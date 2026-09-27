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VGG como aula abierta: más de 700 alumnos de primaria recorrieron el Circuito Educativo Municipal

Más de diez escuelas locales ya participaron de la propuesta gratuita para conocer instituciones, espacios históricos y emblemas de la vida comunitaria

27 de septiembre 2026 · 09:00hs
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Desde su lanzamiento

Desde su lanzamiento, el circuito fue consolidándose como una de las propuestas del programa “La Muni en tu Escuela”, que durante 2026 reúne 22 dispositivos educativos y pedagógicos destinados a instituciones de distintos niveles de Villa Gobernador Gálvez.  
VGG como aula abierta: más de 700 alumnos de primaria recorrieron el Circuito Educativo Municipal

VGG como aula abierta: más de 700 alumnos de primaria recorrieron el Circuito Educativo Municipal

A cuatro meses de su puesta en marcha, más de 700 alumnos de más de 10 escuelas de Villa Gobernador Gálvez ya participaron del Circuito Educativo Municipal. Es una propuesta gratuita que busca acercar a las infancias al conocimiento de la historia, las instituciones y el patrimonio de la ciudad a través de una experiencia directa.

La iniciativa forma parte del programa “La Muni en tu Escuela” y fue diseñada específicamente para estudiantes de tercer grado del nivel primario. El recorrido propone que los chicos salgan del aula y recorran distintos espacios representativos de Villa Gobernador Gálvez, transformando a la propia ciudad en un escenario de aprendizaje.

Circuito educativo

Durante aproximadamente cuatro horas, los grupos visitan la Municipalidad, el Museo Municipal Dr. Raúl Malatesta, el Concejo Deliberante y el cuartel de Bomberos Voluntarios, donde conocen el funcionamiento de cada institución, dialogan con sus referentes y descubren aspectos vinculados con la historia y la vida cotidiana de la comunidad.

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que el municipio dispone de un colectivo exclusivo para trasladar a los estudiantes desde las escuelas, facilitando el acceso de establecimientos de distintos puntos de la ciudad. Los grupos cuentan además con guías que acompañan el recorrido y desarrollan las diferentes actividades pedagógicas.

Conocer VGG

“Queremos que los chicos puedan conocer su ciudad, recorrerla, hacer preguntas y entender cómo funcionan las instituciones que forman parte de su vida cotidiana. El aprendizaje también sucede cuando podemos salir del aula y encontrarnos con nuestra propia comunidad”, señaló el intendente Alberto Ricci.

En este sentido, desde el municipio destacaron que el Circuito Educativo no se limita a una visita recreativa, sino que constituye una herramienta pedagógica que busca fortalecer el sentido de pertenencia, la identidad local y la construcción de ciudadanía.

La propuesta fue concebida bajo la premisa de que Villa Gobernador Gálvez puede convertirse en una verdadera “aula abierta”, donde los estudiantes aprendan a partir de la observación, el diálogo y la experiencia directa.

Entre sus objetivos también se encuentra promover el reconocimiento y cuidado del patrimonio cultural e institucional de la ciudad.

“Es muy importante poder generar este tipo de políticas públicas desde la cercanía territorial, porque muchas veces conocer una ciudad también significa conocer los espacios que la construyen. Que más de 700 chicos hayan podido vivir esta experiencia en los primeros meses nos demuestra la importancia de seguir acercando propuestas educativas a nuestras escuelas”, agregó Ricci.

Dijo que “cuando visitan la municipalidad me da mucha alegría recibirlos, contarles sobre lugares emblemáticos de la ciudad y escucharlos. También les muestro una serie de videos con el fin de reforzar la pertenencia, por ejemplo un rap con un videoclip musical que recorre sectores simbólicos de nuestra localidad, y un corto hecho con IA, donde el ingeniero Mosconi –fundador de VGG– les relata los orígenes de la ciudad”.

Desde su lanzamiento, el circuito fue consolidándose como una de las propuestas del programa “La Muni en tu Escuela”, que durante 2026 reúne 22 dispositivos educativos y pedagógicos destinados a instituciones de distintos niveles de Villa Gobernador Gálvez.

Así, más de 700 estudiantes pudieron recorrer, preguntar, descubrir y aprender sobre su propia ciudad, mientras la Municipalidad continúa articulando con las escuelas para ampliar el alcance de una iniciativa.

>>Leer más: El programa "La Muni en tu escuela" desplegará 22 dispositivos pedagógicos en Villa Gobernador Gálvez

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