Desidia en Ezeiza: dañaron la silla de ruedas fundamental para la recuperación de Matías Bottoni

Un ticket viral de un bar y una vieja discusión: cómo funciona la propina sugerida en Rosario

Un ticket viral de un bar y una vieja discusión: cómo funciona la "propina sugerida" en Rosario

Una obra de la EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas

Una obra de la EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias: "Siempre le ganamos a la inflación"

Altas temperaturas: cómo dormir mejor durante las noches de calor
Información general

Altas temperaturas: cómo dormir mejor durante las noches de calor

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas
Salud

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa
Policiales

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa

Crisis en Venezuela: el Papa León XIV recibió a María Corina Machado en el Vaticano
El Mundo

Crisis en Venezuela: el Papa León XIV recibió a María Corina Machado en el Vaticano

Fuga en la comisaría 15ª: recapturan a 3 detenidos que habían huido a la madrugada
Policiales

Fuga en la comisaría 15ª: recapturan a 3 detenidos que habían huido a la madrugada

Awada confirmó el final con Macri: rumores sobre el nuevo amor del expresidente
Política

Awada confirmó el final con Macri: rumores sobre el nuevo amor del expresidente

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo al no salir los principales  premios
Información General

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo al no salir los principales  premios

Tras días de silencio, Milei agradeció a quienes luchan contra los incendios en el sur
Información General

Tras días de silencio, Milei agradeció a quienes luchan contra los incendios en el sur

Incendio en zona noroeste: una casa terminó destruida por las llamas
LA CIUDAD

Incendio en zona noroeste: una casa terminó destruida por las llamas

Balacera a metros del hospital Italiano: hay dos menores de edad detenidos
Policiales

Balacera a metros del hospital Italiano: hay dos menores de edad detenidos

El tiempo en Rosario: lunes caluroso con apenas unas pocas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes caluroso con apenas unas pocas nubes

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria Eugenia Rolón
Información General

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria Eugenia Rolón

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum
Información General

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum
Información General

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum

Firmat: murió un operario al recibir una descarga eléctrica
La Región

Firmat: murió un operario al recibir una descarga eléctrica

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central
Ovación

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años
Policiales

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

El plan de Newells para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El plan de Newell's para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025
La Ciudad

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025

Poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio
Política

Poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio