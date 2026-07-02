La Capital | Edición Impresa | municipio

El municipio impulsa un proyecto para recuperar una zona estratégica de la costa central

El bloque libertario propuso como alternativa montar un polo gastronómico por iniciativa público-privada en la ex-Zona Franca de Bolivia, entre Pellegrini y San Juan

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

2 de julio 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
La zona Franca de Bolivia fue recuperada bajo la órbita municipal en 2019 luego de un estado de abandono que imperó por décadas.

Virginia Benedetto

La zona Franca de Bolivia fue recuperada bajo la órbita municipal en 2019 luego de un estado de abandono que imperó por décadas.
El municipio impulsa un proyecto para recuperar una zona estratégica de la costa central

Un sector privilegiado de la costa central está en la mira de varios proyectos de reconversión. Se trata de la ex-Zona Franca de Bolivia, un sector cedido por Nación al Ejecutivo pero que presenta sectores con peligro de derrumbe por efecto de la erosión retrogradante del río. Ante ello, el municipio tiene en carpeta una iniciativa para sumar unos 18 mil metros cuadrados a la continuidad de un espacio verde. Para ello se deberán ejecutar primero un estudio de suelo y luego invertir unos 6 mil millones de pesos en acondicionar el terreno con el refulado de piedras y arena para ganarle esta franja al Paraná. Por otro lado, el bloque libertario en el Concejo propuso desarrollar un polo gastronómico por iniciativa público-privada.

A comienzos de la década de 1970 este sector de la costa central fue cedido para instalar una zona franca de Bolivia a fin de que ese país contara con una salida fluvial en el puerto de Rosario. Desde 1988, el lugar quedó con viejas maquinarias arrumbadas, oxidadas, galpones inutilizados y con un marcado abandono. Luego de años de gestiones, finalmente en 2019 el municipio tomó el sector, que fue cedido por Nación.

>>Leer más: Rosario se quedaría con el sector que ocupa la Zona Franca de Bolivia

Lo cierto es que las intervenciones urbanas comenzaron desde hace algunos años en toda la zona circundante. Desde Pellegrini hacia San Juan, el municipio generó espacios verdes, parquizó la zona y montó senderos peatonales con un circuito para actividades recreativas. Y en la ex zona franca boliviana se desmontaron estructuras y el relieve quedó en su mayoría a nivel de la línea ribereña.

Ahora, resta la obra más compleja en un sector de antiguos muelles, con vías del ferrocarril desplomadas al agua, barrancas inestables que dan prueba de la erosión de las aguas sobre la costa.

Proyecto del municipio

En los despachos oficiales del municipio ya existe un proyecto de ejecución para jerarquizar el espacio sumando más áreas verdes y respetando la estética del lugar. Según explicó a La Capital el subsecretario de Obras Públicas rosarino, Juan Manuel Ferrer, se impulsa una intervención sobre 18 mil metros cuadrados bajo un presupuesto de unos 6 mil millones de pesos.

Previamente se requiere un estudio de batimetría sobre la barranca para analizar cuáles son los niveles donde hay desmoronamientos. Verificar el estado del lecho bajo agua y luego otro a nivel de superficie y también a nivel de la superficie. Esos datos permitirán estudiar la estructura que se puede llevar adelante. Este primer paso representaría un costo de unos 60 a 80 millones de pesos.

El proyecto municipal permitiría ganar una lonja de entre ocho y 10 metros en un sector de la zona franca de Bolivia y otro con unos 30 metros de extensión sobre el límite con el Club Náutico Rosario.

"Creemos que es ejecutable y pasaría por hacer una mejora en la barranca con el colocado de una malla geotextil con un pedraplén con diversos tipos de piedra para que se solidifique. Luego, hay que bajar la reja y ganar metros, sumar vegetación y áreas verdes y alguna concesión para gastronomía, pero a menor escala", detalló Ferrer.

También se deberían retirar adoquines y objetos en desuso para luego desmontar los viejos galpones portuarios y liberar aún más la visual al Paraná. "Es evitar que el río le gane a la barranca, y no imponer una estructura por encima de la línea de ribera. Es un proyecto ciento por ciento del Estado con más espacio verde, no impermeabilizado; es decir, en diálogo con la estética de la costa norte", graficó Ferrer. Y agregó: "Es una obra que puede estar entre seis y 10 meses de ejecución".

El proyecto está en conversaciones con la Casa Gris sobre su financiamiento y desde el punto de vista de su desarrollo en ingeniería presenta un avance de más de un 80 por ciento.

Qué dice el proyecto libertario en la zona franca de Bolivia

La iniciativa presentada ante el Palacio Vasallo por el concejal Juan Pedro Aleart propone promover inversiones privadas en aproximadamente 33 mil metros cuadrados, con una extensión cercana a los 553 metros de longitud y un ancho promedio de 60 metros.

"Queremos que este sector se convierta en una nueva puerta de acceso al río, transformándose en un polo gastronómico, cultural, recreativo y turístico que atraiga inversiones y genere oportunidades", había marcado el propio Aleart.

La propuesta impulsa la radicación de inversiones privadas destinadas al desarrollo de espacios gastronómicos, culturales, recreativos, comerciales y de entretenimiento familiar, garantizando simultáneamente el acceso público irrestricto al río, la preservación de las visuales hacia el Paraná y la parquización del sector.

"Hace años que la Municipalidad y la provincia tienen pendiente la recuperación de este sector. Por eso presentamos una propuesta concreta", remarcó el edil libertario.

Consideraciones del Ejecutivo

En relación a la propuesta de Aleart, tanto Ferrer como el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale, ofrecieron sus consideraciones. "El proyecto que propone tiene un costo estimado entre 45 y 60 millones de dólares y en el doble de la superficie de la reconstrucción de los muelles en el Parque España. Consideramos que para el recupero de la inversión un privado debería tener la concesión por 100 años. Además, la idea de la gestión es ganar espacio público y no tercerizarlo", apuntó el subsecretario de Obras Públicas.

Es decir que entre la batimetría del suelo, de unos 60 a 80 millones de pesos, más lo que el Ejecutivo considera debería desembolsar un privado para hacer el proyecto de Aleart (entre 45 millones a 60 millones de dólares) su concreción resultaría "imposible y desaconsejada. Son millones y millones de dólares contra 5 mil a 6 mil millones de pesos. Hacer una planta enorme de hormigón no tendría sentido. En vez de ir por encima de la línea del río hay que evitar que la erosión avance y en el marco de un parque público y no un espacio privado de acceso a la gente. Y para garantizar el recupero de la inversión habría que llenarlo de espacios gastronómicos, no es el perfil de la costa, debe haber supremacía de áreas verdes".

Por su parte, el secretario de Gobierno recordó que se hicieron relevamientos por agua y por tierra del lugar. "Hay que evitar la erosión y donde históricamente hubo muelles creemos que podría intervenir la Dirección de Vías Navegables de Nación para los estudios de batimetría. En cambio, con los muelles del Parque España solo nos dieron la autorización para avanzar", indicó Chale, para agregar: "Lo de Aleart son maquetas hechas con inteligencia artificial pero el problema es el costo de reconstrucción de estos muelles abandonados. Las maderas que lo sostenían nunca tuvieron mantenimiento. Hemos visto nuestro proyecto con la provincia y quedará para una nueva etapa, pero no encaja en el esquema de concesiones por el costo de la inversión. No lo pensamos como un megacomplejo al estilo Puerto Madero".

Noticias relacionadas
La cosecha de soja logró mantener el indicador de actividad en terreno positivo.

Según el índice de las Bolsas, la economía marcha a paso lento

Los locales de La Favorita lucen semivacíos, con maniquíes sin ropa y en el piso. Una postal de la trunca experiencia que había comenzado en mayo de 2023.

La Favorita: comenzaron a desmontar locales y se viene el cierre definitivo

Tenaris, empresa del Grupo Techint, anunció 150 despidos en la planta de Valentín Alsina. Se profundiza la crisis en la industria.

La actividad económica se contrajo 1,5 % mensual durante abril

Tras semanas de tensas negociaciones, se cerró la paritaria de la industria aceitera.

Aceiteros: hubo acuerdo y el salario inicial llegará a $2,7 millones en septiembre

Ver comentarios

Las más leídas

El amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

El amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

Con el Quini 6 vacante, seis santafesinos festejaron en el Siempre Sale

Con el Quini 6 vacante, seis santafesinos festejaron en el Siempre Sale

La reina de los cielos en Rosario, junto a otros vuelos desviados de Ezeiza

"La reina de los cielos" en Rosario, junto a otros vuelos desviados de Ezeiza

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

Lo último

Ola polar: qué virus dominan Rosario en el comienzo del mes de julio

Ola polar: qué virus dominan Rosario en el comienzo del mes de julio

Un nene de 14 años y una mujer de 23, víctimas de una balacera en zona sur

Un nene de 14 años y una mujer de 23, víctimas de una balacera en zona sur

Tras la victoria de Estados Unidos, Pochettino aclaró: Soy argentino 200 por ciento

Tras la victoria de Estados Unidos, Pochettino aclaró: "Soy argentino 200 por ciento"

Ola polar: qué virus dominan Rosario en el comienzo del mes de julio

Hay un leve descenso de casos de gripe y se recrudecieron otros gérmenes. ¿Hay colapso en las guardias y consultorios o la situación está bajo control?
Ola polar: qué virus dominan Rosario en el comienzo del mes de julio

Por Florencia O’Keeffe
El municipio impulsa un proyecto para recuperar una zona estratégica de la costa central

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El municipio impulsa un proyecto para recuperar una zona estratégica de la costa central

Un nene de 14 años y una mujer de 23, víctimas de una balacera en zona sur
Policiales

Un nene de 14 años y una mujer de 23, víctimas de una balacera en zona sur

Fuerte choque de un auto contra una columna en Mendoza y Wilde
La ciudad

Fuerte choque de un auto contra una columna en Mendoza y Wilde

Capacitan a médicos santafesinos para realizar estudios clave en recién nacidos
La Ciudad

Capacitan a médicos santafesinos para realizar estudios clave en recién nacidos

El amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

Por Matías Petisce
La Ciudad

El amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

El amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

Con el Quini 6 vacante, seis santafesinos festejaron en el Siempre Sale

Con el Quini 6 vacante, seis santafesinos festejaron en el Siempre Sale

La reina de los cielos en Rosario, junto a otros vuelos desviados de Ezeiza

"La reina de los cielos" en Rosario, junto a otros vuelos desviados de Ezeiza

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida

Ovación
Hubo cuatro muertos en los festejos por la victoria de México en el Mundial
Mundial 2026

Hubo cuatro muertos en los festejos por la victoria de México en el Mundial

Hubo cuatro muertos en los festejos por la victoria de México en el Mundial

Hubo cuatro muertos en los festejos por la victoria de México en el Mundial

A Bélgica le costó más de la cuenta y recién se lo llevó en el final del alargue

A Bélgica le costó más de la cuenta y recién se lo llevó en el final del alargue

Argentina: los once casi listos, con amenaza de tormenta en una Miami que respira fútbol

Argentina: los once casi listos, con amenaza de tormenta en una Miami que respira fútbol

Policiales
Un nene de 14 años y una mujer de 23, víctimas de una balacera en zona sur
Policiales

Un nene de 14 años y una mujer de 23, víctimas de una balacera en zona sur

Un hogar de madres solteras sufrió tres robos en una semana

Un hogar de madres solteras sufrió tres robos en una semana

Debe estar muy golpeada y la están explotando, dijo la madre de Micaela Albornoz 

"Debe estar muy golpeada y la están explotando", dijo la madre de Micaela Albornoz 

Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast

Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast

La Ciudad
Ola polar: qué virus dominan Rosario en el comienzo del mes de julio

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Ola polar: qué virus dominan Rosario en el comienzo del mes de julio

Los refugios de Rosario suman bibliotecas para personas en situación de calle

Los refugios de Rosario suman bibliotecas para personas en situación de calle

Fuerte choque de un auto contra una columna en Mendoza y Wilde

Fuerte choque de un auto contra una columna en Mendoza y Wilde

Capacitan a médicos santafesinos para realizar estudios clave en recién nacidos

Capacitan a médicos santafesinos para realizar estudios clave en recién nacidos

Santa Fe recibió menos fondos por coparticipación y quedó debajo del promedio
Economía

Santa Fe recibió menos fondos por coparticipación y quedó debajo del promedio

El presidente Javier Milei suspendió su viaje a Estados Unidos
Política

El presidente Javier Milei suspendió su viaje a Estados Unidos

Campaña para ayudar con el tratamiento de una docente que sufrió un siniestro vial
La Región

Campaña para ayudar con el tratamiento de una docente que sufrió un siniestro vial

Peajes: Nación adjudicó la explotación de rutas en Buenos Aires y La Pampa
La Ciudad

Peajes: Nación adjudicó la explotación de rutas en Buenos Aires y La Pampa

Ravier admitió que fue poco feliz proponer abrigarse ante el aumento del gas
Política

Ravier admitió que fue "poco feliz" proponer "abrigarse" ante el aumento del gas

Confirman que Adorni gastó 139 millones de pesos con tarjetas de crédito
Política

Confirman que Adorni gastó 139 millones de pesos con tarjetas de crédito

A una semana del terremoto Venezuela busca sobrevivientes
Información General

A una semana del terremoto Venezuela busca sobrevivientes

Reforma electoral: la UCR busca reducir la cantidad de boletas en las generales
Política

Reforma electoral: la UCR busca reducir la cantidad de boletas en las generales

Milei anunció un proyecto para modificar la carta orgánica del Banco Central
Política

Milei anunció un proyecto para modificar la carta orgánica del Banco Central

Casilda: imputarán por homicidio culposo al conductor del auto
La región

Casilda: imputarán por homicidio culposo al conductor del auto

Tragedia en Casilda: qué se sabe del siniestro vial que enluta a la región
La Región

Tragedia en Casilda: qué se sabe del siniestro vial que enluta a la región

Mecheras: detienen a una pareja por robos en comercios del centro
Policiales

Mecheras: detienen a una pareja por robos en comercios del centro

Imputan al Narigón Vázquez por apoyo logístico en el crimen de Pillín Bracamonte
Policiales

Imputan al Narigón Vázquez por apoyo logístico en el crimen de Pillín Bracamonte

Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast
Policiales

Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida
Policiales

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida

Murió el periodista Pedro Pebeto Aramburu, una reconocida voz de Rosario
La Ciudad

Murió el periodista Pedro "Pebeto" Aramburu, una reconocida voz de Rosario

Convocan a voluntarios para ayudar a personas en situación de calle
La ciudad

Convocan a voluntarios para ayudar a personas en situación de calle

¿Puede caer nieve en Rosario?: la matemática del frío que debería darse
La Ciudad

¿Puede caer nieve en Rosario?: la matemática del frío que debería darse

Argentina-Cabo Verde en el Fontanarrosa: gastronomía, juegos y pantalla gigante
La Ciudad

Argentina-Cabo Verde en el Fontanarrosa: gastronomía, juegos y pantalla gigante

La Corte le baja el tono a la disputa con el Ministerio Público por el nuevo edificio
Política

La Corte le baja el tono a la disputa con el Ministerio Público por el nuevo edificio