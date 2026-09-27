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Hallaron un cuerpo calcinado dentro de un pozo en Villa Gobernador Gálvez

El hallazgo se produjo este sábado por la tarde en la zona del terraplén de la ruta provincial S22. La policía llegó al lugar tras recibir llamados al 911 que alertaban sobre la presencia de una persona sin vida

27 de septiembre 2026 · 08:52hs
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Hallaron un cuerpo calcinado dentro de un pozo en Villa Gobernador Gálvez

Un cuerpo calcinado fue hallado este sábado por la tarde en el interior de un pozo ubicado en la zona del terraplén de la ruta provincial S22, en jurisdicción de Villa Gobernador Gálvez. El hallazgo movilizó a personal policial, bomberos y equipos de investigación, que trabajaron en el lugar para establecer las circunstancias de la muerte.

De acuerdo con la información policial, cerca de las 15.30 del sábado ingresaron llamados a la central de emergencias 911 que advertían sobre la presencia de una persona sin vida en un sector cercano a la ruta provincial S 22 y el arroyo Saladillo. A partir de esa comunicación, efectivos del Comando Radioeléctrico se dirigieron al lugar y constataron la presencia del cuerpo.

Ante la situación, los agentes solicitaron la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), Bomberos y personal de la Policía de Investigaciones (PDI), para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Por el momento, no trascendieron datos sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias en las que se produjo su muerte. La investigación deberá determinar cómo llegó el cuerpo hasta ese lugar y qué ocurrió antes del hallazgo.

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