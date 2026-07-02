Arranca en Rosario el Torneo de Chefs Santa Fe 2026 con ocho equipos en competencia

Jugadores de Rosario y Santa Fe buscarán un lugar en la final nacional del Torneo Federal de Chefs. Habrá clases magistrales y actividades abiertas

Los mejores chefs de Santa Fe compiten desde este jueves en Rosario

Rosario volverá a convertirse en la capital de la gastronomía santafesina con una nueva edición del Torneo de Chefs Santa Fe 2026 , la competencia que reúne a cocineros profesionales de distintos puntos de la provincia para definir quiénes representarán a Santa Fe en la gran final nacional del Torneo Federal de Chefs .

El certamen comenzará este jueves y se extenderá durante dos jornadas en el Salón Terrazas de la Terminal Fluvial , con la participación de ocho equipos que pondrán a prueba su creatividad, técnica y capacidad de trabajo bajo la mirada de un jurado integrado por reconocidos referentes de la gastronomía argentina.

La actividad es organizada por la Asociación Civil Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines Rosario (AEHGAR) y tiene como objetivo promover la excelencia profesional y fortalecer el desarrollo del sector gastronómico en la provincia.

En esta edición competirán cocineros de algunos de los establecimientos gastronómicos más reconocidos de Rosario y la ciudad de Santa Fe.

Los equipos participantes serán:

Terraza Davis

Dique Uno

Anfibar

Marvel Food

Taberna San Juan

Pullman Casino Rosario

Casagrande

Rock & Feller's

Cada uno deberá elaborar diferentes propuestas culinarias en vivo, mientras el jurado evaluará aspectos como la técnica, la presentación, la creatividad, la organización del equipo y el aprovechamiento de los ingredientes.

Un jurado con referentes de la gastronomía

Las evaluaciones estarán a cargo de un jurado integrado por especialistas de amplia trayectoria en restaurantes, hotelería, formación profesional y competencias nacionales e internacionales.

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El cuerpo de evaluación estará coordinado por Luciano Nanni y contará además con la participación de Diego Gauna, Juan Cimino, María de la Cruz Bustamante, Virginia Rosa y Gustavo Martínez.

Los mejores puntajes obtendrán el pasaje para representar a Santa Fe en la Final Nacional del Torneo Federal de Chefs, uno de los certámenes más importantes para cocineros profesionales del país.

Clases magistrales y degustaciones

Además de la competencia, el encuentro ofrecerá actividades abiertas al público. Durante la jornada del jueves se realizarán clases magistrales con degustación a cargo de Diego Gauna y Luciano Nanni, quienes compartirán técnicas, recetas y experiencias con los asistentes.

La programación se desarrollará durante toda la jornada con presentaciones escalonadas de los distintos equipos en las islas de cocina, lo que permitirá al público seguir de cerca el desarrollo de la competencia y conocer el trabajo de algunos de los principales referentes de la gastronomía provincial.

El Torneo de Chefs Santa Fe forma parte del calendario de competencias que anteceden a la final nacional del Torneo Federal de Chefs, donde participan representantes de todas las provincias argentinas en busca del máximo reconocimiento gastronómico del país.