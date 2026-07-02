Capacitan a médicos santafesinos para realizar estudios clave en recién nacidos

La Dirección Provincial por la Salud Integral de Niñez y Adolescentes (Diprosainas) realizó un ciclo de charlas para capacitar a médicos de toda Santa Fe en la realización de estudios claves en bebés recién nacidos.

La iniciativa buscó reforzar prácticas de controles esenciales durante las primeras horas de vida, una etapa considerada crítica para la detección temprana de patologías que, diagnosticadas a tiempo, pueden mejorar significativamente el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.

El encuentro contó con charlas realizadas por reconocidos profesionales de la salud que expusieron la necesidad de realizar ciertos testeos en los neonatos. En este sentido, se abordó la importancia de la oximetría de pulso, que permite la detección oportuna de cardiopatías congénitas severas, la pesquisa auditiva con la otoemisiones acústicas y el testeo de reflejo de ojo rojo que puede prevenir enfermedades complejas como cataratas y tumores.

Los expositores fueron la pediatra y asesora técnica del Diprosainas, Natalia Porta, el pediatra y coordinador del Programa Provincial de Cardiopatías Congénitas de la provincia Jorge Rinaldi, la coordinadora de la Red de Hipoacusia de Santa Fe, Verónica Veníca y el oftalmólogo Alejo Vercesi.

"Hicimos una capacitación insistiendo en la importancia de realizar estudios en los recién nacidos. Son testeos que tienen sustento en leyes provinciales y nacionales: las otoemisiones acústicas, el screening endocrino metabólico y saturometría diferencial para descartar cardiopatías congénitas", explicó la asesora de Diprosainas, Natalia Porta, en diálogo con La Capital.

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El caso del test de reflejo de ojo rojo

En 2016 salió la ley provincial 13.537/2016 establece la obligatoriedad del examen de Toma del Reflejo Rojo Pupilar a todos los recién nacidos en la provincia de Santa Fe. Se trata de una testeo que se lleva adelante en el primer control y permite la detección temprana de patologías oculares graves.

El objetivo central de esta herramienta es identificar alteraciones oculares que muchas veces no presentan síntomas visibles en los primeros días de vida, pero que pueden avanzar rápidamente si no son detectadas a tiempo. La detección precoz resulta clave para mejorar las posibilidades de tratamiento y evitar secuelas permanentes.

El examen es simple y sin complicaciones: se realiza proyectando una luz, generalmente con un oftalmoscopio directo, para observar que la retina devuelva un reflejo anaranjado o rojo. De esta manera, se descartan enfermedades oculares como las cataratas congénitas o la retinoblastoma.

Según la legislación, todos los neonatos en la provincia, previo al alta de la maternidad o institución de salud donde ocurra el nacimiento y el examen debe quedar registrado en la historia clínica y en el carnet de salud del bebé.

Legislación pionera

"La provincia de Misiones sancionó una ley en base a la nuestra. En Catamarca también me solicitaron asesoramiento y la legislación se hizo a raíz de la santafesina. Es una normativa pionera", sostiene el oftalmólogo y mentor de la ley 13.537/16 Alejo Verseci, en diálogo con La Capital.

Vercesi asegura que si bien la legislación cuenta con diez años de trayectoria, su práctica es tan popular como quisiera y aspira a que llegue a todos los sanatorios y hospitales de Santa Fe.

En este sentido, el especialista remarcó además que la difusión entre las familias también cumple un rol central. Para Vercesi, la concientización de madres, padres y cuidadores puede convertirse en una herramienta decisiva para fortalecer la implementación de estos controles en cada institución de salud. "En la charla que realizamos la semana pasada había profesionales de varios nodos que agrupan distintas localidades provinciales. Es importante que esto se conozca y que los padres sepan y exijan su aplicación".

Asimismo, el oftalmólogo sostiene que el procedimiento es sencillo y no invasivo. "Se mira desde el aparato el reflejo rojo. Es algo práctico, los estudiantes de medicina lo hacen. No es una práctica de alta complejidad y no requiere una curva importante de aprendizaje".

Vercesi es un militante de la aplicación de este estudio. En la década de 1980 tuvo una paciente de cuatro años que llegó con la pupila blanca: se le había desarrollado un tumor, lo que se conoce como retinoblastoma. "Intervenimos pero estaba muy avanzado y la nena murió. Fue muy fuerte para mi y empecé a preguntarme por qué no se hacía el testeo de manera obligatoria", recuerda.

Esa experiencia marcó un punto de inflexión en su carrera y se convirtió en el motor de una lucha que, con el paso de los años, derivó en la sanción de una normativa pionera a nivel nacional.

Crear estadísticas médicas, trazar estrategias de salud

Además, el especialista asegura que aplicar este y los otros testeos a los recién nacidos es necesario para construir estadísticas médicas creíbles y propias. Así, la obligatoriedad no sólo apunta a garantizar que todos los bebés accedan al estudio, sino también a generar un seguimiento clínico ordenado que permita detectar falencias en la implementación y mejorar la cobertura sanitaria en todo el territorio santafesino.

"Si lo sistematizamos podríamos determinar que, por ejemplo, dos chicos cada mil no tuvieron reflejos rojos y conoceríamos el motivo. De esta manera, se podrían implementar estrategias de salud y no depender de estadísticas de afuera", apunta.

"Si un hospital tiene un sólo oftalmoscopio está bien. No son elementos caros y son importantes. Mi intención es que la legislación se aplique en todas las localidades de la provincia, para igualar y llegar a todo el territorio", afirma.