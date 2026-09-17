Reuma infantil: "No todo dolor es de crecimiento"

Es una dolencia de la que se habla poco. Los diagnósticos aumentaron. La importancia de consultar a un médico especialista en reumatología pediátrica

El reuma infantil es un tema poco difundido en la Argentina aún cuando tiene tanto impacto en la vida del paciente y su familia. Dolor en las articulaciones, hinchazón de rodillas, rigidez al levantarse, fiebre que no cede en 10 días, pueden ser síntomas de una problema que requiere un diagnóstico certero y rápido.

Las enfermedades reumatológicas en general son de origen autoinmune y cuando se presentan antes de los 16 años es fundamental que los pacientes sean evaluados por un reumatólogo Infantil. El diagnóstico preciso y la atención especializada e integral son fundamentales para que estos pacientes tengan una buena calidad de vida y no sufran complicaciones invalidantes con el paso del tiempo. Después de la pandemia, advierten los médicos, los diagnósticos aumentaron. Los desajustes emocionales pueden disparar la aparición.

Las dolencias reumatológicas pueden confundirse con otras situaciones o problemas. Por eso es clave prestarle atención a los denominados dolores de crecimiento , por ejemplo. "Este término es muy utilizado, y es importante dejar claro que no es normal tener dolor", dijo María Marcantoni , pediatra especialista en reumatología infanti consultada por La Capital .

La profesional señala que tanto niños como adolescentes "tienen derecho a ser evaluados por especialistas infantiles". Para asegurarse esto, los familiares pueden consultar a las sociedades médicas como la Sociedad Argentina de Reumatología .

Este viernes 18 de septiembre a las 18 Marcantoni disertará en el Encuentro de Reumatología organizado por la Sociedad de Pediatría de Rosario, una jornada para profesionales.

Marcantoni es médica del Servicio de Reumatología del Hospital Pedro de Elizalde (de CABA) y consultora en la ciudad de Rosario en CM Labi. Desde hace más de 20 años trabaja en nuestra ciudad atendiendo a niños y adolescentes con sospecha de reuma o con el diagnóstico ya confirmado. La experta, que se recibió en la UNR, tiene una amplia trayectoria en reumatología. Luego de ejercer sus primeros años de profesión en el Sanatorio de Niños decidió formarse con Rubén Cuttica, el pionero de la especialidad en la Argentina. También tuvo la posibilidad de trabajar en Europa donde fortaleció su experiencia.

La reumatóloga infantil María Marcantoni disertará en la Sociedad de Pediatría de Rosario

"Es muy importante que frente a determinados síntomas, los padres consulten a un pediatra especialista. En ocasiones, vemos chicos y jóvenes con muchos años de evolución que nunca han habían consultado a un reumatólogo infantil". El niño es un ser en crecimiento y necesita una mirada particular, no puede ser abordado por un médico de adultos. "Los papás deben exigir que sus hijos sean atendidos por especialistas pediátricos, dado que la formación y el tratamiento es diferente para unos y otros”, enfatiza. Sobre la reumatología, señala que "es la especialidad más clínica que existe, ya que abarca al paciente de manera sistémica".

El impacto de lo emocional

En relación a las enfermedades reumatológicas que se dan en la infancia, Marcantoni detalla que son patologías que pueden ser tanto inflamatorias (artritis, lupus o esclerodermia), como no inflamatorias, incluyendo a los diferentes tipos de dolores musculoesqueléticos. Este último grupo "tiene el denominador común de estar relacionados generalmente a cuadros de origen emocional, por eso no solo es necesaria la mirada del médico específico sino la visión integrativa del paciente y eso incluye lo espiritual, la emocionalidad, el ejercicio físico, los deseos, lo que le da placer a ese paciente, y desde ya, considerar al entorno familiar" .

"El objetivo del reumatólogo infantil es que el paciente logre ser autónomo y para eso no solo se necesita un buen tratamiento con el fármaco indicado sino que la persona se empodere, que pueda tomar las riendas de su vida", menciona Marcantoni.

Las más frecuentes

Entre las más frecuentes, además de otras patologías más complejas (y menos frecuentes) como lupus, vasculitis, dermatomiositis, se encuentra la artritis idiopática juvenil (AIJ), que se da en uno entre mil habitantes. "Afortunadamente, hoy los pediatras tienen más sospecha y se diagnostican más casos en menos tiempo que décadas atrás". La enfermedad "puede presentarse a cualquier edad, inclusive en menores de un año. Los inicios más tempranos pueden suceder, pero no son frecuentes", comentó la especialista.

El mundo de las patologías reumáticas es complejo, al punto que existen siete tipos de artritis idiopáticas, y cada una suele tener su características y una edad de comienzo diferente. Además, cada paciente tendrá sus particularidades de acuerdo a su historia, estilo de vida, tiempo de evolución de la enfermedad y acceso a los tratamientos.

Síntomas

Una fiebre de más de 10 días sin una causa es una "bandera roja", detalla Marcantoni. Si aparece en el niño, niña o adolescente inflamación o hinchazón de alguna articulación, ya sea rodilla, tobillo, codo de más de un mes de evolución, o dolor al levantarse por la mañana o dificultades para realizar las actividades cotidianas, hay que hacer una consulta con un especialista.

"Cuando son más chicos, por ejemplo, suelen llorar mucho cuando les cambian el pañal porque les duele la cadera, o aparece un rash. Son bebés que pueden estar más llorones o dejan de comer, por eso es importante el diagnóstico diferencial", puntualiza la médica. Muchas veces, "el llegar a la verdadera causa implica descartar otras, desde algo infeccioso hasta una enfermedad oncohematológica".

Disparadores y contención

La pediatra menciona que no hay una sola causa o disparador de la enfermedad. Pueden presentarse por muchos motivos: desde la contaminación ambiental hasta alguna infección importante como la varicela (donde el sistema inmune queda tocado) y, desde ya, el componente emocional (lo que tiene que ver con el bullying, la violencia intrafamiliar, mudanzas) u otras causas estresoras".

Lo emocional en la autoinmunidad es muy importante, de allí que sea tan relevante la contención familiar, barrial, en la escuela, en el club. "Estos apoyos son relevantes para todos los chicos, pero más cuando hay una patología. Es clave que en los lugares donde el paciente realiza sus actividades se lo pueda entender, comprender que si el chico está cansando o tiene una inflamación articular no puede subir la escalera, por ejemplo, algo que docentes e instituciones educativas deben considerar".

En reumatología no se habla de curación pero sí de remisión, y este es un aspecto que da esperanzas al paciente y sus familiares. "Un diagnóstico no define la vida, quizá ese paciente puede escribir más lento, o debe usar guantes, o tener una compu adaptada a sus necesidades, tal vez tenga que hacer cosas en tiempos que no son los de la mayoría, sin embargo eso no impide el acceso a una buena calidad de vida cuando hay tratamiento y seguimiento interdisciplinario", enfatiza Marcantoni.

Cuidado con "normalizar" molestias

Al dolor muscular o articular hay que estudiarlo. "A veces hay una enfermedad reumática pero se lo toma como parte del crecimiento que duele. Allí entra la mirada del especialista que puede identificar con una correcta evaluación si son dolores que vienen de un tiempo atrás, si aparecen en determinados momentos, si se calman o no", menciona.

La especialista comenta que la difusión es sumamente relevante para que no se pasen por alto diagnósticos y cada paciente tenga la oportunidad de ser cuidado y atendido como merece.