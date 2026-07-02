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España goleó a Austria casi sin despeinarse y ratificó su poderío

Con un doblete de Oyarzábal y otro gol de Porro, se impuso por 3 a 0. Su arquero ya tiene el invicto más largo en Mundiales

2 de julio 2026 · 18:47hs
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Mikel Oyarzábal hizo dos de los tres goles de España ante Austria y ya tiene cuatro en el Mundial.

AP

Mikel Oyarzábal hizo dos de los tres goles de España ante Austria y ya tiene cuatro en el Mundial.

España está en los octavos de final del Mundial. El campeón de Europa goleó 3 a 0 a Austria, ratificó su poderío y su condición de favorito, junto a Argentina, Francia y algún equipo más.

El triunfo español fue posible gracias a un doblete de Mikel Oyarzábal y un tanto de Pedro Porro. El delantero de Real Sociedad ya suma cuatro goles y está a dos de Lionel Messi y Kylian Mbappé en la tabla de artilleros del Mundial 2026.

España no tuvo dificultades para dejar atrás a Austria. Dominó claramente el partido y no sufrió, al punto de que su rival ni siquiera pateó al arco. Para el campeón de Europa, el partido jugado en Los Ángeles fue casi un paseo.

Su arquero, Unai Simón, se convirtió en el que más tiempo mantuvo su valla invicta en la historia de los mundiales: superó los 518 minutos, marca con la que dejó atrás al italiano Walter Zenga. Simón no recibe goles desde el lejano 1 de diciembre de 2022, cuando España se enfrentó a Japón.

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España lo manejó a voluntad

El partido solo tuvo algo de paridad muy al principio, cuando pareció que Austria intentaría jugar lejos de su arco. Pero fue un espejismo, ya que España no demoró en tomar el control y hacerse dueño del juego.

Con Yamal aún al 70 por ciento, pero con un Oyarzábal encendido, el equipo de Luis de la Fuente fue empujando a los austríacos y no tardó en imponer su mayor jerarquía colectiva y sobre todo individual.

Con algunas actuaciones de alto vuelo, los españoles manejaron tiempos y espacios a voluntad. El resultado final fue 3 a 0, pero tranquilamente pudo haber sido más abultado.

Aunque viene de menor a mayor, España sigue siendo uno de los favoritos a quedarse con la Copa del Mundo. Y desde ayer con más razón, ya que sin descollar, se impuso con autoridad y pasó de ronda.

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