¿Qué es el lipedema y cómo se trata este problema que afecta a las mujeres?

El lipedema, una afección más frecuente de lo que se cree , provoca acumulación de grasa dolorosa y desproporcionada, en especial en los glúteos, muslos y pantorrillas, sin afectar manos ni pies. En ocasiones también involucra a los brazos y antebrazos. Tiene un origen genético y hormonal, y las más afectadas son las mujeres que suelen convivir por años con un malestar cotidiano, pesadez y dolor, además del impacto anímico que soportan por los efectos visibles en el cuerpo. En los últimos meses, se habla cada vez más de este problema en las redes sociales, aunque no siempre la información es la adecuada.

En Rosario existe el único equipo médico interdisciplinario del país que se especializa en lipedema, encabezado por el médico cirujano Emmanuel Manavela , que es referente sobre esta enfermedad. "En los últimos congresos, nacionales e internacionales, nos han pedido que hablemos sobre lipedema. Afortunadamente se está difundiendo más y los propios especialistas necesitan información de grupos con experiencia y nos convocan a congresos como el de Viena, donde estuvimos en noviembre", dijo el profesional.

Manavela mencionó algunos aspectos esenciales para entender cómo se presenta esta dolencia progresiva . El lipedema no está relacionado con la obesidad aunque sin dudas personas con sobrepeso pueden sufrirlo; el dolor que genera se puede confundir con las várices; es mucho más común entre mujeres (es una condición rara en varones); genera una forma corporal muy particular con piernas ensanchadas, engrosadas, que suelen tener celulitis, y una parte inferior del cuerpo bastante diferente a la superior. "Es como si mi cuerpo fuera uno de la mitad para arriba y otro en las caderas, cola y piernas", suelen relatar las pacientes.

lipedema 2

El diagnóstico

El médico, que realizó buena parte de su formación en el Hospital Centenario en cirugía plástica y reparadora (en el área de Bariátrica), comentó que en sus años de experiencia "veía que había mujeres que bajaban de peso, pero había un grupo en el que no cambiaban sus piernas".

"Lograban estar más delgadas de la cintura para arriba, pero en las piernas continuaba ese tejido graso, que les daba a sus miembros inferiores una forma tubular", mencionó.

"Al no haber muchas respuestas sobre esta situación empezamos a investigar mucho más sobre lipedema, una enfermedad que se caracteriza por el depósito exagerado de grasa en las extremidades inferiores, con sensación de pesadez, fatiga y dolor que aumenta el tacto y no suele responder ni a dieta ni a ejercicio", señaló.

En esta enfermedad el depósito de grasa es simétrico en ambas piernas. Puede afectar las caderas, caderas y rodillas, o caderas, rodillas y tobillos, y en ocasiones los miembros superiores. "Hay distintos tipos de lipedema", agregó el profesional: "El que afecta exclusivamente los brazos, y el que involucra miembros inferiores y brazos y/o antebrazos, entre otros".

¿Cómo se llega a la certeza de que se trata de este problema? "La primera consulta la suelen hacer al flebólogo por la sensación de piernas pesadas. En general les hacen un doppler, les dan una medidas de descanso o vendas de compresión y el cuadro no mejora".

"Para llegar al verdadero diagnóstico se hace una evaluación clínica minuciosa. Podemos hacer pruebas para descartar insuficiencia venosa, contamos con patrones ecográficos de lipedema que nos dan buena información y también análisis laboratorios en los que evaluamos perfiles inflamatorios", dijo Manavela y remarcó: "Si, tenemos elementos para hacer un diagnóstico certero".

Además, dijo el médico, estas pacientes "tienen una permeabilidad especial en su microbiota intestinal por lo que los alimentos ultraprocesados, y otros, las afectan mucho más que al promedio de la población".

lipedema brazos

Sufrir en silencio

"Llegan pacientes con mucho malestar, agotadas de andar de consultorio en consultorio, desanimadas porque han probado de todo durante muchos años y no mejoran; tienen mucho dolor, pero también trastornos a nivel social porque en verano no van a una pileta, no se ponen pollera, les cuesta salir. Vemos mucha frustración porque hacen dieta y gimnasia, y no ven los resultados", puntualizó el médico, y agregó: "Se decía que era poco frecuente, pero en realidad está poco diagnosticada, porque afecta a una de cada diez mujeres".

Tratamiento del lipedema

Es importante "entender que es un problema crónico" y parte del tratamiento "es quirúrgico". Se hace una liposucción "especializada y muy cuidada, linfopreservativa" que "es necesaria, pero no suficiente, por eso se requiere de un equipo interdisciplinario".

"Hay un tratamiento en quirófano para quitar esa grasa en exceso, pero debe acompañarse de una parte nutricional, de apoyo emocional, de lineamientos en cuanto a qué tipo de actividad física se necesita y un abordaje kinesiológico específico (drenaje y descompresión pero indicado para lipedema, no cualquier drenaje) y un tratamiento clínico integral".

El cirujano expresó: "Lo importante es que las mujeres sepan que pueden mejorar su calidad de vida y estar muy bien. Es un proceso, no es de un día para el otro, pero hemos visto cambios realmente importantes. Incluso hay chicas que luego traen a sus mamás porque tienen el mismo problema y comienzan a tratarse. Lo cierto es que cuanto antes se aborde es más sencillo controlarla porque con los años los síntomas de lipedema lamentablemente empeoran, se suman comorbilidades y planificar la terapia es más complejo".