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Súper Rugby Américas: Capibaras vuelve a la ciudad para celebrar el pase a semifinales ante un peso pesado

La franquicia del Litoral viene de lograr la clasificación en Paraná y ahora será de nuevo local en el Hipódromo del Parque en el Súper Rugby Américas

29 de mayo 2026 · 06:10hs
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Super Rugby Américas.  Festejo de los Capibaras en su anterior presentación en el hipódromo

Super Rugby Américas.  Festejo de los Capibaras en su anterior presentación en el hipódromo, ante Pampas. Un gran triunfo que allanó la clasificación.

A la fase regular del Súper Rugby Américas le quedan dos fechas. Y la cita de esta tarde-noche en el Hipódromo del parque Independencia encontrará a los dos mejores equipos hasta el momento frente a frente: Capibaras XV y Dogos. La franquicia del Litoral y la de Córdoba, frente a frente desde las 19.

Litoral ingresó esta temporada en el primer torneo profesional de Sudamérica y lo está haciendo de gran manera. Tanto que en la fecha anterior, en Paraná Rowing ante Selknam de Chile, logró el pasaporte anticipado a las semifinales.

Capibaras detrás de Dogos

Y no solo eso, se ubicó tercero en el torneo, detrás justamente de Dogos, por lo que en el Parque se medirán líder contra el que ocupa el último escalón del podio, pero que en realidad tiene los mismos puntos que Pampas, el escolta representativo de Buenos Aires, también clasificado.

Solo resta una plaza a definir y hoy está en poder de Tarucas de Tucumán por lo que, de asegurar la posición, los cuatro que definirá el Súper Rugby Américas serán argentinos. Pero claro, están igualados en puntos con Selknam.

Visita a Tacuras

Es más, en la última fecha Capibaras seguramente será árbitro de la definición porque debe visitar a Tarucas, el penúltimo rival que enfrentó en el Parque y al que por cierto le costó ganar.

En ese sentido, Capibaras hizo valer muy bien la localía, ya que ganó todos los partidos que jugó en esa condición y el de este viernes será el de la despedida en casa, al menos en la fase regular.

>>Leer más: Súper Rugby Américas: Capibaras desató la fiesta en el hipódromo con su gran triunfo ante Pampas

Viene de tres triunfos al hilo

De hecho viene de tres triunfos al hilo, ante Pampas (28-21) en Rosario, ante Yacaré XV de Paraguay (53-21) en Santa Fé y el reciente ante Selknam (34-17).

En las dos primeras presentaciones derrotó al campeón vigente Peñarol (34-7) y a Cobras de Brasil (54-12). Mientras que perdió, siempre por poca diferencia, afuera ante Pampas (25-20) y ante el mismo Dogos (29-24). Mientras que perdió en Chile ante Selknam por la mayor diferencia: 27-17. Y venció de visitante a Yacaré 13 a 12.

Viernes y sábado con actividades

Este mismo viernes jugarán pamas v. Selknam y el sábado lo harán Cobras v. Tarucas y Yacaré XV v. Peñarol. Mientras que el siguiente fin de semana se disputará la última jornada, con tres partidos el viernes 5 de junio: Tarucas v. Capibaras, Peñarol v. Pampas y Dogos v. Yacré XV.

Mientras que sábado lo harán Selknam v. Cobras, que curiosamente puede definir el último boleto a las semifinales. El viernes 12/6 jugarán 1º v. 4º y 2º v. 3º, mientras que la gran final será el viernes 19.

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