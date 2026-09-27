Alzheimer: señales de alerta, tratamientos disponibles y el rol de la familia

El Alzheimer afecta a cientos de miles de personas en Argentina, y en la mayoría de los casos, llega a diagnosticarse tarde. A propósito del Día Mundial, repasamos sobre las señales de alerta, los tratamientos disponibles y cómo acompañar a la familia frente al diagnóstico.

Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial de lucha contra la enfermedad de Alzheimer, fecha elegida por Alzheimer's Disease International (ADI) en 1994 y proclamada luego por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El objetivo de esta fecha es concienciar sobre esta enfermedad neurodegenerativa, dar a conocer sus síntomas y promover la detección temprana, con el foco puesto no solo en los pacientes sino también en los cuidadores, familiares y grupos de apoyo.

"El Alzheimer es una enfermedad que suele comenzar con cambios sutiles , fáciles de confundir con alteraciones eventuales. Sin embargo, hay señales que, cuando son persistentes y afectan la vida diaria, ameritan una consulta médica", señala la doctora Virginia Tejada Jacob , integrante del Servicio de Neurología de Grupo Gamma.

Una de ellas son los cambios en la memoria que interfieren con las actividades cotidianas: olvidar información recién aprendida, repetir la misma pregunta, depender de recordatorios para tareas antes sencillas, u olvidar eventos importantes o rostros conocidos. Otra señal es la dificultad para planificar o resolver problemas , por ejemplo al seguir una receta de cocina habitual o manejar las finanzas del hogar, cuando antes no representaban ningún inconveniente. "También puede aparecer dificultad para realizar tareas habituales, como olvidar el camino a un lugar conocido o cómo usar un electrodoméstico o el celular", dice.

Tratamientos disponibles

Existen tanto tratamientos farmacológicos como no farmacológicos, con un enfoque actual multidisciplinario que se adapta a la fase de la enfermedad. El objetivo es ralentizar el deterioro y sostener la calidad de vida, prestando especial atención a la nutrición, la actividad física y la conservación de la autovalidez a lo largo del tiempo, junto con programas de rehabilitación.

Dentro de los tratamientos farmacológicos hay dos grupos. Los tratamientos sintomáticos, que son los que ayudan a controlar los síntomas cognitivos y de conducta, aunque no logran detener el avance de la enfermedad. Por otro lado, en los últimos años aparecieron tratamientos que actúan sobre una de las causas del Alzheimer y logran retrasar su evolución, aunque todavía no representan una cura. "Estos nuevos tratamientos solo se indican en las etapas más tempranas de la enfermedad, y en la Argentina se encuentran en proceso de aprobación", aclara la especialista.

El momento del diagnóstico: acompañar y validar

Recibir el diagnóstico es un hito que puede generar un fuerte impacto emocional, con reacciones que van desde la apatía hasta la negación, la rabia o la tristeza. En esta etapa es clave estar presente: acompañar en las consultas médicas, ayudar a tomar notas y a recordar la información brindada. Es igual de importante validar las emociones del paciente y su familia, sin intentar minimizarlas, ya que necesitan tiempo para adaptarse a esta nueva realidad y a los cambios que se avecinan.

El Alzheimer en la Argentina: magnitud y desafíos

La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia y representa entre el 60 % y el 70 % de los casos. En la Argentina las estimaciones varían: algunas fuentes calculan alrededor de 300.000 personas con demencia, mientras que otras, basadas en diagnósticos, elevan la cifra a más de 500.000.

"Esta disparidad sugiere un subdiagnóstico importante, ya que se estima que menos del 50 % de los casos está diagnosticado. El impacto no es solo sanitario, sino también económico, emocional, familiar y social", destaca la doctora Tejada y agrega que los diagnósticos tardíos, por la falta de detección temprana, siguen siendo un problema central.

Redes de apoyo para pacientes y familias

Existen organizaciones de la sociedad civil y distintos lugares que brindan un apoyo fundamental a pacientes y familias, fomentando espacios terapéuticos y lúdicos, orientación legal, prevención y acompañamiento a los cuidadores a lo largo de las distintas etapas de la enfermedad.

La detección temprana, el acompañamiento familiar y el acceso sostenido a los tratamientos son, hoy, las herramientas más efectivas para enfrentar el Alzheimer y sostener la calidad de vida de quienes conviven con esta enfermedad. Por eso, ante cualquier señal de alerta vale la pena consultar y hacer los estudios correspondientes: cuanto antes se llega al diagnóstico, más posibilidades hay de planificar los cuidados y sostener la calidad de vida por más tiempo. Ninguna familia atraviesa este camino sola: informarse, pedir ayuda y apoyarse en la red de contención disponible marca una diferencia real en el día a día.