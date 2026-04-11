Rugby: la segunda fecha del Regional marcó la vuelta de Emiliano Boffelli y siguió dando sorpresas

En la vuelta al ruedo del rugby vernáculo, la derrota de Jockey Club Rosario en su cancha fue motivo de asombro

Emiliano Boffelli volvió a ponerse la camiseta de Duendes. El polifuncional back volvió a jugar después de ocho meses de inactividad y tuvo pocas intervenciones.

El rugby vernáculo volvió a escena. Tras la ventana por el Torneo del Interior y la posterior celebración por Semana Santa, este sábado se disputó la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral Copa Banco Macro en donde una de las noticias más relevantes fue el retorno de Emiliano Boffelli a las canchas en el partido en el que Duendes derrotó a Paraná Rowing por un claro 38-3 con bonus incluido.

Con varios puntos positivos en su haber, el equipo del Fantasma consiguió una victoria importante ante la atenta mirada de los Capibaras verdinegros y otras figuras de relieve como Andrés Bordoy, entrenador asistente en Los Pumas y Pablo Bouza, head coach del seleccionado de rugby de España.

El partido empezó con Rowing intentando sorprender, abriendo la cancha y atacando con ritmo. Abrió la cuenta con un penal de Aquiles Bourdín, pero más que ponerse en ventaja sacó del letargo a los verdinegros quienes, a partir de ahí, empezaron a manejar los hilos del partido.

A través de las formaciones fijas se aseguró la posesión y con la pelota en su poder demostró porque es un equipo peligroso. Mientras los paranaenses decayeron en su ímpetu, los verdinegros, con posesión, dominaron territorio y situaciones, fueron pacientes y sólidos en defensa y en ataque sumaron cada vez que pisaron el acelerador, consiguiendo tries de muy buena factura, jugando las pelotas a las puntas con velocidad y precisión como en los de Faura, Pellegrino y Roldán o bien con forwards agrupados como en la conquista de Negroni. La efectividad de Francescángeli también fue decisiva para cerrar el primer parcial por 31-3, dejando la sensación de que el segundo tiempo estaba de más.

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En el segundo tiempo ingresó Boffelli

En el complemento se jugó a otro ritmo pese a que arrancó con un try de Negroni con el que Duendes sentenció la historia. Las interrupciones le sacaron ritmo al partido y opacaron lo que podría haber sido una goleada. Ni siquiera el ingreso de Emiliano Boffelli, a los 10 del complemento pudo cambiar el rumbo del partido que, tras el try, se hizo mucho más cansino y aburrido. En su vuelta, el wing tuvo pocas intervenciones, pero en las pocas pelotas que tocó demostró que tiene otro nivel por lo que habrá que disfrutarlo lo que se pueda.

Tras el encuentro, Boffelli no podía ocultar su alegría: “Vengo luchando hace bastante, silenciosamente para volver a las canchas y qué mejor que hacerlo en el club. Estoy agradecido de que me hayan abierto las puertas, porque me hacen sentir muy cómodo. Me hubiese gustado tocar un poco más la pelota pero en el segundo tiempo se jugó poco. No obstante, lo importante fue ese primer contacto, tocar esa primera pelota, para poder tomar confianza. Estoy muy contento”, reveló.

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El resto de la segunda fecha del Regional

La segunda fecha del TRL tampoco estuvo ajena a las sorpresas. Como en la primera jornada fue Jockey Club Rosario el causal del asombro. El verdiblanco, bicampeón del torneo, cayó nuevamente. Esta vez fue en su cancha ante Crai por un 26-3, resultado que pone en evidencia el mal de ausencias que acusa.

Universitario, en tanto, consiguió su primera victoria en su vuelta al círculo mayor del rugby litoraleño al superar a Jockey Club Venado Tuerto por 24-16.

GER, que hizo de local en la cancha del Hipódromo Independencia por tener la suya suspendida, superó a Santa Fe Rugby por 28-13, mientras que Estudiantes venció a Old Resian en el parque Urquiza paranaense por 13-8.

Con estos resultados las posiciones quedaron de la siguiente manera: GER y Duendes, 9 puntos; Estudiantes, 8; Crai y Santa Fe Rugby, 5; Universitario y Jockey Club Venado Tuerto, 4; Old Resian, 2; Jockey Club Rosario, 1 y Paraná Rowing, sin unidades.

Próxima fecha: GER v. Universitario, Santa Fe Rugby v. Estudiantes, Old Resian v. Duendes, Paraná Rowing v. Jockey Club Rosario y Crai v. Jockey Club Venado Tuerto.

Segunda división

Este sábado también se llevó a cabo la segunda fecha del torneo de Segunda División del Regional del Litoral. En la oportunidad, Los Caranchos goleó de visitante a Cha Roga 59-13 y Logaritmo a Regatas/Belgrano 47-26 mientras que Provincial empató 23-23 con Los Pampas en Rufino. La jornada se completó con las victorias de Alma Juniors sobre Tilcara por 36-18, de Universitario SF ante La Salle por 32-29 y de Círculo Rafaelino ante Gimnasia de Pergamino por 55-12.

Con estos marcadores las posiciones quedaron: Alma Juniors, Universitario SF y Los Caranchos, 10 puntos; Logaritmo, 9; Provincial, 7; Tilcara y Círculo Rafaelino, 5; Los Pampas y La Salle, 2; Regatas/Belgrano, 1; Cha Roga y Gimnasia de Pergamino, sin unidades.

Próxima fecha: Logaritmo v. Gimnasia de Pergamino; Círculo Rafaelino v. Los Pampas; Provincial v. La Salle; Universitario SF v. Cha Roga; Los Caranchos v. Tilcara y Alma Junior v. Regatas/Belgrano.